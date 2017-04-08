Суд оштрафував на 25 тисяч голову села, який отримав 85 тисяч хабара за передачу земельних ділянок

Суд оштрафував на 25,5 тис грн. колишнього Промінського сільського голову Луцького району Волинської області Сергія Федчука, який за вплив на депутатів сільради та держреєстратора щодо передачі у власність двох земельних ділянок отримав 85 тис грн. неправомірної вигоди.

Про це свідчить вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області.

У 2015 році Федчук зустрівся з місцевим мешканцем, після чого почав допомагати двом знайомим останнього, який раніше скористався своїм правом на безоплатне отримання землі, в отриманні двох земельних ділянок на території Промінської сільської ради по 0,12 га кожному.

Сільський голова, який тричі обирався на цю посаду, вплинув на депутатів сільської ради і вони затвердили проекти землеустрою щодо відведення двох земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд.

Далі за сприяння Федчука в Держгеокадастрі були виготовлені витяги про кадастрові номери, а державний реєстратор реєстраційної служби Луцького районного управління юстиції зареєстрував право власності на дві земельні ділянки (0722885100:01:001:5428 та 0722885100:01:001:5429).

Через деякий час сільський голова зустрівся з місцевим мешканцем, передав витяги з держреєстру речових прав на нерухоме майно, і отримав неправомірну вигоду у розмірі 85 тис грн.

Суд кваліфікував дії сільського голови як одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч.2 ст. 369-2).

Федчук уклав угоду з прокурором про визнання винуватості і отримав покарання у вигляді штрафу у розмірі 25,5 тис грн. Суд також скасував арешт на його три земельні ділянки та автівку «ЗАЗ».

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