НОВИНИ

08.04.2017

Суд оштрафував на 25 тисяч голову села, який отримав 85 тисяч хабара за передачу земельних ділянок

Поліція перевіряє завищення цін на сигналізацію за 2 мільйони, замовлену за заниженими цінами

Порт «Чорноморськ» купував у земляків очні краплі за найвищою ціною в Україні

«Рідна» фірма Єрмолаєва продала Дніпропетровській ОДА техніки на 130 мільйонів

«Львівобленерго» за 44 мільйони переоснастить підстанцію дорогуватим трансформатором

07.04.2017

«Центренерго» відмінило виставковий тендер на вугілля за 1,5 мільярди через відсутність учасників

У Харкові суд вже півроку ніяк не почне розгляд справи менеджера Кернеса

У Омеляна пропонують уряду збільшити кошторис днопоглиблення у «Южному» до 4 мільярдів по підвищеній на 11% ціні

Харківським зекам і львівським поліцейським купували Діабетон дорожче від МОЗівських цін

Посадовців «Донбасенерго» підозрюють у розкраданні 50 мільйонів на закупівлі вугілля у фіктивної фірми

Держрезерв планує знищити паршивої тушонки на 8 мільйонів, яку постачальник так і не замінив

Для «Євробачення» за мільйон орендували януковичевський центр «Парковий» по 16 гривень за «добометр»

АМКУ оштрафував улюбленого монополіста Міносвіти за перешкоди конкуренту по друку студентських квитків

У Кернеса заплатять 6 мільйонів оточенню Добкіна за оренду вживаних трамваїв і тролейбусів

06.04.2017

«Адвокат» зі справи Онищенка вийшов під зменшену до 3 мільйонів заставу

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Суд оштрафував на 25 тисяч голову села, який отримав 85 тисяч хабара за передачу земельних ділянок

08 Квітня 2017

Суд оштрафував на 25,5 тис грн. колишнього Промінського сільського голову Луцького району Волинської області Сергія Федчука, який за вплив на депутатів сільради та держреєстратора щодо передачі у власність двох земельних ділянок отримав 85 тис грн. неправомірної вигоди.

Про це свідчить вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області.

У 2015 році Федчук зустрівся з місцевим мешканцем, після чого почав допомагати двом знайомим останнього, який раніше скористався своїм правом на безоплатне отримання землі, в отриманні двох земельних ділянок на території Промінської сільської ради по 0,12 га кожному.

Сільський голова, який тричі обирався на цю посаду, вплинув на депутатів сільської ради і вони затвердили проекти землеустрою щодо відведення двох земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд.

Далі  за сприяння Федчука в Держгеокадастрі були виготовлені витяги про кадастрові номери, а державний реєстратор реєстраційної служби Луцького районного управління юстиції зареєстрував право власності на дві земельні ділянки (0722885100:01:001:5428 та 0722885100:01:001:5429).

Через деякий час сільський голова зустрівся з місцевим мешканцем, передав витяги з держреєстру речових прав на нерухоме майно, і отримав неправомірну вигоду у розмірі 85 тис грн.

Суд кваліфікував дії сільського голови як одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч.2 ст. 369-2).

Федчук уклав угоду з прокурором про визнання винуватості і отримав покарання у вигляді штрафу у розмірі 25,5 тис грн. Суд також скасував арешт на його три земельні ділянки та автівку «ЗАЗ».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Навіть якщо ви не бачите рішення АМКУ – завантажуйте документи в «Прозорро»
27 Березня 2017

Пенсійні виплати в Донецькій області цього року знов почали рости…
23 Березня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

08.04.2017

Луцьк Суд оштрафував на 25 тисяч голову села, який отримав 85 тисяч хабара за передачу земельних ділянок

Полтава Поліція перевіряє завищення цін на сигналізацію за 2 мільйони, замовлену за заниженими цінами

Одеса Порт «Чорноморськ» купував у земляків очні краплі за найвищою ціною в Україні

Дніпро «Рідна» фірма Єрмолаєва продала Дніпропетровській ОДА техніки на 130 мільйонів

Львів «Львівобленерго» за 44 мільйони переоснастить підстанцію дорогуватим трансформатором

07.04.2017

Харків У Харкові суд вже півроку ніяк не почне розгляд справи менеджера Кернеса

Одеса У Омеляна пропонують уряду збільшити кошторис днопоглиблення у «Южному» до 4 мільярдів по підвищеній на 11% ціні

Донецьк Посадовців «Донбасенерго» підозрюють у розкраданні 50 мільйонів на закупівлі вугілля у фіктивної фірми

Київ Для «Євробачення» за мільйон орендували януковичевський центр «Парковий» по 16 гривень за «добометр»

Харків У Кернеса заплатять 6 мільйонів оточенню Добкіна за оренду вживаних трамваїв і тролейбусів

06.04.2017

Одеса У Гройсмана дозволили розвідникам забудувати «службовим житлом» 17 гектарів під Одесою

Одеса У райлікарні на Одещині купували найдорожчий L-Лізину Есцинат по всій країні

Київщина Київщина заплатила 5 мільйонів за невиконану реконструкцію амбулаторії львів’янам, яких у Житомирі підозрюють у завищенні цін

05.04.2017

Київ Селищного голову Чабанів та «прокладку» підозрюють у розкраданні коштів на будівництві школи за 85 мільйонів

Харків Міліціонери і харків’яни купили Еналаприл набагато дорожче від ринку та реєстру МОЗ

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ