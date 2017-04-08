«Рідна» фірма Єрмолаєва продала Дніпропетровській ОДА техніки на 130 мільйонів

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації 3 квітня за результатами тендеру замовив ТОВ «Альфатех» спецтехніки для санітарного очищення та благоустрою населених пунктів на 129,95 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року поставлять 21 навантажувач, три бульдозери, три гусеничні екскаватори і статичний компактор для ущільнення відходів. Гарантійний строк на екскаватори становить два роки або 2 тис мотогодин, а на решту техніки – рік або 2 тис мотогодин.

У травні 2016 р. департамент замовив цій самій фірмі спецтехніки на 95,98 млн грн. Тоді компактори та бульдозери з такими ж характеристиками коштували відповідно на 6% і 14% дешевше – по 6,70 млн грн. і 4,54 млн грн.

На нинішньому тендері ексклюзивний дистриб’ютор заводу «Doosan» (Південна Корея) питав про можливість участі лише з екскаваторами та фронтальним навантажувачем, бо не торгує бульдозерами і міні-навантажувачами. Замовник відповів, що купує товари в межах єдиної процедури. Представником «Doosan» в Україні є група компаній «Індустрія», до якої входять ТОВ «ТД «Тракторсервіс» і ТОВ «Індустрія Запчастина».

ТОВ з ІІ «Юромаш» Ганни Покотилової не допустили до аукціону через відсутність відгуків і додатку до аналогічного договору та відомостей із держреєстру, а також невідповідність гарантійного обслуговування фронтального навантажувача. Крім того, фірма вказала нежитлову будівлю з офісом і складом на території ВАТ «Полтавський ГЗК» у Горішніх Плавнях, але перевірка за майновими реєстрами показала, що вона не володіє цією нерухомістю. «Юромаш» оскаржив своє відхилення в АМКУ, але адмінколегія не задовольнила скаргу.

Дорожчими конкурентами стали ТОВ «Бустер» Наталі Товпік і ТОВ «Техноплаза Україна», яким володіє Ненсі Гейл Мартін зі США. Учасники жодного разу не знижували ціни під час торгів.

Дніпровський «Альфатех» зареєстровано на вірґінську компанію «Альфатеховерсіз Лтд» та Олександра Романюка.

Романюк керує ТОВ «Торговий дім «Альфатех», заведеним на вірґінську «Альфатех Комерс ЛТД». Цей же офшор є засновником низки фірм (ТОВ «ТНП.Ком», ТОВ «Торгівельна група Лунапак») разом із «Альтус Ассетс», яку пов’язують із мільйонером Вадимом Єрмолаєвим.

До 2008 р. «Альфатехом» напряму володіло ТОВ ВКФ «Укрсельхозпром» Вадима Єрмолаєва. Саме після зміни власників фірма почала отримувати держпідряди.

Найменування Навісне обладнання Кількість, к-т Ціна, грн./к-т з ПДВ Міні-навантажувач Bobcat S770 ківш індустріальний 2000 мм, відвал снігоприбиральний 2000 мм, підмітальна щітка 2150 мм, снігоочисник роторний 2100 мм, гідро-молот 280 кг 16 3 408 978 Міні-навантажувач Bobcat S770 ківш індустріальний 2000 мм, відвал снігоприбиральний 2000 мм, підмітальна щітка 2150 мм, снігоочисник роторний 2100 мм, гідро-молот 280 кг, газонокосарка 1938 мм 4 3 853 950 Бульдозер SHANTUI SD16R – 3 5 268 108 Статичний компактор для ущільнення відходів SHANTUI SR28MR-3 – 3 7 146 000 Фронтальний навантажувач HYUNDAI SL763 ківш з ріжучою кромкою 2,7 куб. м 1 2 448 600 Гусеничний екскаватор HYUNDAI R220LC-9S ківш із зубами 1,2 куб. м, гідро-молот 1620 кг 1 5 637 000 Гусеничний екскаватор HYUNDAI R260LC-9S ківш із зубами 1,46 куб. м, гідро-молот 1260 кг 1 6 762 000 Гусеничний екскаватор HYUNDAI R330LC-9SH ківш із зубами 1,73 куб. м, гідро-молот 2800 кг 1 7 899 000

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | ЖКГ, Транспорт