Порт «Чорноморськ» купував у земляків очні краплі за найвищою ціною в Україні

08 Квітня 2017
Морський торговий порт «Чорноморськ» (колишній Іллічівський) уклав угоду на купівлі очних крапель алкаїн з ТОВ «Фарма-Світ» з Одещини за найвищою ціною – 149,81 грн за флакон.
Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
До огляду увійшла 61 угода на купівлю алкаїну (0,5%, 15мл у флаконі) медичними установами і організаціями з різних регіонів України. Середня ціна склала 115,29 грн за флакон. Переважна більшість угод була укладена за ціною, що була нижче, або на рівні середньої. Найдешевше препарат обійшовся Міській лікарні №1 зі Слов’янську (Донецька обл.), яка купувала його у ТОВ «БаДМ» по 101,39 грн за флакон.
Лише 10 угод було укладено за ціною, що перевищувала середню більше ніж на 5%. Найбільше відхилення у вищий бік (майже 30%) дозволив собі ДП «Морський торговий порт Чорноморськ», який уклав з угоду ТОВ «Фарма-Світ» з Одещини за ціною 149,81 грн за флакон. Ще одну угоду за ціною, що суттєво перевищує середню, «Фарма-Світ» уклав з ДП НАЕК «Енергоатом» ВП Южно-Українська АЕС, – 145,31 грн за флакон.
Ця фірма вже відзначалася продажем найдорожчих ліків «землякам». Так, Савранська центральна районна лікарня в Одеській області купувала L-Лізину Есцинату у «Фарма-Світ» за найвищою ціною в Україні.
ДП «Морський торговий порт «Чорноморськ» очолює Сергій Крижанівський. До призначення на цю посаду працював директором підприємства з іноземними інвестиціями ТОВ «Саншайн термінал» (2012-2013 р.р.) і директором спільного українсько-швейцарського підприємства ТОВ «СП Рисоіл термінал» в морському порту «Чорноморськ» (2013-2015 р.р.). На момент призначення був співзасновником ТОВ «Кодес» (Одеса), у якому бізнес-партнером виступає Юрій Губанков – гендиректор компанії «Бруклін-Київ».
ТОВ «Фарма-Світ» зареєстроване у с.Лиманка Овідіопольського району Одеської області. Його засновниками і кінцевими бенефіціарами вказані одеситка Тетяна Руда і мешканець області Вадим Смаглій, які внесли до статутного фонду по 500 грн. Вадим Смаглій також є засновником і кінцевим бенефіціаром ПП «Одесабоатцентр», яке зареєстровано за тією ж адресою, що і ТОВ «Фарма-Світ». Там же було зареєстровано ТОВ «РТВ-Фарма», діяльність якого зараз припинено. Засновником ТОВ «РТВ-Фарма» була Тетяна Руда.
|Замовник
|Ціна з ПДВ, грн
|Продавець
|Дата договору
|ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ»
|149,81
|ТОВ «ФАРМА-СВІТ»
|2016-09-23
|Філія «Петрівська лікарня Станично-Луганського РТМО»
|148,13
|ФОП Гузева Н.А
|2016-11-29
|ДП НАЕК «Енергоатом» ВП Южно-Укра]нська АЕС
|145,31
|ТОВ « Фарма-Світ»
|2016-11-03
|Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського порту)
|140,24
|ФОП ПОПОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
|2016-11-15
|КНП Куп’янська міська залізнична поліклініка Куп’янської міської ради Харківської області
|134,56
|КП охорони здоров’я Центральна районна аптека №63
|2017-01-24
|КУ «Мелітопольська міська лікарня планового лікування» Мелітопольської міської ради Запорізької області
|133,93
|КП «Центральна міська аптека№171» Аптека № 207
|2016-12-19
|КЗ «Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 7»
|130,68
|ТОВ Пані Аптека
|2016-10-03
|Кам’янець-Подільська міська лікарня № 1
|128,10
|ТОВ «Медичний Центр «М.Т.К»
|2017-10-21
|КУ «Територіальне медичне об’єднання м. Лисичанськ
|125,99
|КП «Луганська обласна «Фармація Північ»
|2017-03-14
|КУ Козятинська лікарня відновного лікування
|121,98
|ФОП Скляров В. В.
|2016-11-08
|Середня
|115,29
|…КЗ «Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги №6»
|102,48
|ТОВ «ВЕНТА. ЛТД»
|2016-10-20
|Снігурівська ЦРЛ
|102,03
|ТОВ «ВЕНТА. ЛТД»
|2016-11-18
|Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Міська лікарня №1»
|101,39
|ТОВ «Бадм»
|2016-10-20
Tеги | Медицина