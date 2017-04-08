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Порт «Чорноморськ» купував у земляків очні краплі за найвищою ціною в Україні

08 Квітня 2017

Морський торговий порт «Чорноморськ» (колишній Іллічівський) уклав угоду на купівлі очних крапель алкаїн з ТОВ «Фарма-Світ» з Одещини за найвищою ціною – 149,81 грн за флакон.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

До огляду увійшла 61 угода на купівлю алкаїну (0,5%, 15мл у флаконі) медичними установами і організаціями з різних регіонів України. Середня ціна склала 115,29 грн за флакон. Переважна більшість угод була укладена за ціною, що була нижче, або на рівні середньої. Найдешевше препарат обійшовся Міській лікарні №1 зі Слов’янську (Донецька обл.), яка купувала його у ТОВ «БаДМ» по 101,39 грн за флакон.

Лише 10 угод було укладено за ціною, що перевищувала середню більше ніж на 5%. Найбільше відхилення у вищий бік (майже 30%) дозволив собі ДП «Морський торговий порт Чорноморськ», який уклав з угоду ТОВ «Фарма-Світ» з Одещини за ціною 149,81 грн за флакон. Ще одну угоду за ціною, що суттєво перевищує середню, «Фарма-Світ» уклав з ДП НАЕК «Енергоатом» ВП Южно-Українська АЕС, – 145,31 грн за флакон.

Ця фірма вже відзначалася продажем найдорожчих ліків «землякам». Так, Савранська центральна районна лікарня в Одеській області купувала L-Лізину Есцинату у «Фарма-Світ» за найвищою ціною в Україні.

ДП «Морський торговий порт «Чорноморськ» очолює Сергій Крижанівський. До призначення на цю посаду працював директором підприємства з іноземними інвестиціями ТОВ «Саншайн термінал» (2012-2013 р.р.) і директором спільного українсько-швейцарського підприємства ТОВ «СП Рисоіл термінал»  в  морському порту «Чорноморськ» (2013-2015 р.р.). На момент призначення був співзасновником ТОВ «Кодес» (Одеса), у якому бізнес-партнером виступає Юрій Губанков – гендиректор компанії «Бруклін-Київ».

ТОВ «Фарма-Світ» зареєстроване у с.Лиманка Овідіопольського району Одеської області. Його засновниками і кінцевими бенефіціарами вказані одеситка Тетяна Руда і мешканець області Вадим Смаглій, які внесли до статутного фонду по 500 грн. Вадим Смаглій також є засновником і кінцевим бенефіціаром ПП «Одесабоатцентр», яке зареєстровано за тією ж адресою, що і ТОВ «Фарма-Світ». Там же було зареєстровано ТОВ «РТВ-Фарма», діяльність якого зараз припинено. Засновником ТОВ «РТВ-Фарма» була Тетяна Руда.

Замовник Ціна з ПДВ, грн Продавець Дата договору
ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» 149,81 ТОВ «ФАРМА-СВІТ» 2016-09-23
Філія «Петрівська лікарня Станично-Луганського РТМО» 148,13 ФОП Гузева Н.А 2016-11-29
ДП НАЕК «Енергоатом» ВП Южно-Укра]нська АЕС 145,31 ТОВ « Фарма-Світ» 2016-11-03
Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського порту) 140,24 ФОП ПОПОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 2016-11-15
КНП Куп’янська міська залізнична поліклініка Куп’янської міської ради Харківської області 134,56 КП охорони здоров’я Центральна районна аптека №63 2017-01-24
КУ «Мелітопольська міська лікарня планового лікування» Мелітопольської міської ради Запорізької області 133,93 КП «Центральна міська аптека№171» Аптека № 207 2016-12-19
КЗ «Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 7» 130,68 ТОВ Пані Аптека 2016-10-03
Кам’янець-Подільська міська лікарня № 1 128,10 ТОВ «Медичний Центр «М.Т.К» 2017-10-21
КУ «Територіальне медичне об’єднання м. Лисичанськ 125,99 КП «Луганська обласна «Фармація Північ» 2017-03-14
КУ Козятинська лікарня відновного лікування 121,98 ФОП Скляров В. В. 2016-11-08
Середня 115,29    
…КЗ «Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги №6» 102,48 ТОВ «ВЕНТА. ЛТД» 2016-10-20
Снігурівська ЦРЛ 102,03 ТОВ «ВЕНТА. ЛТД» 2016-11-18
Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Міська лікарня №1» 101,39 ТОВ «Бадм» 2016-10-20

 

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