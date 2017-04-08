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Поліція перевіряє завищення цін на сигналізацію за 2 мільйони, замовлену за заниженими цінами

08 Квітня 2017

Поліція підозрює службових осіб ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ» у зловживанні службовим становищем, що могло призвести до привласнення 2,07 млн грн. під час закупівлі управлінням поліції охорони в Полтавській області охоронної та протипожежної апаратури. Про це свідчить ухвала Октябрьского районного суду м. Полтави від 22 березня.

За даними слідства, управління поліції охорони в Полтавській області у січні 2016 року за результатами тендеру замовило «НВФ Охоронні системи НВ» 3030 приладів охоронної та пожежної сигналізації й подібної апаратури за 2,07 млн грн. Очікувана вартість складала 2,80 млн грн.

Слідство встановило кілька невідповідностей у пропозиції «НВФ Охоронні системи НВ» на конкурсних торгах. Зокрема, загальна цінова пропозиція виявилась не 2,07 млн грн., яку зазначила фірма, а 2,15 млн. На думку слідчих, порушень було достатньо, щоб обласне управління поліції відхилило пропозицію «НВФ Охоронні системи НВ».

Крім того, ціна на товари, запропоновані переможцем аукціону, не відповідала фактичним цінам за придбану протипожежну та охоронну апаратуру, що може свідчити  про їх штучне заниження для перемоги на торгах.

Слідство також з’ясувало, що у лютому 2016 року посадовці управління поліції охорони уклали з ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ» додаткову угоду про підвищення ціни на кожну одиницю товару та зменшення обсягу закупівлі до 2,07 млн грн. Кількість приладів сигналізації була зменшена, а ціна на них стала значно завищеною. При цьому не було жодних документально підтверджуючих підстав для укладення цієї додаткової угоди.

Поліція провела аналіз руху коштів ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ» і дізналася, що фірма мала фінансово-господарські відносини з ТОВ «Грей-Лайн», ТОВ «Нептун ЛД», ТОВ «Торговий дім «Андромеда», ТОВ «Вінтер Пром», ТОВ «ТК Прага ЛТД», ТОВ «ТК Атлантида» та ТОВ «Гекастрой». Суд надав доступ до реєстраційних справ цих підприємств.

Засновником та директором київського ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ» є Володимир Кучмаренко. Фірма виграє тендери з початку 2016 року. З того часу вона отримала замовлень на 16,16 млн грн.

 

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