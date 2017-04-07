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У Омеляна пропонують уряду збільшити кошторис днопоглиблення у «Южному» до 4 мільярдів по підвищеній на 11% ціні

07 Квітня 2017

Міністерство інфраструктури пропонує уряду збільшити вартість днопоглиблювальних робіт у порту «Южний» з 3,50 до 4,18 млрд грн., водночас зменшивши об’єм днопоглиблення на три відсотки.

Відповідні дані оприлюднені у експертному висновку щодо проекту розпорядження Кабміну «Реконструкція водних підходів, маневрових зон та операційних акваторій біля причалів з урахуванням перспективного вантажообігу морського порту “Южний” в м. Южне Одеської області” (перша черга будівництва), який було винесено на розгляд урядового комітету під керівництвом першого віце-прем’єра Степана Кубіва 6 квітня.

Проектом передбачено чотири пускових комплекси будівництва загальною тривалістю 38 місяців загальною вартістю 4,18 млрд грн. за 13,04 млн кубометрів (в середньому 321 грн. за кубометр по різним ділянкам):

  • Перший пусковий комплекс – 1,44 млрд грн. за 4,39 млн кубометрів грунту, (в середньому 327 грн./кубометр), 13 місяців;
  • Другий пусковий комплекс – 2,54 млрд грн. за 7,99 млн кубометрів (318 грн./кубометр), 20 місяців, у тому числі за рахунок залучення коштів ТОВ «ТІС-Руда» (0,14 млрд грн.) і ТОВ «ТІС-контейнерний термінал» (0,31 млрд грн.);
  • Третій пусковий комплекс – 0,20 млрд грн. за 0,61 млн кубометрів (318 грн./кубометр), 4 місяці;
  • Четвертий пусковий комплекс – 14,44 млн грн. за 49 тис кубометрів (294 грн./кубометр), 1 місяць.

Попереднє розпорядження Кабміну №657 від 08.09.2016 визначало інші параметри першої черги робіт з днопоглиблення у Южному (фото ліворуч).

Тоді загальний об’єм днопоглиблення визначили у 13,47 млн кубометрів, а нині зменшили до 13,05 млн. кубів. Разом з тим, зросла загальна площа ділянок днопоглиблення – з 1,73 до 1,75 млн квадратних метрів. Ще більше зросла вартість робіт – з 3,50 до 4,18 млрд грн.

У додаткових матеріалах до проекту розпорядження Мінінфраструктури пояснило, що площа ділянок днопоглиблення збільшилась за рахунок збільшення діаметру розворотного кола для розрахункового судна з метою забезпечення безпеки судноплавства. Які саме причини призвели до різкого збільшення кошторису – у матеріалах міністерства не вказано.

Нагадаємо, у 2016 році Южненська філія ДП «Адміністрація морських портів України» обрала ТОВ «Ян Де Нул Україна» виконавцем робіт з днопоглиблення на 988,95 млн грн. по 287 грн/кубометр. Тоді це була рекордна вартість робіт у розрахунку за кубометр, однак нинішній кошторис з середньою ціною 321 грн. за кубометр є дорожчим ще на 11%.

Минулорічний тендер було відмінено через скандал, пов’язаний з вибором переможця. До участі в торгах не було допущено ДП «Ван ООРД Україна», яке пропонувало виконати роботи на 88 млн грн. дешевше. Також виявилось, що у «Ян Де Нул Україна» напередодні тендеру змінились власники і керівництво. До складу засновників увійшли невідомі раніше кіпрські компанії «Havoret Investments Limited» і «Medit Consortium Dredging Company Limited». А директором  був призначений Андрій Розов, колишній помічник нардепа Сергія Фаєрмака («Народний фронт»).

Через скандал прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив скасувати закупівлю і провести її заново через «Прозорро». І зараз відомо про два тендери на днопоглиблення у «Южному» на очікувану суму 1,20 млрд грн. і 0,84 млрд грн. Заявки подали компанії «Jan De Nul n.v.», «LTD Novadeal», ДП «ВО Україна», «Boskalis International B.V.», «China Harbour Engineering company Ltd».

Із січня АМПУ очолює Райвіс Вецкаганс із Латвії. Його попередником був Анатолій Амелін, який раніше очолював одне з підприємств дружини впливового нардепа від «Народного фронту» Андрія Іванчука. Торік у серпні СБУ просило суд арештувати Амеліна по справі про розтрату 3,5 млн грн. на закупівлі палива. Однак його залишили на свободі під заставу 1,4 млн грн.

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