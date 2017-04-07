У Кернеса заплатять 6 мільйонів оточенню Добкіна за оренду вживаних трамваїв і тролейбусів

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Комунальні підприємства Харківської міськради 1 і 3 квітня уклали три угоди з ТОВ «АМК Сервіс» про оренду вживаного громадського електротранспорту без водія до кінця року на загальну суму 6,08 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

КП «Салтівське трамвайне депо» і КП «Жовтневе трамвайне депо» орендували по 18 трамвайних пасажирських вагонів типу Т-3 на однакову суму в 2,03 млн грн.

Стільки ж КП «Тролейбусне депо №2» віддасть за оренду 18 тролейбусів Skoda 14 TRM.

Місячна оренда одиниці транспорту коштує 12 500 грн.

Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо тендери вже двічі відміняли через повну відсутність учасників.

У квітні 2016 року оренда 40 трамваїв і 18 тролейбусів у цієї ж фірми обійшлась у 6,10 млн грн.

Власниками «АМК Сервіс» є Ганна Тарасова та Олена Воронова, а керівником та підписантом із листопада – Ірина Тіленіна. Фірма вказала у держреєстрі номер телефону (057) 714-05-68. Його також використовує ТОВ «Компанія Трейд Ойл» Олега Гуревича, який був радником Михайла Добкіна з питань паливно-енергетичного комплексу за часів його губернаторства.

Гуревич відомий тим, що за часів Януковича був одним з найбільших постачальником палива для комунальників Харкова. Відомо, що правоохоронці цікавляться діяльністю його ТОВ «Реал-НП» щодо їх співпраці з фірмами, пов’язаними з Сергієм Курченком.

Ганна Олегівна Тарасова також співволодіє ТОВ «ЗІМ СВ» разом з Олегом Олеговичем Гуревичем.

 

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