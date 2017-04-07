У Харкові суд вже півроку ніяк не почне розгляд справи менеджера Кернеса

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Вже майже півроку суд не може провести підготовче засідання по справі директора комунального підприємства «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», депутата Харківської міськради Семена Сироти, якого звинувачуюють у зловживанні службовим становищем та заволодінні коштами підприємства. Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр.

Обласна прокуратура оголосила підозру Сироті у червні 2016 року. Його обвинувачують у розтраті бюджетних коштів і службовому підробленні при закупівлі спецавтомобілів для прибирання міста.

Договір вартістю 5,12 млн грн з приватною фірмою був укладений, бюджетні кошти перераховані, однак придбані автівки замовнику так і не надійшли.

Після того, як ситуацією на підприємстві зацікавилася прокуратура та почала розслідування, підприємство закупило автомобілі, що уже були у вжитку та не відповідали умовам договору. Поставлені автівки виявилися переобладнаними та з чималим пробігом. А за договором бізнесмени мали передати комунальникам п’ять нових спецавтомобілів збільшеної довжини з двухрядною кабіною ГАЗ -330232ПО, гідравлічний автопідіймач та два вантажнопасажирські спецавтомобілі.

За даними прокуратури, вартість техніки, що не відповідала умовам угоди, склала 1,9 млн грн.

У серпні 2016 року обвинувальний акт стосовно Сироти та представників ТОВ ТВП «Астек» був направлений до суду.

Суддя Московського райсуду міста Харкова Олена Сугачова призначила засідання 29 листопада 2016 року, але воно до цих пір не відбулося, а постійно переносилося.

Останнє таке перенесення відбулося 4 квітня. Наступна спроба відбудеться 11 квітня.

Семен Сирота є членом фракції «За Харків, за Відродження» у Харківській міськраді, сформована членами партії «Відродження», від якої на посаду мера Харкова у 2015-му балотувався і переміг Геннадій Кернес.

За даними ЗМІ, в суді Сироту захищає, зокрема, Юлія Плєтньоваадвокат Кернеса, що представляє його інтереси у Київському райсуді Полтави, а також колишній адвокат екс-глави Харківської ОДА Михайла Добкіна.

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