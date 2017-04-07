«Центренерго» відмінило виставковий тендер на вугілля за 1,5 мільярди через відсутність учасників

ПАТ «Центренерго» 7 квітня відмінило торги на постачання 700 тисяч тонн вугілля очікуваною вартістю 1,52 млрд грн. через відсутність пропозицій. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Тендер було оголошено 27 березня. Якісні характеристики бажаного вугілля передбачали, що «Центренерго» планує закупівлю «тощого» вугілля або антрациту з ПАР чи Росії. Поставка планувалась у одеські порти. Очікувана вартість $80 за тонну відповідала ціні російського вугілля. На півдні Африки вугілля необхідної якості зараз торгується по $78, відтак в українському порту його вартість становитиме близько $90 з урахуванням доставки, що дорожче від очікуваної ціни торгів.

За оцінкою колишнього члена НКРЕКП Андрія Геруса, відміна торгів є передбачуваним результатом.

«На торгах не було тендерної документації на англійській мові, «Центренерго» планувало замовити відразу гігантську партію розміром 700 тисяч тонн, не розбивши її на лоти. І до того ж у компанії немає репутації на міжнародному ринку, оскільки «Центренерго» раніше взагалі ніколи не купувало вугілля у відомих трейдерів, користуючись послугами незрозумілих фірм, що поставляли вугілля з ОРДЛО чи Росії через «прокладки». А загалом чим вища кількість учасників тендеру, тим краща якість закупівель у компанії. У даному випадку висновки очевидні», – відмітив Герус.

Відразу після відміни тендеру «Центренерго» оголосило нові торги на таку саму кількість вугілля 700 тис тонн, але вже за підвищеною ціною – 2 448 грн, або $90 за тонну на загальну суму 1,71 млрд грн. Прийом пропозицій призначено на 12-14 квітня. Дату поки торгів не визначено. У разі відміни повторних торгів «Центренерго» зможе провести переговорну закупівлю.

Нагадаємо, поставки антрациту з ОРДЛО були ускладнені взимку через блокаду двох з п’яти залізничних колій, ініційовану нардепами від «Самопомочі» Семенченко та Парасюком.

У березні президент Петро Порошенко та РНБОУ офіційно зупинили все залізничне сполучення з окупованим Донбасом.

В уряді планують, що заміщення антрациту від сепаратистів проведуть за рахунок імпорту 4,8 млн тонн вугілля через порти.

Попередні поставки імпортного вугілля для українських держкомпаній завершувались скандалами.

У 2015 році фірма «Mercuria energy trading s.a.» поставила на ім’я держкомпанії «Укрінтеренерго» 320 тис тон антрацитового вугілля з Південно-Африканської Республіки на загальну суму 395,66 млн грн. Зараз «Центренерго» як кінцевий отримувач вугілля шукає юристів аби судитись з постачальником через погану якість отриманого палива. За даними «Наших грошей», суперечка йде за те, що проби вугілля при відправці з ПАР показували більш вигідну постачальнику високу якість палива. А проби вугілля в одеському порту показали більш вигідну покупцю низьку якість вугілля. Відтак визнання судом взятої в Україні проби як більш релевантної означатиме, що «Mercuria» муситиме повернути «Центренерго» близько 100 млн грн.

У 2016 році «Українська правда» повідомила, що під виглядом вугілля з ПАР оточення Віктора Медведчука продавало для «Центренерго» антрацит з окупованого Донбасу чи Росії через гонконгзьку фірму «Arida Global Limited». При цьому поставка в Україну нібито велась через залізницю, а не через порти.

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