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Харківським зекам і львівським поліцейським купували Діабетон дорожче від МОЗівських цін

07 Квітня 2017

Протягом останніх місяців гіпоклікемічний препарат Діабетон MR купували бюджетним коштом, як правило, за ціною вище від оптово-відпускної, встановленої Міністерством охорони здоров’я, при цьому розбіг в цінах на препарат склав більше ніж 2 рази.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

МОЗ встановив оптово-відпускну ціну на Діабетон MR (таблетки, 60 мг, №30) на рівні 89,89 грн (96,18 грн з 7% ПДВ) за упаковку. Але лише дві угоди було укладено за нижчою ціною. А у трьох випадках замовники навіть дозволили собі укласти угоду за ціною, що перевищує роздрібну ціну, визначену МОЗ, – 121,67 грн за упаковку. Безумовним рекордсменом з дорожнечі виявилася Харківщина, де було укладено дві з трьох таких угод.

Лозівське територіальне медичне об’єднання купувало Діабетон MR у ТОВ «Аметрін ФК» за найвищою ціною – 162,94 грн. Це не перший рекорд з дорожнечі, встановлений цією парою. До цього Лозівське ТМО і «Аметрін ФК» відзначились найвищими цінами на лесфаль і Еналаприл-Астрафарм.

Трошки дешевше – 160,54 грн за упаковку – ТОВ «Своя Аптека» продавала препарат Харківській виправній колонії №43.

Останнє місце у ТОП-3 найвищих цін на Діабетон MR зайняв Медичний реабілітаційний центр МВС України «Перлина Прикарпаття» (Львівська область), який уклав угоду з ТОВ фірма «Медфарм» за ціною 145,36 грн за упаковку.

ТОВ «Аметрін ФК» зареєстровано у Києві, але його засновниками і кінцевими бенефіціарами вказані люди з реєстрацією на Харківщині Роман Зубар, Олена Третьяк і Костянтин Пилипчук. Останній також є керівником фірми. Олена Третьяк також є засновником і кінцевим бенефіціаром харківської компанії «Пральня Кристал», адреса реєстрації якої (вул. Юріївська,17) співпадає з фактичною адресою «Аметрін ФК».

Лозівське територіальне медичне об’єднання очолює Іван Жовтий. У 2010 р. він обирався до Созівської райради від «Сильної України», а зараз є депутатом від БПП «Солідарність» і очолює постійну комісію райради з питань бюджету та спільної власності територіальних громад.

ТОВ «Своя Аптека» зареєстроване у Харкові. Його засновником і керівником жителька с.Писарівка Харківської області Ольга Семенькова.

Начальником ДУ «Харківська виправна колоній №43» є Андрій Ольховський. Він задекларував за 2016р. 132,6 тис.грн зарплати та 130 тис.грн від відчаження рухомого майна. При цьому у минулому році він придбав Тойоту Прадо (2012 р.в.) за 149 тис. грн. Його дружина Наталія Ольховська отримала 45,3 тис. грн.. зарплати за рік. Вона володіє Лексусом RX330 (2004 р.в.). В неї також є квартира (пл..99 кв. м.) у Харкові, будинок (пл.54,2 кв.м)  і 3 ділянки землі (заг. пл. близько 230 соток) у Феськах (Харківська обл.).

Замовник Ціна з ПДВ, грн Продавець Дата договору
КЗОЗ «Лозівське територіальне медичне об’єднання» 162,94 ТОВ «Аметрін ФК» 2017-01-14
Харківська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№ 43) 160,54 ТОВ «Своя Аптека» 2016-12-06
Медичний реабілітаційний центр МВС України «Перлина Прикарпаття» 155,54 ТОВ фірма «Медфарм» 2017-03-06
Роздрібна ціна МОЗ 121,67    
Оптово-відпускна ціна МОЗ 96,18    
…КУСОР Хмелівський психоневрологічний інтернат 85,24 ТОВ «Торговий дім МЕДСВІТ» 2016-09-16
Департамент охорони здоров’я та соціальної політики Кам’янської міської ради 71,51 ТОВ БаДМ 2016-11-28

 

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