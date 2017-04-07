Для «Євробачення» за мільйон орендували януковичевський центр «Парковий» по 16 гривень за «добометр»

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ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 4 квітня уклало угоду з ТОВ «Амадеус Ко» про послуги з оренди приміщень для Євроклубу пісенного конкурсу «Євробачення – 2017» на 1,28 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

За 1,08 млн грн. орендували на 28 квітня – 15 травня два приміщення по 2 тис кв. м кожне на першому і третьому поверхах Конгресно-виставкового центру «Парковий». Відтак оренда коштуватиме 16 грн. за «квадрат» в добу.

Відновна вартість об’єкту оренди, який є предметом іпотеки, становить 251,86 млн грн.

Ще 202 тис грн. піде на відшкодування витрат на електроенергію, прибирання та вивезення сміття.

Аванс у розмірі 50% від орендної плати виплатять до 9 квітня, а решту – до 20 травня.

За даними НСТУ, Євроклуб – це одна з офіційних локацій конкурсу, де проводяться закриті вечірки для членів делегацій країн-учасниць, зокрема після генеральних репетицій та виступів конкурсантів. Він вміщатиме близько 3 500 відвідувачів і працюватиме 1-14 травня: перший тиждень – на одному поверсі, а другий – на двох поверхах.

Компанія «Амадеус Ко» належить британській «Fineroad Business LLP» і киянину Олександру Хом’яку, який працював в структурах «Танталіта» з групи Януковича. Кінцевим бенефіціаром фірми значиться Манті Ефрасіні з Кіпру.

«Амадеус Ко» володіє Конгресно-виставковим центром «Парковий» у будівлі з вертолітним майданчиком на Парковій алеї біля Верховної Ради. У його підвалі знаходиться дата-центр, який належить ТОВ «Анте Медіам», чиїм засновником раніше була сама «Амадеус Ко». Торік ЗМІ повідомили, що дата-центр купив Петро Яцук. За часів Януковича він очолював Національну комісію у сфері зв’язку та інформатизації.

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