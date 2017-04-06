За рік шкільні атестати від патентованого монополіста Згуровського подорожчали на 10% до 19 мільйонів

06 Квітня 2017
ДП «Інфоресурс» Міністерства освіти і науки 3 квітня уклало угоду з ПАТ «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» («НДІ ПІТ») про друк пластикових документів про загальну середню освіту державного зразка на 19,43 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Замовили виготовлення атестатів і свідоцтв про загальну середню освіту з елементами захисту (повний перелік із цінами – нижче).
Зокрема надрукують 3 860 свідоцтв для випускників з порушеннями розумового розвитку, які отримали базову загальну середню освіту за спеціальною програмою. Раніше діти з легкими порушеннями розумового розвитку отримували пластикові документи, лише якщо навчались у звичайних школах у рамках інклюзивного чи інтегрованого навчання, тоді як після закінчення спеціальних закладів їм видавались паперові свідоцтва. Цьогоріч Кабмін постановив видавати однакові пластикові свідоцтва зі спеціальною приміткою в обох випадках.
У травні 2016 року ціни від «НДІ ПІТ» були на 9-10% нижчими: атестати коштували по 28,98 грн., а свідоцтва по 17,70 грн.
Як і тоді, закупівлю провели за переговорною процедурою, бо фірма запатентувала і зареєструвала як об’єкти інтелектуальної власності способи обробки інформації та складові комп’ютерної програми ІВС «Освіта», в рамках якої виготовляються документи про загальну середню освіту на основі фотокомп’ютерних технологій.
Нагадаємо, у квітні 2016 р. міністром освіти в уряді прем’єр-міністра Володимира Гройсмана стала Лілія Гриневич, а її радником – Станіслав Горський, відомий як керівник департаменту «НДІ ПІТ».
Акціонерами «НДІ ПІТ» є ректор «Київського політехнічного інституту» Михайло Згуровський та керівники фірми Валентин Прокоф’єв, Віктор Бобовкін і Юрій Воробйов.
Нагадаємо, нещодавно «Інфоресурс» замовив компанії «НДІ ПІТ» також створення софту для Єдиної державної електронної бази з питань освіти за 8,93 млн грн.
|Найменування товару
|Кількість, шт.
|Ціна, грн./шт. із ПДВ
|Атестат про повну загальну середню освіту
|390 000
|32,10
|Атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту, для випускників, нагороджених срібною медаллю «За досягнення у навчанні»
|32,10
|Атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту, для випускників, нагороджених золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні»
|32,10
|Атестат про повну загальну середню освіту (дублікат)
|32,10
|Атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту, для випускників, нагороджених срібною медаллю «За досягнення у навчанні» (дублікат)
|32,10
|Атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту, для випускників, нагороджених золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» (дублікат)
|32,10
|Свідоцтво про базову загальну середню освіту
|350 585
|19,50
|Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою
|19,50
|Свідоцтво про базову загальну середню освіту (дублікат)
|19,50
|Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (дублікат)
|19,50
|Свідоцтво про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою (для випускників з порушеннями розумового розвитку, які отримали базову загальну середню освіту за спеціальною програмою)
|3 860
|19,50
|Свідоцтво про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою (для випускників з порушеннями розумового розвитку, які отримали базову загальну середню освіту за спеціальною програмою) (дублікат)
|19,50
|Усього:
|744 445