За рік шкільні атестати від патентованого монополіста Згуровського подорожчали на 10% до 19 мільйонів

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ДП «Інфоресурс» Міністерства освіти і науки 3 квітня уклало угоду з ПАТ «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» («НДІ ПІТ») про друк пластикових документів про загальну середню освіту державного зразка на 19,43 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили виготовлення атестатів і свідоцтв про загальну середню освіту з елементами захисту (повний перелік із цінами – нижче).

Зокрема надрукують 3 860 свідоцтв для випускників з порушеннями розумового розвитку, які отримали базову загальну середню освіту за спеціальною програмою. Раніше діти з легкими порушеннями розумового розвитку отримували пластикові документи, лише якщо навчались у звичайних школах у рамках інклюзивного чи інтегрованого навчання, тоді як після закінчення спеціальних закладів їм видавались паперові свідоцтва. Цьогоріч Кабмін постановив видавати однакові пластикові свідоцтва зі спеціальною приміткою в обох випадках.

У травні 2016 року ціни від «НДІ ПІТ» були на 9-10% нижчими: атестати коштували по 28,98 грн., а свідоцтва по 17,70 грн.

Як і тоді, закупівлю провели за переговорною процедурою, бо фірма запатентувала і зареєструвала як об’єкти інтелектуальної власності способи обробки інформації та складові комп’ютерної програми ІВС «Освіта», в рамках якої виготовляються документи про загальну середню освіту на основі фотокомп’ютерних технологій.

Нагадаємо, у квітні 2016 р. міністром освіти в уряді прем’єр-міністра Володимира Гройсмана стала Лілія Гриневич, а її радником – Станіслав Горський, відомий як керівник департаменту «НДІ ПІТ».

Акціонерами «НДІ ПІТ» є ректор «Київського політехнічного інституту» Михайло Згуровський та керівники фірми Валентин Прокоф’єв, Віктор Бобовкін і Юрій Воробйов.

Нагадаємо, нещодавно «Інфоресурс» замовив компанії «НДІ ПІТ» також створення софту для Єдиної державної електронної бази з питань освіти за 8,93 млн грн.

Найменування товару Кількість, шт. Ціна, грн./шт. із ПДВ
Атестат про повну загальну середню освіту 390 000

 

 

 

 32,10
Атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту, для випускників, нагороджених срібною медаллю «За досягнення у навчанні» 32,10
Атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту, для випускників, нагороджених золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» 32,10
Атестат про повну загальну середню освіту (дублікат) 32,10
Атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту, для випускників, нагороджених срібною медаллю «За досягнення у навчанні» (дублікат) 32,10
Атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту, для випускників, нагороджених золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» (дублікат) 32,10
Свідоцтво про базову загальну середню освіту 350 585 19,50
Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою 19,50
Свідоцтво про базову загальну середню освіту (дублікат) 19,50
Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (дублікат) 19,50
Свідоцтво про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою (для випускників з порушеннями розумового розвитку, які отримали базову загальну середню освіту за спеціальною програмою) 3 860 19,50
Свідоцтво про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою (для випускників з порушеннями розумового розвитку, які отримали базову загальну середню освіту за спеціальною програмою) (дублікат) 19,50
Усього: 744 445  

 

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