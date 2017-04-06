У райлікарні на Одещині купували найдорожчий L-Лізину Есцинат по всій країні

06 Квітня 2017
Савранська центральна районна лікарня в Одеській області уклала угоду на купівлю L-Лізину Есцинату (ангіопротектору, що має протизапальну, протинабрякову та знеболювальну дію) з ТОВ «Фарма-Світ» з Овідіопольського району тієї ж області за найвищою в Україні ціною – 343,11 грн за упаковку.
Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
До огляду увійшло 189 угод на купівлю L-Лізину Есцинату (розчин для ін’єкцій, 1 мг/мл 5 мл амп. №10) медичними закладами в різних регіонах України з вересня минулого року. Середня ціна склала 261,79 грн за упаковку. Як правило, угоди укладали за ціною, що була нижче за середню, або незначно (до 5%) перевищувала її. Найдешевше препарат придбала Київська обласна лікарня №2 за угодою з ПАТ «Київмедпрепарат» – 209,11 грн за упаковку.
За ціною, що перевищувала середню, було укладено лише 22 угоди. Найбільше таких угод (6) було укладено медустановами з Луганщини, які купували препарат або у КП «Луганська обласна фармації», або у його відокремлених підрозділах. По 3 таких угоди уклали установи з Києва та Дніпропетровською області, по 2 – з Житомирської та Чернівецької областей. Але найдорожче за всіх L-Лізину Есцинат купували на Одещині, де Савранська ЦРЛ, домовилася з ТОВ «Фарма Світ», про ціну, майже на третину вище за середню по Україні, – 343,11 грн за упаковку.
ТОВ «Фарма-Світ» зареєстроване у с.Лиманка Овідіопольського району Одеської області. Його засновниками і кінцевими бенефіціарами вказані одеситка Тетяна Руда і мешканець області Вадим Смаглій, які внесли до статутного фонду по 500 грн. Вадим Смаглій також є засновником і кінцевим бенефіціаром ПП «Одесабоатцентр», яке зареєстровано за тією ж адресою, що і ТОВ «Фарма-Світ». Там же було зареєстровано ТОВ «РТВ-Фарма», діяльність якого зараз припинено. Засновником ТОВ «РТВ-Фарма» була Тетяна Руда.
Головним лікарем КУ «Савранська центральна районна лікарня» є Сергій Ткаченко. Згідно декларації за минулий рік його доходи складалися за заробітної плати за основним місцем роботи (майже 174 тис.грн.) та дохід від надання майна в оренду Володимиру Крилю (2,7 тис. грн.).
Сергій Ткаченко є одноосібним власником житлового будинку (пл. 63,4 кв. м.) у Новопавлівці (Врадіївський район, Миколайвька обл). Там же в нього є земельні ділянки (пл. 59,7 тис. кв. м, 48,4 тис. кв. м., 2,5 тис. кв.м. і 900 кв. м.).
Його дружина Алла Ткаченко працює у Держказначействі у Савранському районі Одеської області і є одноосібною власницею житлового будинку (пл.61,2 кв.м.) у Саврані, де володіє також земельними ділянками (пл. 4,4 тис. кв. м., 1,5 тис. кв. м. і 249 кв. м.). Крім того, Аллі Ткаченко належить автомобіль Chevrolet Aveo (2005 р.в.).
|Замовник
|Ціна з ПДВ,грн
|Продавець
|Дата договору
|Савранська центральна районна лікарня
|343,11
|ТОВ “ФАРМА-СВІТ”
|2017-03-06
|Новопсковське РТМО
|324,60
|КП “Луганська обласна “Фармація Північ”
|2017-02-02
|КУ “Мелітопольська міська лікарня №2” Мелітопольської міської ради Запорізької області
|321,41
|КП “Центральна міська аптека №171”
|2017-02-10
|КУ “Територіальне медичне об’єднання м. Лисичанськ
|316,08
|КП “Луганська обласна “Фармація Північ”
|2017-03-14
|КЗ “Кам’янська міська лікарня №5 Дніпропетровської обласної ради”
|308,27
|ТОВ “Укрфармгруп”
|2017-03-10
|КП “Чорторийський психоневрологічний будинок-інтернат”
|303,59
|РКП “Кіцмань_Фарм”
|2016-10-19
|“Чорторийський психоневрологічний будинок-інтернат”
|295,12
|РКП “Кіцмань-Фарм”
|2016-09-12
|Кролевецька центральна районна лікарня
|294,04
|ФОП Малахов Сергій Миколайович
|2017-01-31
|КЗ “Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка”
|288,79
|ПП “АКВАВІТА ПЛЮС”
|2016-11-22
|Кіровоградська дитяча обласна лікарня
|288,37
|ТОВ “БАДМ-Б”
|2017-03-07
|КЗ “КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №7″ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”
|288,09
|ТОВ “Укрфармгруп”
|2017-03-10
|Білокуракинська центральна районна лікарня
|286,63
|Відокремлений підрозділ “Центральна районна аптека №85 “КП “Луганська обласна “Фармація Північ”
|2017-01-31
|КП “Марківське районне територіальне медичне об’єднання”
|285,82
|КП «Луганська обласна Фармація – Північ» ВП ЦРА № 75
|2017-01-30
|Сватівське районне територіальне медичне об’єднання
|285,82
|КП «Луганська обласна „Фармація Північ”»
|2017-01-16
|КЗ “Станично-Луганський районний центр первинної медико-санітарної допомоги”
|282,54
|КП “Луганська обласна “Фармація Північ”
|2016-12-13
|КУ “Довбиський психоневрологічний інтернат”
|281,62
|ПП фірма “Санітас “
|2017-01-16
|КЗ КОР “КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ”
|281,31
|ТОВ “ФРАМ КО”
|2017-03-14
|ДНУ “НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ” ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ
|280,34
|ТОВ “ДІАТОМ”
|2017-03-14
|ДНУ “НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ” ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ
|280,34
|ТОВ “ДІАТОМ”
|2017-03-14
|КЗ охорони здоров’я “Краснокутська центральна районна лікарня”
|278,09
|Державне оптово-роздрібне підприємство “Обласний аптечний склад”
|2016-11-24
|КЗ “Панасівський геріатричний пансіонат Дніпропетровської обласної ради”
|276,10
|ТОВ “Восток-Фарм”
|2017-02-13
|КЗ ЄМІЛЬЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ЄМІЛЬЧИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
|275,08
|ПП фірма “Санітас “
|2016-12-19
|Середня
|261,79
|…КУ “Мелітопольська міська лікарня планового лікування” Мелітопольської міської ради Запорізької області
|228,16
|КП “Центральна міська аптека№171” Аптека № 207
|2016-12-19
|Військова частина А 2428
|216,87
|ПП “САНА КО”
|2016-09-12
|КЗ Київської обласної ради „Київська обласна лікарня №2”
|209,11
|ПАТ “КИЇВМЕДПРЕПАРАТ”
|2016-12-01
Tеги | Медицина