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У райлікарні на Одещині купували найдорожчий L-Лізину Есцинат по всій країні

06 Квітня 2017

Савранська центральна районна лікарня в Одеській області уклала угоду на купівлю L-Лізину Есцинату (ангіопротектору, що має протизапальну, протинабрякову та знеболювальну дію) з ТОВ «Фарма-Світ» з Овідіопольського району тієї ж області за найвищою в Україні ціною – 343,11 грн за упаковку.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

До огляду увійшло 189 угод на купівлю L-Лізину Есцинату (розчин для ін’єкцій, 1 мг/мл 5 мл амп. №10) медичними закладами в різних регіонах України з вересня минулого року. Середня ціна склала 261,79 грн за упаковку. Як правило, угоди укладали за ціною, що була нижче за середню, або незначно (до 5%) перевищувала її. Найдешевше препарат придбала Київська обласна лікарня №2 за угодою з ПАТ «Київмедпрепарат» – 209,11 грн за упаковку.

За ціною, що перевищувала середню, було укладено лише 22 угоди. Найбільше таких угод (6) було укладено медустановами з Луганщини, які купували препарат або у КП «Луганська обласна фармації», або у його відокремлених підрозділах. По 3 таких угоди уклали установи з Києва та Дніпропетровською області, по 2 – з Житомирської та Чернівецької областей. Але найдорожче за всіх L-Лізину Есцинат купували на Одещині, де Савранська ЦРЛ, домовилася з ТОВ «Фарма Світ», про ціну, майже на третину вище за середню по Україні, – 343,11 грн за упаковку.

ТОВ «Фарма-Світ» зареєстроване у с.Лиманка Овідіопольського району Одеської області. Його засновниками і кінцевими бенефіціарами вказані одеситка Тетяна Руда і мешканець області Вадим Смаглій, які внесли до статутного фонду по 500 грн. Вадим Смаглій також є засновником і кінцевим бенефіціаром ПП «Одесабоатцентр», яке зареєстровано за тією ж адресою, що і ТОВ «Фарма-Світ». Там же було зареєстровано ТОВ «РТВ-Фарма», діяльність якого зараз припинено. Засновником ТОВ «РТВ-Фарма» була Тетяна Руда.

Головним лікарем КУ «Савранська центральна районна лікарня» є Сергій Ткаченко. Згідно декларації за минулий рік його доходи складалися за заробітної плати за основним місцем роботи (майже 174 тис.грн.) та дохід від надання майна в оренду Володимиру Крилю (2,7 тис. грн.).

Сергій Ткаченко є одноосібним власником житлового будинку (пл. 63,4 кв. м.) у Новопавлівці (Врадіївський район, Миколайвька обл). Там же в нього є земельні ділянки (пл. 59,7 тис. кв. м, 48,4 тис. кв. м., 2,5 тис. кв.м. і 900 кв. м.).

Його дружина Алла Ткаченко працює у Держказначействі  у Савранському районі Одеської області і є одноосібною власницею житлового будинку (пл.61,2 кв.м.) у Саврані, де володіє також земельними ділянками (пл. 4,4 тис. кв. м., 1,5 тис. кв. м. і 249 кв. м.). Крім того, Аллі Ткаченко належить автомобіль Chevrolet Aveo (2005 р.в.).

 

Замовник Ціна з ПДВ,грн Продавець Дата договору
Савранська центральна районна лікарня 343,11 ТОВ “ФАРМА-СВІТ” 2017-03-06
Новопсковське РТМО 324,60 КП “Луганська обласна “Фармація Північ” 2017-02-02
КУ “Мелітопольська міська лікарня №2” Мелітопольської міської ради Запорізької області 321,41 КП “Центральна міська аптека №171” 2017-02-10
КУ “Територіальне медичне об’єднання м. Лисичанськ 316,08 КП “Луганська обласна “Фармація Північ” 2017-03-14
КЗ “Кам’янська міська лікарня №5 Дніпропетровської обласної ради” 308,27 ТОВ “Укрфармгруп” 2017-03-10
КП “Чорторийський психоневрологічний будинок-інтернат” 303,59 РКП “Кіцмань_Фарм” 2016-10-19
“Чорторийський психоневрологічний будинок-інтернат” 295,12 РКП “Кіцмань-Фарм” 2016-09-12
Кролевецька центральна районна лікарня 294,04 ФОП Малахов Сергій Миколайович 2017-01-31
КЗ “Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка” 288,79 ПП “АКВАВІТА ПЛЮС” 2016-11-22
Кіровоградська дитяча обласна лікарня 288,37 ТОВ “БАДМ-Б” 2017-03-07
КЗ “КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №7″ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ” 288,09 ТОВ “Укрфармгруп” 2017-03-10
Білокуракинська центральна районна лікарня 286,63 Відокремлений підрозділ “Центральна районна аптека №85 “КП “Луганська обласна “Фармація Північ” 2017-01-31
КП “Марківське районне територіальне медичне об’єднання” 285,82 КП «Луганська обласна Фармація – Північ» ВП ЦРА № 75 2017-01-30
Сватівське районне територіальне медичне об’єднання 285,82 КП «Луганська обласна „Фармація Північ”» 2017-01-16
КЗ “Станично-Луганський районний центр первинної медико-санітарної допомоги” 282,54 КП “Луганська обласна “Фармація Північ” 2016-12-13
КУ “Довбиський психоневрологічний інтернат” 281,62 ПП фірма “Санітас “ 2017-01-16
КЗ КОР “КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ” 281,31 ТОВ “ФРАМ КО” 2017-03-14
ДНУ “НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ” ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ 280,34 ТОВ “ДІАТОМ” 2017-03-14
ДНУ “НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ” ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ 280,34 ТОВ “ДІАТОМ” 2017-03-14
КЗ охорони здоров’я “Краснокутська центральна районна лікарня” 278,09 Державне оптово-роздрібне підприємство “Обласний аптечний склад” 2016-11-24
КЗ “Панасівський геріатричний пансіонат Дніпропетровської обласної ради” 276,10 ТОВ “Восток-Фарм” 2017-02-13
КЗ ЄМІЛЬЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ЄМІЛЬЧИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 275,08 ПП фірма “Санітас “ 2016-12-19
Середня 261,79    
…КУ “Мелітопольська міська лікарня планового лікування” Мелітопольської міської ради Запорізької області 228,16 КП “Центральна міська аптека№171” Аптека № 207 2016-12-19
Військова частина А 2428 216,87 ПП “САНА КО” 2016-09-12
КЗ Київської обласної ради „Київська обласна лікарня №2” 209,11 ПАТ “КИЇВМЕДПРЕПАРАТ” 2016-12-01

 

 

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