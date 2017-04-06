У Гройсмана дозволили розвідникам забудувати «службовим житлом» 17 гектарів під Одесою

Кабінет міністрів погодив розпорядження про будівництво з залученням приватного капіталу службового житла для співробітників Служби зовнішньої розвідки в Одеській області на земельній ділянці площею 17,32 га.

Таке рішення уряд прийняв 5 квітня.

Проект розпорядження внесло Міністерство економічного розвитку та торгівлі.

Кадастровий номер ділянки – 5123755300:02:008:0198, вона розміщена в смт. Великодолинське Одеської області. З урядових документів не відомо, якого типу будинки планують побудувати.

В пояснювальній записці вказано, що побудова житла в Великодолинському дозволить СЗР зменшити кількість співробітників, які стоять на квартирному обліку.

Зауважень у міністерств до цього урядового проекту не виникло.

Смт. Великодолинське розташоване за 20 км від Одеси. Вдвічі менша відстань до Чорноморська (раніше Іллічівськ), який розташований вже на березі Чорного моря.

Недалеко від ділянки СЗР в Великодолинську на території військового містечка будується житловий квартал «Материк». Забудовник виступає ТОВ «Обслуговуюче підприємство «Новий квартал», яке також будує житловий квартал «Соляріс» в Одесі. Бенефіціарами фірми вказані Володимир Дьома, Віктор Фігорнюк та Артем Маковський. Серед засновників також Андрій Лепський та Марина Колева. Остання разом з депутатом Великодолинської сільради Іриною Дубовицькою є співзасновницею обслуговуючого кооперативу «Парковий».

З лютого 2014 року по квітень 2016 року СЗР очолював Віктор Гвоздь, який відомий як власник розкішного маєтку під Києвом. Зараз в.о. керівника розвідки є Ігор Разінков, який був першим заступником у Гвоздя.

Головний офіс СЗР знаходиться на вул. Нагірна, 24/1. У лісі поблизу Києва знаходиться штаб-квартира розвідки.

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