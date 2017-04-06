Справу Щурікова і Переломи слухатимуть в закритому режимі – адвокат прикрився активістами Саакашвілі (додано)

(додано повідомлення САП про події у суді в закритому режимі)

Судовий розгляд кримінального провадження стосовно колишніх першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Переломи і першого заступника голови правління ПАТ «Одеський припортовий завод» Миколи Щурікова буде проводитися в закритому судовому засіданні. Відповідне рішення було ухвалене 5 квітня, повідомив журналіст «Наших грошей» із зали суду.

Шевченківський райсуд Києва задовольнив відповідне клопотання захисника Щурікова адвоката Андрія Циганкова. Прохаючи про закритий розгляд справи адвокат послався на те, що «є певний ризик здійснення тиску на учасників процесу, суд, прокурора з боку визначених сьогодні публічних активістів, які безпосередньо мають певний інтерес на чолі з паном Саакашвілі щодо вказаного кримінального провадження».

Циганков заявив, що ці «публічні активісти» «додатково здійснювали тиск на орган досудового слідства, на учасників процесу, безпосередньо на Щурікова».

Крім того, адвокат Циганков заявив, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не відрив йому і його підзахисному «матеріали відповідної контр-розвідувальної справи, в рамках якої були зібрані попередні докази». У відповідь прокурор наголосив, що це засекречені матеріали, які не будуть розсекречуватися і не будуть використовуватися під час розгляду справи в суді. Всі решта матеріалів – всі були надані стороні захисту.

Прокурор САП заперечив проти проведення закритого розгляду провадження щодо Щурікова і Переломи. Він зазначив, що у ст.27 Кримінально-процесуального кодексу вказані чіткі підстави для цього, і наведені підстави не відносяться до таких випадків.

Один з адвокатів Ігор Черезов також не побачив підстав для закритого розгляду, залишивши вирішення цього питання на розсуд суду: «Я поки що не бачу підстав для закритого розгляду провадження. Тому на розсуд суду».

Між тим інший адвокат Щурікова, підтримуючи закритий розгляд справи, надала суду постанову про залучення його підзахисного по іншому кримінальному провадженню як потерпілої особи. «Дане кримінальне провадження було порушене за фактом зловживання посадовою особою Саакашвілі, його злочинних дій, внаслідок якого заводу (ОПЗ – Ред.) була нанесена шкода. У зв’язку з цим у нас є дійсні підстави вважати, що у разі відкритого судового засідання відбуватиметься тиск на суд та на інших учасників процесу», – заявила вона.

У підсумку суд задовольнив клопотання адвоката Циганкова про закритий розгляд справи, після чого всіх осіб, які не є учасниками процесу, попросили покинути залу.

У САП повідомили, що у ході вже закритого засідання прокурору стало відомо про те, що листом від 06.12.2016 голова Фонду держмайна Ігор Білоус попросив суд повернути заявлений у даному провадженні цивільний позов про відшкодування спричиненої шкоди на суму більше 205 млн грн, мотивуючи таке рішення можливістю АТ «ОПЗ» самостійно заявити позов про відшкодування матеріальної шкоди.

У САП наголосили, що при заявленні окремого позову ОПЗ буде змушене заплатити судовий збір і самостійно довести обґрунтованість вимог. Разом з тим ФДМУ судовий збір не платив, а доказувати необхідність стягнення шкоди мав би прокурор, який володіє всією доказовою базою по справі. У САП припускають, що більш вірогідним результатом розгляду цивільного позову про стягнення шкоди окремо від кримінального провадження є відмова в його задоволенні.

Підготовче засідання по цій справі відбулося у лютому цього року.

У судовому засіданні 5 квітня почали зачитувати обвинувальний акт. З огляду на зайнятість суддів колегії подальший розгляд справи відкладено до 22 травня.

Нагадаємо, за версією слідства, Щуріков і Перелома у 2015 році організували схему з виведення коштів шляхом закупівлі за завищеними цінами природного газу для потреб «ОПЗ», чим завдали державі збитків на 205,18 млн грн.

Перелома є бізнес-партнером Миколи Мартиненка по агенції нерухомості «Вортекс».

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