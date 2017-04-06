Поліцейських у Харкові та Києві лікуватимуть найдорожчим в Україні сечогінним

Протягом останніх місяців медичні установи частіше за все купували калійзберігаючий діуретик спіролонолактон за ціною, що перевищує не тільки оптово-відпускну, але і роздрібну ціну, встановлену Міністерством охорони здоров’я.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

МОЗ встановив оптово-відпускну ціну на спіронолоктон (таблетки, 25мг, №30) 39,56 грн, з 7% ПДВ це складає 42,33 грн. Але за такою або меншою ціною було укладено лише 9 угод з 41, що увійшли до огляду (у 6 з них продавцем було ТОВ «БАДМ-Б»).

Більше того, у понад 70% угод вказана ціна, що є вищою за роздрібну, визначену МОЗом – 53,55 грн. Перше місце з дорожнечі поділили між собою Територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ по Харківській області, міська лікарня №7 із Запоріжжя та Медичний реабілітаційний центр «Пуща-Водиця» МВС України (Київ), які уклали угоди за найвищою по Україні ціною – 67,80 грн. Причому перші два замовника обрали одного продавця – ТОВ «Аметрін ФК», тоді як кияни домовилися про поставки з ТОВ «Фрам ко».

Раніше запоріжці також були помічені в укладанні угод з «Аметрін ФК» на купівлю інших препаратів за рекордно високими цінами.

ТОВ «Аметрін ФК» зареєстровано у Києві, але його засновниками і кінцевими бенефіціарами вказані люди з реєстрацією на Харківщині Роман Зубар, Олена Третьяк і Костянтин Пилипчук. Останній також є керівником фірми. Олена Третьяк також є засновником і кінцевим бенефіціаром харківської компанії «Пральня Кристал», адреса реєстрації якої (вул. Юріївська,17) співпадає з фактичною адресою «Аметрін ФК».

Головним лікарем міської лікарні №7 є Ірина Смирнова. Згідно її щорічної декларації за 2016 рік, дохід складався з заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи (197 тис. грн.) і пенсії (41 тис грн).

Її чоловік працює у тій же лікарні і також і пенсіонером. Його дохід за минулий рік складався 44 тис. грн. з и 19 тис. грн. пенсії. Вони є співвласниками квартири 52 кв.м. у Запоріжжі і машини ГАЗ 3110 (1999 р.в).

Крім того, Ірині Смирновій належить садовий (дачний) будинок пл.85,5 кв.м. у Малокатеринівці (Запорізький р-н області) і земельна ділянка пл.588 кв.м. там же.

У ЄДРЮО є дані про ТОВ «Істина-медик» (Запоріжжя, вул. Гаврилова, 4, КВЕД загальна медична практика), яка станом на січень 2017 рок знаходиться в стані припинення. Часткою у цій фірмі з 2007 року володіла Ірина Смирнова.

Її партнерами по фірмі є Олександр Куцеволов (Завідувач відділенням діагностики лікарні №7), Юрій Щегольський (його син є оперуповноваженим Головного управління Національної поліції в Запорізькій області), та Максим Романчук.

Начальником ДУ «Територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України по Харківській області» є Євген Хайдаров. Згідно декларації за минулий рік, у нього є дві квартири у Харкові (пл. 63,6 і 37,8 кв. м.), земельна ділянка (пл. 616 кв. м) з будинком (пл.113,3 кв. м.) у Вовчанському районі області та автомобіль Шевроле Еванда (2005 р. в.). Його дружина Жанна Хайдарова також володіє квартирою у Харкові (пл. 43 кв. м.) і авто Сузуки Гранд Витара (2007 р. в.). У минулому році Віктор Хайдаров отримав 261,9 тис грн зарплатні і 67,3 тис.грн пенсії. Доходи дружини складалися з процентів (59,9 тис. грн), доходу від надання майна в оренду (420 тис. грн.), та зарплатні за основним місцем роботи і за сумісництвом (56,3 тис.грн і 22,1 тис грн. відповідно). У Жанни Хайдарової розміщено на рахунку в Приватбанку 401 тис.грн. ще 400 тис.грн. вона зберігає готівкою.

Медичний реабілітаційний центр «Пуща-Водиця» МВС України очолює Віталій Машина. У декларації за минулий рік він показав будинок (пл. 109 кв. м), кілька земельних ділянок у с.Гореничі під Києвом (загальна пл. близько 30 соток), та готівкові збереження (35 тис. грн. і 2 тис. дол). За рік він отримав майже 181 тис. грн. зарплатні за основним місцем роботи і 3 тис. грн. матеріальної допомоги.

Замовник Ціна з ПДВ, грн Продавець Дата договору ДУ «Територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України по Харківській області» 67,80 ТОВ «Аметрін ФК» 2016-12-19 КУ «Міська лікарня №7» 67,80 ТОВ «Аметрін ФК» 2017-01-19 Медичний реабілітаційний центр «Пуща-Водиця» МВС України… 67,80 ТОВ «ФРАМ КО» 2017-02-22 Роздрібна ціна МОЗ 53,55 ДУ «Дніпровська виправна колонія (№89)… 53,51 ТОВ «БаДМ» 2016-09-23 Оптово-відпускна ціна МОЗ 42,33 …КЗ «Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни» 33,36 ТОВ «БАДМ-Б» 2017-02-15 ЛПЗ «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» 33,36 ТОВ «БАДМ-Б» 2017-02-08 КЗ «Обласний госпіталь для ветеранів війни» 33,08 ТОВ «БАДМ-Б» 2017-03-03

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