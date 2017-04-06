Київщина заплатила 5 мільйонів за невиконану реконструкцію амбулаторії львів’янам, яких у Житомирі підозрюють у завищенні цін

Прокуратура підозрює посадових осіб департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної адміністрації і ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» у зловживанні службовим становищем та підробці документів, що привело до незаконного перерахування державних коштів під час ремонту амбулаторії в с. Плесецьке Васильківського району Київської області.

Про це свідчить ухвала Васильківського міськрайонного суду Київської області від 29 березня.

За даними слідства, у минулому році департамент ОДА замовив «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» реконструкцію приміщень амбулаторії на 30 відвідувань в селі Плесецьке по вул. Леніна, 59А за 5,17 млн грн.

В подальшому обладміністрація перерахувала фірмі 1,55 млн грн. авансу, а потім у грудні 2016 року на підставі актів виконаних робіт ще 3,62 млн грн.

Втім, за даними слідства, станом на середину березня в амбулаторії тривають зовнішні та внутрішні будівельні роботи, працівники перекривають покрівлю.

Суд надав Васильківському відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури, яка розслідує кримінальне провадження № 42017111200000113 від 02.03.2017, доступ до документів, укладених між департаментом ОДА та ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія», які перебувають в держустанові.

Львівське ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» було зареєстровано у 2012 році у Пустомитах студенткою-стоматологом Роксоланою Трухан та мешканцем села Підгороднє (Золочівський район Львівської області) Володимиром Ярішем. У січні 2014 року керівником та власником фірми став львів’янин Марко Янковенко, який також є співвласником київського ТОВ «Конезавод Талант».

Посадових осіб «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» та посадовців управління капітального будівництва Житомирської міської ради підозрюють у зловживанні службовим становищем, що призвело до завищення вартості ремонту тротуарів у Житомирі на 3,26 млн грн.

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