Селищного голову Чабанів та «прокладку» підозрюють у розкраданні коштів на будівництві школи за 85 мільйонів

Поліція підозрює, що службові особи Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського району Київської області та ТОВ «Будівельна країна «Вакан» внесли в акти виконаних робіт інформацію про завищення обсягів виконаних будівельних робіт та придбаних матеріалів під час будівництва школи, що призвело до розтрати бюджетних коштів у великих розмірах. Про це свідчить ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 22 березня.

У вересні минулого року за результатами тендеру селищна рада замовила «Будівельній країні «Вакан» будівництво школи по вул. Юності, 5, в смт. Чабани за 85 млн грн. по завищеним цінам. Навчальний заклад повинні звести до кінця 2018 року.

За даними слідства, згідно умов додаткової угоди загальна вартість робіт та обсяг фінансування на 2016 рік склали 16,34 млн. Усю суму фірма отримала на підставі актів виконаних робіт, які були підписані між Чабанівським селищним головою, директором підприємства та інженером з технічного нагляду.

Як встановили правоохоронці, в документації вказано придбання 1513 панелей перекриття вартістю 1,15 млн грн. Натомість та території школи їх значно менше, ніж у підписаних актах. При цьому встановлені панелі не нові – вони мають ознаки зносу.

Слідство також з’ясувало, що до початку будівельних робіт на місці майбутньої школи знаходився об’єкт незавершеного будівництва. Мова йде про зведений цокольний поверх навчального закладу з перекриттям та будівельні матеріали, завезені попереднім забудовником, які службові особи «Вакану» у змові із службовими особами Чабанівської селищної ради безпідставно включили у вартість виконаних робіт та придбаних матеріалів.

Суд задовольнив клопотання слідчих СУ ГУ Нацполіції в Київській області, які розслідують кримінальне провадження № 12017110000000138 від 23.02.2017, і надав їм доступ до договору підряду, субпідрядів, іншої супровідної документації, які знаходяться в селищній раді та у «Вакані».

Засновниками ТОВ «Будівельна країна «Вакан» зі статутним капіталом 1 тис грн. є Андрій Лобанов та юристи Віталій Стрельніков і Денис Осмоловський. Останній (керівник фірми) володіє адвокатським об’єднанням «Адвокатський Центр» з Олексієм Калмиковим, ТОВ «Єдина служба правової допомоги» зі Світланою Осмоловською, Юлією Турчіною та Анатолієм Слободяном – колишнім гендиректором «Укрзалізниці» (1997-2000) та екс-начальником Південно-Західної залізниці (2000-2002).

Також Осмоловський керує ТОВ «Фінансово-правові дослідження» Світлани Осмоловської, ГО «Правова допомога 3222» і Міжнародним благодійним фондом «Либідь». У 2014 році він висувався у нардепи від ВПО «Україна – Єдина Країна».

Стрєльніков є співвласником вишгородського ТОВ «Дніпро-М» із Вікторією Олексієнко. У 2015 році він балотувався у Київраду від Патріотичної партії України.

Чабанівським селищним головою є Олександр Киризлієв.

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