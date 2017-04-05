«Прокладці» злили 6 мільярдів на Подільський міст на «паперових» торгах поза «Прозорро»

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05 Квітня 2017

КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва» 29 березня за результатами тендерів акцептувало дві пропозиції ТОВ «Еко-Буд-Трейд» щодо генпідрядних робіт із будівництва Подільського мостового переходу на загальну суму 6,10 млрд грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».

Ділянку від дамби Русанівських садів до бульвару Перова мають збудувати до кінця 2019 року за 1,77 млрд грн., а ділянку над Дніпром – до кінця 2021 року за 4,33 млрд грн.

За словами директора Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА Костянтина Федотова, першочерговим завданням у цьому році буде закінчення робіт щодо мосту через Дніпро (завершення монтажу арки, будівництво прогонових споруд естакади на Рибальському півострові та лівоповоротному з’їзді) та початок робіт на лівобережній частині мостового переходу на території Русанівських садів.

Торги були оголошені ще в липні минулого року і неодноразово переносились. Оскільки закупівлю провели не у «Прозорро», договори, котрі мають укласти до 28 квітня, не будуть оприлюднені. Це унеможливлює порівняння кошторисних цін будівельних матеріалів із ринковими цінами на предмет завищення. Крім того, невідомими зостануться субпідрядники, яких планує залучити переможець.

Першозасновником «Еко-Буд-Трейд» був Дмитро Кириченко із с. Росава на Київщині. Нинішній власник Максим Половко через ланцюжок партнерів пов’язаний із компаніями, близькими до директора КП «Житлоінвестбуд-УКБ» В’ячеслава Непопа та Михайла Голиці – екс-очільника Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА та президента АТ «ХК «Київміськбуд».

Директором «Еко-Буд-Трейду» із березня 2016 р. є Сергій Васильович Драч, колишній перший заступник Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України, а до того – голова наглядової ради вищезгаданого «Київміськбуду».

Усього з грудня 2015 р. «Еко-Буд-Трейд» виграв тендерів на 1,00 млрд грн.

Єдиним конкурентом було київське ТОВ «Форма» Олександра Степенка зі статутним капіталом 50 тис грн. є. Із вересня ним керує Тимофій Гнатюк.

Принаймні до 2012 р. фірма належала киянці Тетяні Лахно та Олександру Клименку з м. Вишневе Київської області (не плутати з екс-міністром доходів і зборів). Зараз вони володіють ТОВ «К-Форма» зі статутним капіталом 3 тис грн., що було створене у квітні 2016 р. та не отримувало держпідрядів.

У держреєстрі фірми зі схожими назвами мають спільний номер телефону +380444500505.

Нагадаємо, торік у жовтні конкуренту замовили завершення проектування Подільського мостового переходу від вул. Межигірської до дамби Русанівських садів за 49,98 млн грн.

Інший відрізок від дамби Русанівських садів до бульвару Перова в лютому замовили ТОВ «Інститут «Київдормістпроект» за 54,80 млн грн.

Довідково:

Подільський мостовий перехід будується з 1993 р. За даними Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА, у 2012 р. кошторис проекту складав 7,63 млрд грн. Із цієї суми станом на початок 2016 р. було профінансовано 3,68 млрд грн.

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