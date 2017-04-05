Невеличка контора хоче через АМКУ викинути світового трейдера з мільярдних торгів «Укртрансгазу»

ТОВ «Енергетична нафтогазова компанія» 3 квітня оскаржило в АМКУ один з лотів тендеру ПАТ «Укртрансгаз» щодо постачання газу для забезпечення виробничо-технологічних потреб на очікувану суму 1,67 млрд грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Скарга стосується допущення до аукціону новоствореної дочірньої компанії великого трейдера «Trafigura» з Нідерландів – ТОВ «Трафігура Юкрейн». Вона вперше буде змагатися з державним «Нафтогазом України» і самою «Енергетичною нафтогазовою компанією» Ірини Онищенко.

На думку скаржника, пропозицію «Трафігура Юкрейн» мали відхилити, бо вона не зазначила технічні характеристики пропонованого газу в повному обсязі, як того вимагала тендерна документація. Натомість компанія скопіювала у відповідну графу вимоги замовника: «Фізико-хімічні показники повинні відповідати вимогам зазначеним в Кодексі газотранспортної системи (затверджено постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2493)».

Обидва суперники «Трафігури» вказали детальні характеристики газу. У «ЕНК» вони взагалі переписані з постанови НКРЕКП з точністю до сотої долі. У «Нафтогазу» дані трохи відрізняються: мінімум вищої теплоти згоряння газу (25°C/20°C) дорівнює 35,86 МДж/куб м (9,96 кВт*год/куб. м), а максимум – 42,91 МДж/куб м (11,92 кВт*год/куб. м). Це відповідно нижче і вище від встановлених Нацкомісією значень.

Скарга оплачена, очікується рішення адмінколегії щодо прийняття до розгляду.

Нагадаємо, «Укртрансгаз» планує замовити поставки газу на загальну очікувану суму 16,72 млрд грн., потрібного для функціонування магістральних газопроводів, на квітень-грудень 2017 р.

Вперше в історії «Укртрансгаз» проводить цю закупівлю, розбивши великий обсяг на десять маленьких лотів по 218 млн кубометрів газу кожен. Це мало дозволити брати участь у торгах українським компаніям, які добувають порівняно невеликі обсяги, та трейдерам, які можуть забезпечити імпорт порівняно невеликих обсягів газу. Однак два лоти уже довелось відмінити через нестачу учасників, тобто на них не подався навіть «Нафтогаз».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Нафтогаз, Суди