НОВИНИ

05.04.2017

Селищного голову Чабанів та «прокладку» підозрюють у розкраданні коштів на будівництві школи за 85 мільйонів

Ахметов розіграв з офшорниками 105 мільйонів на сталь для залізниці

Суд дозволив прокуратурі обшукати «Укроборонпром» по підозрі у співпраці з фіктарями під час війни з Росією

Міліціонери і харків’яни купили Еналаприл набагато дорожче від ринку та реєстру МОЗ

«Євробачення» за 27 мільйонів транслюватимуть ті самі шведи, що й у 2005 році

«Прокладці» злили 6 мільярдів на Подільський міст на «паперових» торгах поза «Прозорро»

Невеличка контора хоче через АМКУ викинути світового трейдера з мільярдних торгів «Укртрансгазу»

Адвокати Мартиненка затягують розгляд апеляції НАБУ і САП на клопотання про закриття справи

04.04.2017

Діти губернатора Бриля засвітили відпочинок в Куршавелі і Майамі та сумочки від Louis Vuitton і Chanel

«Труханівці» та екс-голова «Автодоріг України» поділили 93 мільйони «Київавтодору» помічника Пресмана

«Швидка» Новогродівки знайшла гепаринову мазь для пільговиків в півтора рази дорожче від решти України

«Вишка» повторно залишила кооперативу людей Кернеса землю в центрі Харкова

Комунальники Бучі купили граби у 2,5 рази дорожче від київських колег

У Вовка заклали в газову абонплату відсоток на коштовні лічильники донецького адвоката і партнера Учителя

Запорізька лікарня купила азитроміцин за рекордною ціною, а головлікар не задекларувала щойно закритий бізнес

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Міліціонери і харків’яни купили Еналаприл набагато дорожче від ринку та реєстру МОЗ

05 Квітня 2017

Ціни на антигіпертензивний препарат Еналаприл-Астрафарм у різних замовників різняться у 1,5-2 рази і майже у всіх випадках перевищують оптово-відпускну ціну, встановлену Міністерством охорони здоров’я.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

У огляд потрапили угоди лікарень, в яких було точно вказано назву препарату Еналаприл-Астрафарм у двох дозуваннях – таблетки по 10 мг та по 20 мг №20 (10х2) у блістерах.

Оптово-відпускну ціну за упаковку 10-міліграмових таблеток МОЗ визначив на рівні 4,80 грн. З урахуванням семивідсоткового ПДВ це 5,13 грн. Однак по такій чи більш дешевій ціні купували таблетки лише три лікарні. Дві третини учасників рейтингу купували принаймні дешевше від 6,50 грн. це у реєстрі МОЗ визначено як роздрібна ціна упаковки.

Шестеро замовників дозволили собі купити таблетки по 7,49-9,42 грн. Найдорожчу ціну дали Військова частина А 3122 (Біла Церква), КЗОЗ «Лозівське територіальне медичне об’єднання» (Харківська обл.) і КУ «Міська лікарня №7» (Запоріжжя). Запоріжці раніше також відмітились коштовним азитроміцином, однак за неофіційною інформацією тоді йшлось нібито про неправильно вказане дозування препарату самою лікарнею.

При цьому з цих шести найдорожчих чотири угоди припали на установи Харківської області, постачальниками яких були обрані ТОВ «Своя аптека» і ТОВ «Аметрін ФК».

Варто відмітити, що «Аметрін ФК» також був і серед найдешевших постачальників цього препарату, але ця угода по 4,99 грн. за упаковку еналаприла була не з харківською установою, а «Кременчуцьким обласним госпіталем для ветеранів війни» Полтавської обласної ради.

Подібна ситуація і з продажами Еналаприл-Астрафарм у 20-міліграмовому дозуванні. МОЗ визначив оптово-відпускну ціну 7,04 грн., а роздрібну – 9,53 грн. за упаковку з 20 таблеток.

Усі учасники рейтингу купували дорожче від оптово-відпускної ціни, а один навіть купив дорожче від роздрібної ціни. А медичний реабілітаційний центр «Пуща-Водиця» МВС України уклав угоду з ТОВ «Фрам ко» на поставку по 11,77 грн. Це у півтора рази дорожче від усіх інших закупівельників з рейтингу.

Директором будинку відпочинку «Пуща-Водиця» МВС є Віталій Васильович Машина. Він задекларував будинок площею 109 кв м і близько 30 соток землі у селі Гореничі під Києвом. Його річна зарплата становила 181 тис грн.

Еналаприл-Астрафарм, табл.10мг №20

Замовник Ціна з ПДВ,грн Продавець Дата договору
Військова частина А 3122 9,42 ТОВ «ФРАМ КО» 2016-12-26
КЗОЗ «Лозівське територіальне медичне об’єднання» 9,42 ТОВ «Аметрін ФК» 2017-01-14
КУ «Міська лікарня №7» 9,42 ТОВ «Аметрін ФК» 2017-01-19
КУ Липецький психоневрологічний інтернат м.Липці Харківська обл. 8,03 ТОВ «Своя аптека» 2017-01-26
ДУ «Територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України по Харківській області» 7,70 ТОВ «Аметрін ФК» 2016-11-25
Харківська установа виконання покарань № 27 7,49 ТОВ «Своя аптека» 2016-12-07
Роздрібна ціна за даними МОЗ 6,50    
…Дніпродзержинська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№34) 5,07 ТОВ «БаДМ» 2016-11-09
КЗ «Кременчуцький обласний госпіталь для ветеранів війни» Полтавської обласної ради 4,99 ТОВ «Аметрін ФК» 2016-12-08
Оптово-відпускна ціна МОЗ 4,80    

Еналаприл-Астрафарм, табл.20 мг №20

Замовник Ціна з ПДВ,грн Продавець Дата договору
Медичний реабілітаційний центр «Пуща-Водиця» МВС України 11,77 ТОВ «Фрам КО» 2017-02-22
Роздрібна ціна за даними МОЗ 9,53    
Білоцерківський психоневрологічний інтернат 8,31 ТОВ «Галафарм» 2016-12-01
КЗ «Новомиколаївська туберкульозна лікарня» Дніпропетровської обласної ради»… 8,28 ТОВ «БаДМ-Б» 2017-03-01
…Оптово-відпускна ціна МОЗ 7,04    

 

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Навіть якщо ви не бачите рішення АМКУ – завантажуйте документи в «Прозорро»
27 Березня 2017

Пенсійні виплати в Донецькій області цього року знов почали рости…
23 Березня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

05.04.2017

Київ Селищного голову Чабанів та «прокладку» підозрюють у розкраданні коштів на будівництві школи за 85 мільйонів

Харків Міліціонери і харків’яни купили Еналаприл набагато дорожче від ринку та реєстру МОЗ

Київ «Прокладці» злили 6 мільярдів на Подільський міст на «паперових» торгах поза «Прозорро»

04.04.2017

Запоріжжя Діти губернатора Бриля засвітили відпочинок в Куршавелі і Майамі та сумочки від Louis Vuitton і Chanel

Київ «Труханівці» та екс-голова «Автодоріг України» поділили 93 мільйони «Київавтодору» помічника Пресмана

Донецьк «Швидка» Новогродівки знайшла гепаринову мазь для пільговиків в півтора рази дорожче від решти України

Харків «Вишка» повторно залишила кооперативу людей Кернеса землю в центрі Харкова

Київщина Комунальники Бучі купили граби у 2,5 рази дорожче від київських колег

Запоріжжя Запорізька лікарня купила азитроміцин за рекордною ціною, а головлікар не задекларувала щойно закритий бізнес

03.04.2017

Луцьк Волинські дорожники викинули з торгів два дочірні підприємства «Автодоріг України» як пов’язані

Одеса Будівельники Труханова приховали кошторис ремонту Київської РДА під «Прозорий офіс» за 51 мільйон

Черкаси Рідна фірма мера Кам’янки заробила вже 4 мільйони на мерських підрядах

Львів Замначальника Львівської митниці після затримання на хабарі дописав в декларацію кросовер

Київщина У «Борисполі» при Дихне привласнили 30 мільйонів на будівництві авіазаправки за 100 мільйонів – прокуратура

02.04.2017

Одеса «Приватівська» фірма виграла більшість із 88 мільйонів на паливо для «Одесаобленерго»

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ