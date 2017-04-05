Міліціонери і харків’яни купили Еналаприл набагато дорожче від ринку та реєстру МОЗ

Ціни на антигіпертензивний препарат Еналаприл-Астрафарм у різних замовників різняться у 1,5-2 рази і майже у всіх випадках перевищують оптово-відпускну ціну, встановлену Міністерством охорони здоров’я.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

У огляд потрапили угоди лікарень, в яких було точно вказано назву препарату Еналаприл-Астрафарм у двох дозуваннях – таблетки по 10 мг та по 20 мг №20 (10х2) у блістерах.

Оптово-відпускну ціну за упаковку 10-міліграмових таблеток МОЗ визначив на рівні 4,80 грн. З урахуванням семивідсоткового ПДВ це 5,13 грн. Однак по такій чи більш дешевій ціні купували таблетки лише три лікарні. Дві третини учасників рейтингу купували принаймні дешевше від 6,50 грн. це у реєстрі МОЗ визначено як роздрібна ціна упаковки.

Шестеро замовників дозволили собі купити таблетки по 7,49-9,42 грн. Найдорожчу ціну дали Військова частина А 3122 (Біла Церква), КЗОЗ «Лозівське територіальне медичне об’єднання» (Харківська обл.) і КУ «Міська лікарня №7» (Запоріжжя). Запоріжці раніше також відмітились коштовним азитроміцином, однак за неофіційною інформацією тоді йшлось нібито про неправильно вказане дозування препарату самою лікарнею.

При цьому з цих шести найдорожчих чотири угоди припали на установи Харківської області, постачальниками яких були обрані ТОВ «Своя аптека» і ТОВ «Аметрін ФК».

Варто відмітити, що «Аметрін ФК» також був і серед найдешевших постачальників цього препарату, але ця угода по 4,99 грн. за упаковку еналаприла була не з харківською установою, а «Кременчуцьким обласним госпіталем для ветеранів війни» Полтавської обласної ради.

Подібна ситуація і з продажами Еналаприл-Астрафарм у 20-міліграмовому дозуванні. МОЗ визначив оптово-відпускну ціну 7,04 грн., а роздрібну – 9,53 грн. за упаковку з 20 таблеток.

Усі учасники рейтингу купували дорожче від оптово-відпускної ціни, а один навіть купив дорожче від роздрібної ціни. А медичний реабілітаційний центр «Пуща-Водиця» МВС України уклав угоду з ТОВ «Фрам ко» на поставку по 11,77 грн. Це у півтора рази дорожче від усіх інших закупівельників з рейтингу.

Директором будинку відпочинку «Пуща-Водиця» МВС є Віталій Васильович Машина. Він задекларував будинок площею 109 кв м і близько 30 соток землі у селі Гореничі під Києвом. Його річна зарплата становила 181 тис грн.

Еналаприл-Астрафарм, табл.10мг №20

Замовник Ціна з ПДВ,грн Продавець Дата договору Військова частина А 3122 9,42 ТОВ «ФРАМ КО» 2016-12-26 КЗОЗ «Лозівське територіальне медичне об’єднання» 9,42 ТОВ «Аметрін ФК» 2017-01-14 КУ «Міська лікарня №7» 9,42 ТОВ «Аметрін ФК» 2017-01-19 КУ Липецький психоневрологічний інтернат м.Липці Харківська обл. 8,03 ТОВ «Своя аптека» 2017-01-26 ДУ «Територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України по Харківській області» 7,70 ТОВ «Аметрін ФК» 2016-11-25 Харківська установа виконання покарань № 27 7,49 ТОВ «Своя аптека» 2016-12-07 Роздрібна ціна за даними МОЗ 6,50 …Дніпродзержинська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№34) 5,07 ТОВ «БаДМ» 2016-11-09 КЗ «Кременчуцький обласний госпіталь для ветеранів війни» Полтавської обласної ради 4,99 ТОВ «Аметрін ФК» 2016-12-08 Оптово-відпускна ціна МОЗ 4,80

Еналаприл-Астрафарм, табл.20 мг №20

Замовник Ціна з ПДВ,грн Продавець Дата договору Медичний реабілітаційний центр «Пуща-Водиця» МВС України 11,77 ТОВ «Фрам КО» 2017-02-22 Роздрібна ціна за даними МОЗ 9,53 Білоцерківський психоневрологічний інтернат 8,31 ТОВ «Галафарм» 2016-12-01 КЗ «Новомиколаївська туберкульозна лікарня» Дніпропетровської обласної ради»… 8,28 ТОВ «БаДМ-Б» 2017-03-01 …Оптово-відпускна ціна МОЗ 7,04

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