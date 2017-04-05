Міліціонери і харків’яни купили Еналаприл набагато дорожче від ринку та реєстру МОЗ

05 Квітня 2017
Ціни на антигіпертензивний препарат Еналаприл-Астрафарм у різних замовників різняться у 1,5-2 рази і майже у всіх випадках перевищують оптово-відпускну ціну, встановлену Міністерством охорони здоров’я.
Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
У огляд потрапили угоди лікарень, в яких було точно вказано назву препарату Еналаприл-Астрафарм у двох дозуваннях – таблетки по 10 мг та по 20 мг №20 (10х2) у блістерах.
Оптово-відпускну ціну за упаковку 10-міліграмових таблеток МОЗ визначив на рівні 4,80 грн. З урахуванням семивідсоткового ПДВ це 5,13 грн. Однак по такій чи більш дешевій ціні купували таблетки лише три лікарні. Дві третини учасників рейтингу купували принаймні дешевше від 6,50 грн. це у реєстрі МОЗ визначено як роздрібна ціна упаковки.
Шестеро замовників дозволили собі купити таблетки по 7,49-9,42 грн. Найдорожчу ціну дали Військова частина А 3122 (Біла Церква), КЗОЗ «Лозівське територіальне медичне об’єднання» (Харківська обл.) і КУ «Міська лікарня №7» (Запоріжжя). Запоріжці раніше також відмітились коштовним азитроміцином, однак за неофіційною інформацією тоді йшлось нібито про неправильно вказане дозування препарату самою лікарнею.
При цьому з цих шести найдорожчих чотири угоди припали на установи Харківської області, постачальниками яких були обрані ТОВ «Своя аптека» і ТОВ «Аметрін ФК».
Варто відмітити, що «Аметрін ФК» також був і серед найдешевших постачальників цього препарату, але ця угода по 4,99 грн. за упаковку еналаприла була не з харківською установою, а «Кременчуцьким обласним госпіталем для ветеранів війни» Полтавської обласної ради.
Подібна ситуація і з продажами Еналаприл-Астрафарм у 20-міліграмовому дозуванні. МОЗ визначив оптово-відпускну ціну 7,04 грн., а роздрібну – 9,53 грн. за упаковку з 20 таблеток.
Усі учасники рейтингу купували дорожче від оптово-відпускної ціни, а один навіть купив дорожче від роздрібної ціни. А медичний реабілітаційний центр «Пуща-Водиця» МВС України уклав угоду з ТОВ «Фрам ко» на поставку по 11,77 грн. Це у півтора рази дорожче від усіх інших закупівельників з рейтингу.
Директором будинку відпочинку «Пуща-Водиця» МВС є Віталій Васильович Машина. Він задекларував будинок площею 109 кв м і близько 30 соток землі у селі Гореничі під Києвом. Його річна зарплата становила 181 тис грн.
Еналаприл-Астрафарм, табл.10мг №20
|Замовник
|Ціна з ПДВ,грн
|Продавець
|Дата договору
|Військова частина А 3122
|9,42
|ТОВ «ФРАМ КО»
|2016-12-26
|КЗОЗ «Лозівське територіальне медичне об’єднання»
|9,42
|ТОВ «Аметрін ФК»
|2017-01-14
|КУ «Міська лікарня №7»
|9,42
|ТОВ «Аметрін ФК»
|2017-01-19
|КУ Липецький психоневрологічний інтернат м.Липці Харківська обл.
|8,03
|ТОВ «Своя аптека»
|2017-01-26
|ДУ «Територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України по Харківській області»
|7,70
|ТОВ «Аметрін ФК»
|2016-11-25
|Харківська установа виконання покарань № 27
|7,49
|ТОВ «Своя аптека»
|2016-12-07
|Роздрібна ціна за даними МОЗ
|6,50
|…Дніпродзержинська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№34)
|5,07
|ТОВ «БаДМ»
|2016-11-09
|КЗ «Кременчуцький обласний госпіталь для ветеранів війни» Полтавської обласної ради
|4,99
|ТОВ «Аметрін ФК»
|2016-12-08
|Оптово-відпускна ціна МОЗ
|4,80
Еналаприл-Астрафарм, табл.20 мг №20
|Замовник
|Ціна з ПДВ,грн
|Продавець
|Дата договору
|Медичний реабілітаційний центр «Пуща-Водиця» МВС України
|11,77
|ТОВ «Фрам КО»
|2017-02-22
|Роздрібна ціна за даними МОЗ
|9,53
|Білоцерківський психоневрологічний інтернат
|8,31
|ТОВ «Галафарм»
|2016-12-01
|КЗ «Новомиколаївська туберкульозна лікарня» Дніпропетровської обласної ради»…
|8,28
|ТОВ «БаДМ-Б»
|2017-03-01
|…Оптово-відпускна ціна МОЗ
|7,04
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