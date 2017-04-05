«Євробачення» за 27 мільйонів транслюватимуть ті самі шведи, що й у 2005 році

ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 3 квітня уклало угоду з компанія «NEP Sweden AB» (Швеція) про послуги із забезпечення відео-зйомки та формування телевізійного сигналу для пісенного конкурсу «Євробачення – 2017» на 26,90 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Угода передбачає використання двох пересувних телевізійних станцій прямого ефіру та формування другої програми для екранів аудиторії:

основну ПТС 1 із резервом ефірного мікшування звуку в такому складі:

повнорозмірна велика ПТС у формі автофургону з подвійним розширенням з боків, облаштована 30 камерами;

головна контрольна кімната;

друга контрольна кімната для формування програми для екранів аудиторії;

головна звукова кімната;

відеоінженерна кімната;

VTR / EVS;

резервну ПТС 2 у такому складі:

повнорозмірна велика ПТС у формі автофургону з розширенням з боків, облаштована на 25 камер із розширенням;

головна кімната управління;

головна звукова кімната;

відеоінженерна кімната;

VTR / EVS зона.

Також до переліку послуг входять пересувна звукова студія, EBU Switch, дистрибуція сигналу, обладнання переглядових кімнат, відеомонітори і дисплеї тайм-коду та система автоматизації відеомікшування CuePilot.

Компанія має заїхати у Міжнародний виставковий центр і підключити живлення 9 квітня. Монтаж відбудеться 10-15 квітня, технічні репетиції – 16-19 квітня, телевізійні репетиції – 20-23 квітня, репетиції голосування, церемонії відкриття та інтервал-актів – 24-29 квітня. репетиції учасників – з 30 квітня до 7 травня, фінальні костюмні репетиції та прямі ефіри – 8-13 травня, а демонтаж – 14-15 травня.

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції та нагальність потреби. До 7 квітня виплатять аванс 80%, а решту – після надання послуг.

На відкритих торгах для попереднього відбору єдиним конкурентом переможця була компанія «Videohouse N.V.» (Бельгія) із різницею в остаточній ціні 0,4%.

Швецьку « NEP Sweden AB» очолює Рікард Троелл Норен. За даними «Детектору медіа», компанія транслювала одні з найбільших у світі заходів: від Олімпіади до «Євробачення» та «Оскара» і має представництва у більш ніж 20 країнах світу. Зокрема вона забезпечувала відеозйомку «Євробачення – 2005» у Києві. Його проведенням опікувався Павло Грицак, який зараз відповідає за «Євробачення – 2017» на посаді заступника керівника «НСТУ».

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