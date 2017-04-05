Ахметов розіграв з офшорниками 105 мільйонів на сталь для залізниці

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 3 квітня за результатами тендеру замовила ТОВ «Метінвест-СМЦ» сталі на 104,62 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 5 596 т прокату товстолистового і тонколистового з вуглецевої сталі виробництва «Запоріжсталі» або «ММК ім. Ілліча» (повний перелік із цінами – нижче). Марка 3 сп (пс) коштує 18 557- 21 307 грн., а марка 09Г2С – 20 273-21 307 грн. за тонну.

Торік у червні центр замовив цій фірмі тонший прокат 3 сп (пс) товщиною 1,5 мм по 17 236 грн./т, однак у липні ціну знизили на 12% – до 15 240 грн./т.

Єдиним конкурентом фірми Ріната Ахметова було київське ТОВ «УТМК» («Українська транспортно-машинобудівельна компанія») з продукцією тих самих заводів. Ця компанія зареєстрована в липні 2014 р. за адресою масової реєстрації – вул. Зоологічна, 4А, оф. 139. Засновником є британська фірма «Ріверберг Венчерз», у свою чергу оформлена на сейшельські офшори – «Intrahold A.G.» і «Monohold A.G.».

Також на ці офшори було переведено британську компанію «Віталком Альянс ЛЛП», яка раніше володіла ТОВ «Керченський металургійний комплекс».

При цьому тоді «Керченським металургійним комплексом» керував Станіслав Новицький, раніше відомий як гендиректор ще однієї фірми зі схожою назвою – збанкрутілого ПАТ «Керченський металургійний комбінат», яке через ланцюжок засновників контролювалося «Лемтранс лімітед» Ахметова.

Найменування Кількість, т Ціна, грн./т із ПДВ Прокат тонколистовий вуглецевої сталі марки 3 сп (пс) товщина 2,0 мм 205 18 557 Прокат тонколистовий з вуглецевої сталі марки 3 сп (пс) товщина 2-2,9 мм 281 18 557 Прокат тонколистовий з вуглецевої сталі марки 3 сп (пс) товщина 2,5 мм 18 18 557 Прокат тонколистовий з вуглецевої сталі марки 3 сп (пс) товщина 3,0 мм 693 18 557 Прокат товстолистовий з вуглецевої сталі марки 3 сп (пс) товщина 4,0 мм 1 640 18 557 Прокат товстолистовий з вуглецевої сталі марки 3 сп (пс) товщина 5,0 мм 1 159 18 557 Прокат товстолистовий з вуглецевої сталі марки 3 сп (пс) товщина 6,0 мм 472 18 557 Прокат товстолистовий з вуглецевої сталі марки 3 сп (пс) товщина 7,0 мм 7,00 18 557 Прокат товстолистовий з вуглецевої сталі марки 3 сп (пс) товщина 8,0 мм 258 18 557 Прокат товстолистовий з вуглецевої сталі марки 3 сп (пс) товщина 10,0 мм 243 18 557 Прокат товстолистовий з вуглецевої сталі марки 3 сп (пс) товщина 12,0 мм 103 18 557 Прокат товстолистовий з вуглецевої сталі марки З’сп (пс) товщина 14,0 мм 18 18 557 Прокат товстолистовий з вуглецевої сталі марки 3 сп (пс) товщина 16,0 мм 53 19 591 Прокат товстолистовий з вуглецевої сталі марки 3 сп (пс) товщина 18,0 мм 4 19 591 Прокат товстолистовий з вуглецевої сталі марки 3 сп (пс) товщина 20,0 мм 186 19 591 Прокат товстолистовий з вуглецевої сталі марки 3 сп (пс) товщина 25,0 мм 44 21 307 Прокат товстолистовий з вуглецевої сталі марки 3 сп (пс) товщина 30,0 мм 17 21 307 Прокат товстолистовий з вуглецевої сталі марки 3 сп (пс) товщина 50,0 мм 4 21 307 Прокат тонколистовий з вуглецевої сталі марки 09Г2С товщина 3,0 мм 23 20 273 Прокат товстолистовий з вуглецевої сталі марки 09Г2С товщина 4,0 мм 31 20 273 Прокат товстолистовий з вуглецевої сталі марки 09Г2С товщина 5,0 мм 69 20 273 Прокат товстолистовий з вуглецевої сталі марки 09Г2С товщина 6,0 мм 17 20 273 Прокат товстолистовий з вуглецевої сталі марки 09Г2С товщина 8,0 мм 15 20 273 Прокат товстолистовий з вуглецевої сталі марки 09Г2С товщина 10,0 мм 23 20 273 Прокат товстолистовий з вуглецевої сталі марки 09Г2С товщина 16,0 мм 2 21 307 Прокат товстолистовий з вуглецевої сталі марки 09Г2С товщина 20,0 мм 11 21 307 Усього: 5 596

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