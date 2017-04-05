Адвокати Мартиненка затягують розгляд апеляції НАБУ і САП на клопотання про закриття справи

Розгляд апеляційних скарг детектива НАБУ і прокурора САП на ухвалу слідчого судді Солом’янського райсуду столиці, якою їх зобов’язано розглянути клопотання адвоката екс-нардепа Миколи Мартиненка про закриття кримінального провадження, знову перенесено. Про це повідомив журналіст «Наших грошей» з зали суду.

Наступне засідання суду відбудеться 13 квітня.

Ухвала слідчої судді Солом’янського райсуду Ірини Усатової була прийнята ще 11 січня. Матеріали справи довго не передавали з суду першої інстанції до апеляційного.

Врешті, через два місяці розгляд в апеляції було призначено на 22 березня. Однак, воно було перенесено, тому що на засідання прийшов другий адвокат Мартиненка – Олександр Усович – і на його прохання суд надав йому час на ознайомлення з матеріалами справи, перенісши подальший розгляд на 4 квітня.

4 квітня засідання розпочалося з нового клопотання адвоката Усовича, який заявив відвід головуючій судді. Він аргументував це тим, що вона прийняла до розгляду апеляційну скаргу детектива НАБУ. На думку адвоката, детектив не мав права подавати таку скаргу, і взагалі не можна оскаржувати винесену Усатовою ухвалу.

Суд після близько 40-хвилинного виходу до нарадчої кімнати відмовив адвокату Усовичу, після чого оголосив перерву до 13 квітня у зв’язку із закінченням робочого дня.

Таким чином, подані 18-19 січня апеляції НАБУ і САП досі не розглянуті. А, зважаючи на наступні клопотання, які напевне заявлять адвокати, розгляд затягується вже на три місяці.

Нагадаємо, адвокати Мартиненка вимагають закриття кримінального провадження, порушеного за фактами отримання та легалізації неправомірної вигоди при закупівлях ДП «НАЕК «Енергоатом». Встановлено факти заподіяння шкоди інтересам «Енергоатому» у розмірі понад 6 млн євро через переплату за придбане обладнання у чеського акціонерного товариства «Škoda JS».

У провадженні вказано, що цю вигоду отримали представники держвлади і службовці «Енергоатому».

Зауважимо, що повідомлення про підозру Мартиненку не вручалося, тобто він ще не набув статусу підозрюваного у цій справі.

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