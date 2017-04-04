Запорізька лікарня купила азитроміцин за рекордною ціною, а головлікар не задекларувала щойно закритий бізнес

04 Квітня 2017
Міська лікарня №7 Запоріжжя купувала антибіотик азитроміцин у капсулах по 500 мг у ТОВ «Аметрін ФК» за ціною, що більше ніж вшестеро перевищує середню по Україні.
Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
До огляду увійшли 104 угоди на купівлю азитроміцину різного виробництва (капсули по 500 мг, №3), укладені з вересня минулого року. Середня ціна склала 33,67 грн за упаковку. Понад 80% угод було укладено за нижчою ціною. Найдешевше препарат обійшовся Київському спортивному ліцею-інтернату за угодою з ТОВ «Своя аптека» – 25,74 грн за упаковку.
Лише у 20 випадках угоди були укладені за ціною вище середньої. У п’яти з них замовниками виступали установи з Харківщини, у трьох – з Донеччини. Але угоду за найвищою ціною уклала Міська лікарня №7 із Запоріжжя з ТОВ «Аметрін ФК» – по 209,93 грн за упаковку.
До речі, на цю фірму припадає половина з 10 угод на купівлю азитроміцину дорожче 50 грн. за упаковку. При цьому наприкінці лютого той же «Аметрін ФК» уклав угоду по азитроміцину з Харківською обласною клінічною психіатричною лікарнею № 3 за ціною, нижчою на порядок, – 26,05 грн за упаковку.
ТОВ «Аметрін ФК» зареєстровано у Києві, але його засновниками і кінцевими бенефіціарами вказані люди з реєстрацією на Харківщині Роман Зубар, Олена Третьяк і Костянтин Пилипчук. Останній також є керівником фірми. Олена Третьяк також є засновником і кінцевим бенефіціаром харківської компанії «Пральня Кристал», адреса реєстрації якої (вул. Юріївська,17) співпадає з фактичною адресою «Аметрін ФК».
За даними моніторингу «Наших грошей» Лозівське територіальне медичне об’єднання купувало у «Аметрін ФК» Лесфаль також по найвищій ціні в Україні.
Головним лікарем міської лікарні №7 є Ірина Смирнова. Згідно її щорічної декларації за 2016 рік, дохід складався з заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи (197 тис. грн.) і пенсії (41 тис грн).
Її чоловік працює у тій же лікарні і також і пенсіонером. Його дохід за минулий рік складався 44 тис. грн. з и 19 тис. грн. пенсії. Вони є співвласниками квартири пл.51,95 кв.м. у Запоріжжі (по 33%) і машини ГАЗ 3110 (1999 р.в) (по 50%).
Крім того, Ірині Смирновій належить садовий (дачний) будинок пл.85,5 кв.м. у Малокатеринівці (Запорізький р-н області) і земельна ділянка пл.588 кв.м. там же.
У ЄДРЮО є дані про ТОВ «Істина-медик» (Запоріжжя, вул. Гаврилова, 4, КВЕД загальна медична практика), яка станом на січень 2017 рок знаходиться в стані припинення. Часткою у цій фірмі з 2007 року володіла Ірина Смирнова.
Її партнерами по фірмі є Олександр Куцеволов (Завідувач відділенням діагностики лікарні №7), Юрій Щегольський (його син є оперуповноваженим Головного управління Національної поліції в Запорізькій області), та Максим Романчук.
|Замовник
|Ціна з ПДВ,грн
|Продавець
|Дата договору
|КУ «Міська лікарня №7»
|209,93
|ТОВ «Аметрін ФК»
|2017-01-19
|Спеціалізований Одеський санаторій «Салют»
|54,73
|ПП «САНА КО»
|2016-11-07
|Одеський державний університет внутрішніх справ
|54,31
|ПП «РФО»
|2016-09-30
|КЗ охорони здоров’я «Добропільська лікарня інтенсивного лікування»
|51,79
|ТОВ «Аметрін ФК»
|2016-12-19
|КЗОЗ РТМО «Дергачівська ЦРЛ»
|51,79
|ТОВ «Аметрін ФК»
|2017-01-16
|КУ Панютинський психоневрологічний інтернат
|51,79
|ТОВ «Своя аптека»
|2017-01-27
|КЛПЗ «Міська дитяча лікарня»
|51,79
|ПНВП «ГАЛІС»
|2016-12-01
|Харківська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№ 43)
|51,79
|ТОВ «Своя аптека»
|2016-11-22
|КУ «Маріупольська міська лікарня № 4 ім.Мацука»
|51,55
|ТОВ «ФРАМ КО»
|2016-12-26
|КЗ «Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу «ПЕРЛИНА ПРИДНІПРОВ’Я» Дніпропетровсткої обласної ради»…
|51,41
|ТОВ «Аметрін ФК»
|2017-02-24
|Середня
|33,67
|…Київський пансіонат ветеранів праці
|26,24
|ТОВ «Своя аптека»
|2016-10-24
|КЗОЗ Харківська обласна клінічна психіатрична лікарня № 3
|26,05
|ТОВ «Аметрін ФК»
|2017-02-28
|Загальноосвітній навчальний заклад «Київський спортивний ліцей-інтернат»
|25,74
|ТОВ «СВОЯ АПТЕКА»
|2016-12-05
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