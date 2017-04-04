Запорізька лікарня купила азитроміцин за рекордною ціною, а головлікар не задекларувала щойно закритий бізнес

Міська лікарня №7 Запоріжжя купувала антибіотик азитроміцин у капсулах по 500 мг у ТОВ «Аметрін ФК» за ціною, що більше ніж вшестеро перевищує середню по Україні.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

До огляду увійшли 104 угоди на купівлю азитроміцину різного виробництва (капсули по 500 мг, №3), укладені з вересня минулого року. Середня ціна склала 33,67 грн за упаковку. Понад 80% угод було укладено за нижчою ціною. Найдешевше препарат обійшовся Київському спортивному ліцею-інтернату за угодою з ТОВ «Своя аптека» – 25,74 грн за упаковку.

Лише у 20 випадках угоди були укладені за ціною вище середньої. У п’яти з них замовниками виступали установи з Харківщини, у трьох – з Донеччини. Але угоду за найвищою ціною уклала Міська лікарня №7 із Запоріжжя з ТОВ «Аметрін ФК» – по 209,93 грн за упаковку.

До речі, на цю фірму припадає половина з 10 угод на купівлю азитроміцину дорожче 50 грн. за упаковку. При цьому наприкінці лютого той же «Аметрін ФК» уклав угоду по азитроміцину з Харківською обласною клінічною психіатричною лікарнею № 3 за ціною, нижчою на порядок, – 26,05 грн за упаковку.

ТОВ «Аметрін ФК» зареєстровано у Києві, але його засновниками і кінцевими бенефіціарами вказані люди з реєстрацією на Харківщині Роман Зубар, Олена Третьяк і Костянтин Пилипчук. Останній також є керівником фірми. Олена Третьяк також є засновником і кінцевим бенефіціаром харківської компанії «Пральня Кристал», адреса реєстрації якої (вул. Юріївська,17) співпадає з фактичною адресою «Аметрін ФК».

За даними моніторингу «Наших грошей» Лозівське територіальне медичне об’єднання купувало у «Аметрін ФК» Лесфаль також по найвищій ціні в Україні.

Головним лікарем міської лікарні №7 є Ірина Смирнова. Згідно її щорічної декларації за 2016 рік, дохід складався з заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи (197 тис. грн.) і пенсії (41 тис грн).

Її чоловік працює у тій же лікарні і також і пенсіонером. Його дохід за минулий рік складався 44 тис. грн. з и 19 тис. грн. пенсії. Вони є співвласниками квартири пл.51,95 кв.м. у Запоріжжі (по 33%) і машини ГАЗ 3110 (1999 р.в) (по 50%).

Крім того, Ірині Смирновій належить садовий (дачний) будинок пл.85,5 кв.м. у Малокатеринівці (Запорізький р-н області) і земельна ділянка пл.588 кв.м. там же.

У ЄДРЮО є дані про ТОВ «Істина-медик» (Запоріжжя, вул. Гаврилова, 4, КВЕД загальна медична практика), яка станом на січень 2017 рок знаходиться в стані припинення. Часткою у цій фірмі з 2007 року володіла Ірина Смирнова.

Її партнерами по фірмі є Олександр Куцеволов (Завідувач відділенням діагностики лікарні №7), Юрій Щегольський (його син є оперуповноваженим Головного управління Національної поліції в Запорізькій області), та Максим Романчук.

Замовник Ціна з ПДВ,грн Продавець Дата договору КУ «Міська лікарня №7» 209,93 ТОВ «Аметрін ФК» 2017-01-19 Спеціалізований Одеський санаторій «Салют» 54,73 ПП «САНА КО» 2016-11-07 Одеський державний університет внутрішніх справ 54,31 ПП «РФО» 2016-09-30 КЗ охорони здоров’я «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» 51,79 ТОВ «Аметрін ФК» 2016-12-19 КЗОЗ РТМО «Дергачівська ЦРЛ» 51,79 ТОВ «Аметрін ФК» 2017-01-16 КУ Панютинський психоневрологічний інтернат 51,79 ТОВ «Своя аптека» 2017-01-27 КЛПЗ «Міська дитяча лікарня» 51,79 ПНВП «ГАЛІС» 2016-12-01 Харківська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№ 43) 51,79 ТОВ «Своя аптека» 2016-11-22 КУ «Маріупольська міська лікарня № 4 ім.Мацука» 51,55 ТОВ «ФРАМ КО» 2016-12-26 КЗ «Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу «ПЕРЛИНА ПРИДНІПРОВ’Я» Дніпропетровсткої обласної ради»… 51,41 ТОВ «Аметрін ФК» 2017-02-24 Середня 33,67 …Київський пансіонат ветеранів праці 26,24 ТОВ «Своя аптека» 2016-10-24 КЗОЗ Харківська обласна клінічна психіатрична лікарня № 3 26,05 ТОВ «Аметрін ФК» 2017-02-28 Загальноосвітній навчальний заклад «Київський спортивний ліцей-інтернат» 25,74 ТОВ «СВОЯ АПТЕКА» 2016-12-05

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