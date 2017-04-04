Залізниця хоче купити вагонні туалети по 1 мільйону гривень за штуку – викинуть чверть мільярда

04 Квітня 2017
Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 30 березня оголосила тендер на закупівлю запасних частин пасажирських вагонів на очікувану суму 269,85 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Планують замовити 250 комплектів туалетів по 1,08 млн грн. у складі:
Узимку залізниця намагалась придбати вантажні напіввагони за співставною ціною 999 600 грн.
У доларовому еквіваленті вартість одного туалету становить $40 тис. За таку суму можна купити квартиру в новобудові в Києві, новий двоповерховий котедж на Київщині чи автомобіль Toyota Camry Premium.
Учасники тендеру мають запропонувати туалети, які мають «позитивний досвід експлуатації системи не менше 3 років на залізницях України».
Нагадаємо, залізничники у лютому оголосили два тендери на 125,36 млн грн. щодо закупівлі 138 туалетних комплектів за іншими ТУ У 30.2-25221038-033:2016 за очікуваною ціною 908 407 грн. за штуку. Тоді один з потенційних учасників торгів заявив, що вказана ціна є повторенням очікуваної ціни з торгів 2016 року.
«Нажаль ми як потенційний участник не маємо можливості постачати комплектуючі по цінам 2016 року, які на сьогоднішній день не відображають повної собівартості продукції – у зв’язку з подорожчанням матеріалів (імпортного виробництва), рівнем інфляції за 2016 р., та підвищенням розміру мінімальної заробітної плати у 2 рази, яка діє з 01.01.2017р, та пропонує Вам скорегувати очікувану вартість у 2017 році у бік збільшення на 10%», вказано у заяві.
Залізничники тоді відповіли, що «для можливості перегляду очікуваної вартості закупівлі необхідно надати довідку компетентного державного органу з підтвердженням рівня середньої ринкової ціни на продукцію».
Після того фірма «ВС менеджмент груп» оскаржила лютневі тендери в АМКУ. А залізниця оголосила торги з новою очікуваною ціною – вищою на 16%.
Потенційні учасники зобов’язані принести наступні документи:
Одним із вітчизняних виробників туалетів і підлог за вищевказаними техумовами є ТОВ «Проектно-конструкторське виробниче підприємство «МДС» (з 2016 р. в стані припинення через банкрутство), яким володіють Ігор Теличко і ТОВ «Натан» Андрія Лашка та Наталії Федюшиної – доньки екс-заступника гендиректора «УЗ» Юрія Федюшина.
Батько Андрія Лашка Анатолій Лашко був першим заступником гендиректора «УЗ» до 2009 р., а зараз не працює у зв’язку із виходом на пенсію. У 2014 р. балотувався до Верховної Ради від партії «Відродження».
Також екологічно чисті туалети для пасажирських вагонів виробляє ТОВ «НВП «Ріст» Любові Паронової та Костянтина Лебідя. Паронова була депутатом Вільнянської міськради, а Лебідь – Вільнянської районної ради (обоє від Партії регіонів). Фірма володіє «Вільнянським машинобудівним заводом» (Запорізька обл.), з яким входить в асоціацію «Ріст-Холдинг», що виготовляє товари для залізниці.
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