Залізниця хоче купити вагонні туалети по 1 мільйону гривень за штуку – викинуть чверть мільярда

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 30 березня оголосила тендер на закупівлю запасних частин пасажирських вагонів на очікувану суму 269,85 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Планують замовити 250 комплектів туалетів по 1,08 млн грн. у складі:

система туалетна екологічно чиста (ЕЧТ) українського виробництва за ТУ У 35.2-32176292-013:2010 для плацкартних вагонів серій 61-425, 61-821, 61-826, 61-836;

підлога туалету (робоча сторона) за ТУ У 25.2-32176292-008:2007;

підлога туалету (неробоча сторона) за ТУ У 25.2-32176292-008:2007;

комплект кронштейнів, матеріалів і стандартних виробів для монтажу.

Узимку залізниця намагалась придбати вантажні напіввагони за співставною ціною 999 600 грн.

У доларовому еквіваленті вартість одного туалету становить $40 тис. За таку суму можна купити квартиру в новобудові в Києві, новий двоповерховий котедж на Київщині чи автомобіль Toyota Camry Premium.

Учасники тендеру мають запропонувати туалети, які мають «позитивний досвід експлуатації системи не менше 3 років на залізницях України».

Нагадаємо, залізничники у лютому оголосили два тендери на 125,36 млн грн. щодо закупівлі 138 туалетних комплектів за іншими ТУ У 30.2-25221038-033:2016 за очікуваною ціною 908 407 грн. за штуку. Тоді один з потенційних учасників торгів заявив, що вказана ціна є повторенням очікуваної ціни з торгів 2016 року.

«Нажаль ми як потенційний участник не маємо можливості постачати комплектуючі по цінам 2016 року, які на сьогоднішній день не відображають повної собівартості продукції – у зв’язку з подорожчанням матеріалів (імпортного виробництва), рівнем інфляції за 2016 р., та підвищенням розміру мінімальної заробітної плати у 2 рази, яка діє з 01.01.2017р, та пропонує Вам скорегувати очікувану вартість у 2017 році у бік збільшення на 10%», вказано у заяві.

Залізничники тоді відповіли, що «для можливості перегляду очікуваної вартості закупівлі необхідно надати довідку компетентного державного органу з підтвердженням рівня середньої ринкової ціни на продукцію».

Після того фірма «ВС менеджмент груп» оскаржила лютневі тендери в АМКУ. А залізниця оголосила торги з новою очікуваною ціною – вищою на 16%.

Потенційні учасники зобов’язані принести наступні документи:

Сканкопію витягу з вищевказаних ТУ або повну сканкопію еквівалентних ТУ, розроблених та оформлених за ГОСТ 2.114-95, із листом-погодженням Департаменту пасажирських перевезень далекого сполучення «УЗ» щодо підтвердження дозволу на застосування продукції на залізницях України.

повну сканкопію еквівалентних ТУ, розроблених та оформлених за ГОСТ 2.114-95, із листом-погодженням Департаменту пасажирських перевезень далекого сполучення «УЗ» щодо підтвердження дозволу на застосування продукції на залізницях України. На неметалеві матеріали внутрішнього обладнання пасажирського вагона: лист-погодження Головного управління воєнізованої охорони «УЗ», копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи України щодо можливості використання продукції в пасажирському будуванні.

Якщо продукція виготовлена за креслеником виробника: сканкопію кресленика з відміткою про узгодження філією «НДКТІ» або лист-погодження профільного департаменту «УЗ». Якщо на продукцію є «умовний номер», лист непотрібен.

лист-погодження профільного департаменту «УЗ». Якщо на продукцію є «умовний номер», лист непотрібен. Скановані зразки документів виробника на підтвердження якості продукції.

Якщо учасник не є виробником продукції: сканкопії документів на підтвердження стосунків із виробником.

Сканкопію телеграми Дирекції Ради країн СНД із залізничного транспорту або ИВЦ ЖА про присвоєння чи розширення сфери дії чи зміну сфери умовного номеру клеймування або сканкопію листа від «УЗ» про підтвердження присвоєння або розширення сфери дії чи зміну сфери умовного номеру клеймування або початок виконання цієї процедури.

сканкопію листа від «УЗ» про підтвердження присвоєння або розширення сфери дії чи зміну сфери умовного номеру клеймування початок виконання цієї процедури. Якщо іноземна продукція (не з держав Ради країн СНД із залізничного транспорту) має досвід її використання на території України до 2012 р. включно та є оригінальними запчастинами: сканкопію листа-довідки від виробника та скановану копію листа профільного Департаменту Укрзалізниці про позитивний досвід постачання та використання продукції для потреб залізничного транспорту України.

Якщо продукція підлягає обов’язковому інспекторському контролю: сканкопію договору з філією «НДКТІ» про надання послуг з інспекторському контролю продукції (на продукцію з РФ можна надавати відповідні документи від Центру технічного аудиту ВАТ «РЖД»).

Якщо продукція не підлягає обов’язковому інспекторському контролю: документ про проведену атестацію чи обстеження виробництва.

Одним із вітчизняних виробників туалетів і підлог за вищевказаними техумовами є ТОВ «Проектно-конструкторське виробниче підприємство «МДС» (з 2016 р. в стані припинення через банкрутство), яким володіють Ігор Теличко і ТОВ «Натан» Андрія Лашка та Наталії Федюшиної – доньки екс-заступника гендиректора «УЗ» Юрія Федюшина.

Батько Андрія Лашка Анатолій Лашко був першим заступником гендиректора «УЗ» до 2009 р., а зараз не працює у зв’язку із виходом на пенсію. У 2014 р. балотувався до Верховної Ради від партії «Відродження».

Також екологічно чисті туалети для пасажирських вагонів виробляє ТОВ «НВП «Ріст» Любові Паронової та Костянтина Лебідя. Паронова була депутатом Вільнянської міськради, а Лебідь – Вільнянської районної ради (обоє від Партії регіонів). Фірма володіє «Вільнянським машинобудівним заводом» (Запорізька обл.), з яким входить в асоціацію «Ріст-Холдинг», що виготовляє товари для залізниці.

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