«Вишка» повторно залишила кооперативу людей Кернеса землю в центрі Харкова

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Вищий господарський суд України відмовив Міністерству оборони в визнанні недійсним рішення Харківської міськради про безоплатну передачу у власність ОК «Житлово-будівельний кооператив «Сапсан» 0,39 га.

Таку постанову суд прийняв 28 березня.

Земельна ділянка в Харкові на розі вулиць Сумської та Динамівської з 1985 року належала Квартирно-експлуатаційному відділу міста. Пізніше ця земля перейшла у власність Харківського військового університету (реформований в Харківський університет Повітряних Сил). В 2000-му університет передав 0,6 га військовій частині А-1206 у тимчасове користування, на ділянці було розпочато реконструкцію будівель під житло для військових. Також в цей час університет передала міськраді ділянку площею 0,39 га за адресою Динамівська,1.

Після реконструкції одна з будівель за рішенням суду перейшла у власність забудовника АТЗТ «Куряжський ДБК». Розміщувалася вона саме на тій землі, від якої військові відмовилися на користь міста. Через низку змін власників в 2010 році власником реконструйованої будівлі площею 7654 кв м стає ОБ «ЖБК «Сапсан». Тоді ж міськрада безплатно виділяє кооперативу 0,39 га за умови, що він знесе існуючу будівлю і побудує житловий будинок.

В суді Міністерство оборони вказало, що для відчуження землі потрібна була згода міністра, якої він не давав. Крім того, в суді прокурор заявив, що про незаконну передачу землі йому стало відомо лише в 2016 рік, тому клопотав про продовження позовного терміну.

Але суд встановив, що Міноборони давно знало про відчуження ділянки. Наприклад, воно в 2006 році судилося за будівлю з «Куряжський ДБК», і в ході того процесу було відомо про передачу землі на розі вулиць Сумської та Динамівської Харківській міськраді. Крім того, в прокуратуру в 2010 році було направлено рішення Харківської міськради про надання землі кооперативу.

Тому суд відмовив в касації Міністерству оборони через пропущення строку позовної давності.

В серпні минулого року ВГСУ відмовив в позові прокуратури, яка вимагала визнати незаконним передачу «ЖБК «Сапсан» цієї земельної ділянки в центра Харкова.

Засновниками кооперативу «ЖБК «Сапсан» сьогодні є Артур Арутюнян, Іван Журавель та Микола Коротич. Але за в 2015 році засновниками кооперативу були Віталій Печура, Ігор Тирнов та Андрій Челобітчиков.

Всі троє є також серед співвласників ТОВ «Діамант-2006» – фірми, яка надає в оренду техніку КП «Газета «Харьковские известия» ХМР». Серед акціонерів «Діамант-2006» також є Ольга Кириллова – бенефіціар ТОВ «Торговий дім «Пушкінський». Ця фірма є одним з засновників ТОВ «Національ» – підприємства, яке володіє однойменним готелем – резиденцією мера Харкова Генадія Кернеса.

Крім того, Челобітчиков є партнером дружини Генадія Кернеса Оксани Гайсинської у ТОВ «Рівлад ЛТД». Цим підприємством» до 2015 року володів особисто Кернес.

Ігор Тирнов був відомий, як начальник технічного відділу «НПК Холдінг», власником якого раніше також був Кернес.

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