У Вовка заклали в газову абонплату відсоток на коштовні лічильники донецького адвоката і партнера Учителя

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) передбачила в тарифі абонентської плати на транспортування газу 1% на впровадження облікових smart-систем.

Про це йдеться в презентації НКРЕКП «Прозорість. Безпека. Конкуренція. Відокремлення вартості транспортування та розподілу від природного газу як товару».

НКРЕКП з посиланням на результати пілотних проектів стверджує, що smart-лічильники допоможуть автоматично формувати реальний баланс газу, виявляти нестандартні ситуації та надавати абоненту фактичну інформацію щогодинного споживання.

В презентації smart-систем НКРЕКП посилається на пілотний проект ТОВ «Українські оптичні системи» у місті Южний.

Ця фірма зареєстрована в Києві донеччанином Романом Лященком, швейцарською компанією «Вема С.А.» та ТОВ «Укрмашекспорт» з Іллічівська. Бенефіціаром вказаний одеський адвокат Михайло Партікевич – бізнес-партнер власника ПАТ «Одесагаз» Ігоря Учителя. Останній в 2014 році балотувався в Верховну Раду від «Блока Петра Порошенка», але програв. Учитель також веде спільний бізнес з екс-нардепом від «Народного фронту» Миколою Мартиненком.

Лященко також займається адвокатською діяльністю, в «Однокласниках», він також є власником ТОВ «РВТранс», яке займається торгівлею.

Місто Южне, яке стало зразком для презентації НКРЕКП smart-лічильників, обслуговує саме «Одесагаз».

В презентації також були продемонстровані лічильники виробництва рівненської фірми «Самгаз» Андрія Маркова (колишній керівник «Рівнегазбуду», нині прописаний у містечку Черноббіо у італійській провінції Ломбардія).

Саме лічильники «Самгазу» нині закуповують облгази, виставляючи на тендерах дискримінаційні умови для його конкурентів.

Нагадаємо, що з 1 квітня НКРЕКП встановила абонентську плату за підключення до системи газопостачання, яку споживачу будуть сплачувати щомісяця незалежно від фактичного обсягу споживання. Вигодоодержувачами цього рішення НКРЕКП стали облгази Дмитра Фірташа.

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