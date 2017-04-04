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«Труханівці» та екс-голова «Автодоріг України» поділили 93 мільйони «Київавтодору» помічника Пресмана

04 Квітня 2017

КК «Київавтодор» 29 березня за результатами тендерів уклав дві угоди про капітальний ремонт вулиць у Дніпровському районі до осені 2018 року на загальну суму 92,71 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

  • ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» за 49,08 млн грн. відремонтує Русанівську Набережну від мосту Патона до автомобільного мосту через Русанівський канал, у тому числі мережі освітлення (близько 1,7 км).

Раніше власником 84% акцій фірми був громадянин Росії, ім’я котрого SMIDA не розкриває. Але у березні 2015 р. його частка зменшилась до 9,8%. Нині пакет у 74% належить гендиректору фірми Віктору Гавриленку. У 2002-2003 рр.. той очолював ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України».

Нещодавно «Київавтодор» також замовив «БШБШ №50» капремонт вул. Шептицького (Луначарського) у тому ж районі за 74,16 млн грн.

  • ПП «Київшляхбуд» із групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова дадуть 43,62 млн грн. на ремонт вулиці Окіпної від автомобільного мосту через Русанівський канал до Лівобережної площі з транспортною розв’язкою на Лівобережній площі (близько 0,7 км без розв’язки).

Кошторисні ціни «Київшляхбуду» без доставки відповідають ринку та іншим тендерам.

Тонна імпортних скляних кульок коштує 30 тис грн., асфальтобетону щільного – 1 151-2 016 грн. Кубометр брусу обрізного хвойного коштує 2 375 грн., піску – 45 грн., щебеню – 186-235 грн., сумішей бетонних готових важких – 820-950 грн. Однак у цих цінах не вказана вартість доставки, яка суттєво підіймає загальну вартість. Наприклад, пісок, який сам по собі коштує 45 грн/т,  з урахуванням доставки коштуватиме до 230 грн/т.

В обох підрядників гарантійний строк на гранітний бортовий камінь становить 15 років на люки, чавунні зливоприймальні решітки, бетонні опорні плити під люки, бетонні та залізобетонні бортові камені, оцинковане напрямне пішохідне огородження та оцинковані опори зовнішнього освітлення – 10 років, на покриття з асфальтобетону та плитки – 5 років, на горизонтальну розмітку двокомпонентним холодним пластиком – 1 рік.

Переможці змагались лише між собою, не зробивши жодного кроку під час аукціонів.

На першому тендері «Київшляхбуд» пропонував на піввідсотка нижчу ціну, але його відхилили через неправильні суму та посилання на процедуру в банківській гарантії.

Нинішній керівник «Київавтодору» Олександр Густєлєв раніше був помічником екс-нардепа від Партії регіонів Олександра Пресмана (нині – група «Партія «Відродження»). Пресман в інтерв’ю не приховує дружні стосунки з мером Одеси Трухановим.

Нагадаємо, НАБУ розслідує можливу розтрату понад 800 млн грн. бюджетних коштів на тендерах Трухановим, посадовцями міськради, «Київшляхбуду», ТОВ «Ростдорстрой» та інших компаній.

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