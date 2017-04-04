«Швидка» Новогродівки знайшла гепаринову мазь для пільговиків в півтора рази дорожче від решти України

Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка Донецької області уклав угоду з фірмою з того ж міста про відшкодування вартості гепаринової мазі, що відпускають пільговим категоріям громадян, за ціною, що перевищує середню по Україні в 1,5рази – 42,8 грн за стандартну тубу 25 г.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

До огляду увійшли 45 угод по закупівлі гепаринової мазі (туба, 25г), яку застостовують для лікування варикозу на початкових стадіях та тромобфлебіту, медичними закладами в різних регіонах України з серпня минулого року. Середня ціна склала 28,33 грн. Переважна більшість угод (більше 80%) була укладена за ціною нижче середньої або незначно (в межах 5%) вищої за неї.

Найдешевше препарат купував Токарівський психоневрологічний інтернат з Полтавської області за угодою з ЦРА №116 філія ПОКП «Полтавафарм» – 16,05 грн за тубу.

Лише у 8 випадках відхилення від середньої ціни було більш суттєвим. Рекорд з дорожнечі встановив Новогродівський центр первинної медико-санітарної допомоги, який домовився про відшкодування вартості ліків, відпущених пільговикам, з ТОВ «Лек-Сервіс», за ціною, що більше ніж в півтора рази перевищує середню – 42,80 грн за тубу.

До речі, згідно моніторингу «Наших грошей», ця ж угода передбачала компенсацію по корвалдину також за найвищою в Україні ціною – 21,40 грн за флакон 25 мл, тоді як середня ціна складала 15,21 грн за флакон

ТОВ «Лек-Сервіс» зареєстроване у Новогродівці. Його засновником і підписантом є Лариса Рябошапка.

КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка» очолює Олександр Олексійович Рашевський. У 2012 році він був офіційним спостерігачем від Партії пенсіонерів у Донецькій області на виборах до Верховної Ради.

У щорічній декларації за минулий рік він указав, що крім заробітної плати за основним місцем роботи (61 тис. грн.), він отримував пенсію (14,6 тис. грн.), а також гроші за сумісництвом як лікар-рентгенолог у Новогродіській центральній міській лікарні (940 грн.) Дохід його дружини Олени Рашевської складався з зарплатні на Станції швидкої медичної допомоги м.Мирноград (87,4 тис. грн), пенсії (17,8 тис. грн.) і орендної плати за її ділянку (пл. 13,36 тис. кв. м) від Красноармійської філії ЗАТ «Агроресурс») (2,4 тис. грн.).

Олександр Рашевський є одноосібним власником житлового будинку (пл.59,5 кв. м.), 26 кв.м. землі у Маринівці (Покровський район Донецької області) і автомобілю Форд ескорт (1995 р. в.). Їхній син Олександр Рашевський є студентом і отримував лише стипендію (3,3 тис. грн.)

Замовник Ціна з ПДВ,грн Продавець Дата договору КЗ»Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка» 42,80 ТОВ «Лек-Сервіс» 2017-02-02 Медичний реабілітаційний центр «Пуща-Водиця» МВС України 37,79 ТОВ «ФРАМ КО» 2017-02-22 Медичний реабілітаційний центр МВС України «Перлина Прикарпаття» 37,79 ТОВ «Медфарм» 2017-03-06 Донецьке вище училище олімпійського резерву ім. С.Бубки 35,49 ФОП Моргунова Інна В’ячеславівна 2016-12-02 Спеціалізований клінічний санаторій «Перемога» 32,10 ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА» 2016-10-31 Власівський пансіонат для ветеранів війни та праці з гематологічним відділенням 31,57 ТОВ «Восток-Фарм» 2017-02-13 Вільнянська школа-інтернат 30,43 ТОВ «СТАРА АПТЕКА» 2017-02-21 ГУ ДСНС України у Рівненській області 29,94 ФОП Мазепа Ніна Талимонівна 2016-09-27 Середня 28,33 КЗ «Панасівський ГП» ДОР» 20,31 ТОВ «БаДМ» 2016-10-05 КЗ «Обласний госпіталь для ветеранів війни» 20,31 ТОВ «БаДМ» 2016-09-23 Токарівський психоневрологічний інтернат 16,05 ЦРА №116 філія ПОКП «Полтавафарм» 2017-01-16

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