Німцям відписали півмільйона євро на звукове обладнання для «Євробачення»

ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 31 березня уклало угоду з компанія «Black Box Music Veranstaltungstechnik GmbH» (Німеччина) на послуги із забезпечення спеціальним звуковим обладнанням пісенного конкурсу «Євробачення – 2017» на 539 тис євро, або 15,94 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції та нагальність потреби.

Додатки до договору з детальним описом послуг не опубліковані. Окрім забезпечення спеціальним звуковим обладнанням, у ціну також входять харчування та проживання представників фірми.

Передбачено аванс у розмірі 80% до 7 квітня, решту виплатять протягом десяти днів після надання послуг.

Гендиректором заснованої у 1992 році берлінської компанії «Black Box Music», яка працює зі всесвітньо відомими виконавцями, є Тіло Гус.

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