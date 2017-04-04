Комунальники Бучі купили граби у 2,5 рази дорожче від київських колег

КП «Бучанське управління житлово-комунального господарства» Бучанської міської ради 29 березня уклало угоду з ФОП Брязкуха Артем Федорович про закупівлю саджанців дерев на 192 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 16 саджанців граба звичайного «Фастігіата» (Carpinus betulus «Fastigiata») по 12 тис грн./шт. без ПДВ.

Детальні характеристики товару в договорі не вказані, оплатять його протягом 14 банківських днів після поставки.

Днями КП по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м.Києва замовило ТОВ «Академ Інвест» такі саджанці висотою 4-4,5 м зі стовбуром 16-18 см у контейнері на 60 л по 4 800 грн./шт. із ПДВ, що у 2,5 рази дешевше.

У відкритих джерелах такий граб висотою близько 3-4 м теж можна знайти у продажу значно дешевше – по 4 200–6 272 грн./шт. Однак невідомо, чи входить у ці ціни ПДВ.

Київський підприємець Артем Брязкуха, який вперше отримав державний підряд, вказав у «Прозорро» своє місцезнаходження у с. Віта-Поштова Київської обл.

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