Діти губернатора Бриля засвітили відпочинок в Куршавелі і Майамі та сумочки від Louis Vuitton і Chanel

Діти голови Запорізької облдержадміністрації оприлюднили в соціальних мережах знімки свого відпочинку на найпрестижніших курортах США та Швейцарії, який коштує набагато більше від офіційних доходів батька-чиновника. Про це йдеться у сюжеті Анатолія Остапенка для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом»

Костянтин Бриль – єдиний в Україні голова ОДА, декларація якого не опублікована у вільному доступі на сайті НАЗК. Бриль посилається на те, що є співробітником СБУ, а тому не може розсекречувати свої статки.

Разом з тим його діти часто діляться з друзями фотографіями зі своїх подорожеї в instagram. Восени минулого року дві доньки Бриля Христина та Валерія відпочивали на гірськолижному курорті.

Завдяки серветці на фото журналісти ідентифікували готель, в якому відпочивали діти запорізького губернатора. Це п’ятизіркова Annapourna, що знаходиться в відомому гірськолижному курорті Куршавель. Приблизна ціна такої подорожі складає 6500 євро.

В інстаграмі Христини Бриль також є фотографія з Маямі. Панорама на фоні – вид з вікна п’ятизіркового готелю Ritz-Carlton, який розташований біля узбережжя Атлантичного Океану. Приблизна ціна за тиждень проживання в цьому готелі – від $3,5 тис.

Влітку минулого року родина Брилів відпочивала у Франції. Голову Запорізької ОДА можно ідентифікувати за допомогою браслету та годиннику, який потрапив на знімок.

З відпочинку на Лазурному березі Христина викладала фото з приватної яхти та прогулянки по Монте-Карло та Монако.

Також в минулому році Брилі побували на Мальдівах. За допомогою цього знімку ми можемо ідентифікувати готель. Це п’ ятизірковий готель на мальдівських островах Sun Aqua Vilu Reef. Вартість відпочинку в такому готелі коштує приблизно $11 тисяч.

Також Христина та Валерія в минулому році відпочивали в одному з найдорожчих готелів Туреччини – D-maris. Ціна за тиждень відпочинку може сягнути $11 тисяч доларів.

Крім фотографії з відпочинку, діти Костянтина Бриля позують на знімках в одягу люксових брендів.

Нижче на фото: сумка Louis Vuitton – від $4 тисяч, рюкзак та сумка Saint laurent – $3500, сумка Chanel boy – від $4 тисяч, сумка Dior Lady – від $3 тисяч.

У родини Бриля є мисливські угіддя під Києвом, будинок на 600 квадратів та кілька будинків на березі Чорного моря, а 70-річна мама-вчителька спецгубернатора їздить на новому Range Rover.

Три тижні тому «друг» Бриля напав на знімальну групу «Наших грошей» поряд з маєтком губернатора та зламав знімальну техніку і квадрокоптер.

Журналісти проводили зйомку після того, як НАБУ провело обшуки в Запорізькій облдержадміністрації по земельним оборудкам.



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