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Замначальника Львівської митниці після затримання на хабарі дописав в декларацію кросовер

03 Квітня 2017

Слідча суддя Шевченківського районного суду Львова Наталія Луців-Шумська не дозволила накласти арешт на гроші та телефони заступника начальника Львівської митниці Володимир Шокало, які були вилучені при його затриманні.

Проце пишуть «Наші гроші. Львів» з посиланням на ухвалу суду.

Шокало затримали 17 березня під час дачі $40 тис за закриття кримінального провадження щодо виявлених фактів щомісячних зборів хабарів від підлеглих.

Згідно з ухвалою суду, вранці 8 березня військовому прокурору Львівського гарнізону Західного регіону України через мобільний додаток «WhatsApp» зателефонував заступник начальника відділу Управління захисту економіки у Львівській області та повідомив, що з ним хоче зустрітися заступник начальника Львівської митниці ДФС Володимир Шокало для «вирішення питань» щодо кримінального провадження стосовно протиправної діяльності службових осіб Львівської митниці.

Зустріч відбулася в ресторані «Соняхи», що в селі Лапаївка Пустомитівського району. Однак військовий прокурор заздалегідь повідомив про неї в рапорті. На ній, окрім заступника «Львівської митниці», який на той момент тимчасово виконував обов’язки заступника начальника Івано-Франківської митниці, був присутнім заступник начальника відділу Управління захисту економіки у Львівській області та ще один співробітник «Львівської митниці», чиї імена зашифровані.

Під час спілкування Шокало повідомив, що хоче вирішити питання щодо закриття кримінального провадження шляхом надання $40 тис. В подальшому, у разі повернення на «Львівську митницю», також щомісячно передаватиме ще по $10 тис, зазначено в ухвалі. У якості «пакета знайомства» військовому прокуророві передали пляшку горілки «Фінляндія» та віскі.

Також домовились, що гроші передадуть з 17 по 19 березня, оскільки вони зберігаються в банківській ячейці. Врезультаті 17 березня митника затримали під час передачі коштів у тубусі з-під ірландського віскі.

Під час обшуку автомобіля, яким користувався Володимир Шокало, вилучили 11 100 грн, два телефони – iPhone 6S білого кольору та iPhone 6 сірого кольору, а також водійське посвідчення, техпаспорт, пластикові картки, ключі від дверей.

Слідчий просив суддю накласти арешт на кошти і телефони, тому що вони «могли використовуватись при вчиненні злочину та можуть містити інформацію щодо вчинення злочину». Однак суддя клопотання не задовольнила, тому що наявність підстав не була доведена слідчим.

Шокало вніс на рахунок Шевченківського районного суду заставу у розмірі 1,28 млн грн.

В е-декларації за 2016 рік він показав дві квартири площею 49 кв. м та 75 кв. м. Він користується автомобілем матері Hyundai IX35 2011 року випуску. У першій версії декларації від 15 березня автомобіля не було. Він з’явився в оновленій декларації вже після затримання – 21 березня.

 

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