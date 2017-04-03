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За рік «Центренерго» на третину підняло ціни запчастин для турбіни

03 Квітня 2017

ПАТ «Центренерго» 27 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Інтел Енерго» ремонтних робіт на 21,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року мають виконати капітальний ремонт циліндрів турбіни К-300-240 ст.№1 Трипільської ТЕС. Із загальної суми угоди на матеріали та запчастини виконавця піде 80%, або 16,72 млн грн., з яких найбільше припадає на робочі лопатки 5 ст. І-потока (кр. Б-382-20-74) – 10,40 млн грн. За кошторисом ці лопатки коштують по 100 тис грн./шт.

У червні 2016 року «Центренерго» придбало їх у ТОВ «Форм Трейдінг» на 31% дешевше – по 68 774 грн./шт. Решта цін відрізняються від минулого року приблизно на стільки ж.

Ціна нинішнього договору на два відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі, яка становила 21,50 млн грн.

Удвічі дешевші заявки ТОВ «Енергоінвест» та ДочП «Енергоремонт» ПрАТ «Киевенергоремонт» відхилили через відсутність нотаріально завірених копій договорів із виробниками, перекладу одного з документів з російської мови тощо. Також перша фірма вказала недостатньо потужний балансувальний станок, а друга не дотрималась термінів оплати за виконані роботи та не надала остаточну цінову пропозицію.

Дорожчим конкурентом було ТОВ «Східспецремонт» Євгена Абраменка, сина голови селищної ради смт. Володимирівка Донецької області Володимира Абраменка. Раніше засновницею була Дзьоба Ольга – екс-головбух ПрАТ «Науково-виробнича компанія «Гірничі машини», кінцевим бенефіціаром якого є донеччанка Вікторія Дзюба, а засновником – британська компанія «Коал Філд Лімітед».

Київське «Інтел Енерго» зі статутним капіталом 10 тис грн. засноване у 2011 році. Першими власниками були киянин Вадим Лебідь та Олег Касацький із Феодосії, котрий також працював директором. Нині фірма належить Олександру Кисільову, керує нею Артем Жабін, а її адреса по вул. Бажова, 9 співпадає з адвокатським об’єднанням «Національна правова палата». Усього з 2014 року вона виграла тендерів на 70,72 млн грн., з яких 995 тис грн. – в енергокомпаній ДТЕК, а решта – у «Центренерго».

Нагадаємо, раніше переможець був прописаний по вул. Харківське шосе, 13-а і мав номер телефону (050) 325-04-48. Там само і зараз знаходиться ТОВ «ДІЗС Консалтінг» донеччан Валерії та Геннадія Рибенкових, головному бухгалтеру якого належав вказаний номер.

Геннадій Рибенков також відомий як власник ТОВ «ДонбасІнформЗв’язокСервіс» («ДІЗС»). Ця донецька фірма почала без відкритих торгів отримувати державні підряди наприкінці 2010 року після призначення Бориса Колеснікова віце-прем’єром з питань Євро-2012. Тоді вона отримала низку підрядів від київського НСК «Олімпійський» на 631,44 млн грн. Загалом у «ВДЗ» зафіксовано підрядів цієї фірми на 870,09 млн. грн.

Найменування Креслення Кількість, шт. Ціна, грн./шт. без ПДВ
березень 2017 р. червень 2016 р.
Лопатка робоча 5 ст. І-потока Б-382-20-74 104 100 002,81 68 774,40
Стопор лопатки 5 ст. І-потока М-382-20-75 104 127,39 101,25
Стопор лопатки 5 ст. І-потока М-382-20-76 104 127,39 101,25
Бандаж трубчатий М-782-20-08 13 1 502,29 1 194,00
Втулка М-782-20-07 104 382,18 303,75
Шайба М-462-20-50 26 64,90 51,58
Шайба для обандажування Еск. №6767/ХІ 208 19,23 15,28
Лопатка робоча 3 ст. І-потока Б-382-20-93 112 54 430,00
Лопатка замкова Б-382-20-93(1) 1 45 820,60
Бандаж трубчатий С-382-20-94 12 882,00
Бандаж трубчатий С-382-20-94(1) 12 882,00
Штифт М-342-20-21 2 216,34 171,94
Штифт Ø20×800-II М-461-20-41 2 574,48 456,59
Шайба М-383-20-49 24 105,00
Стержень М-822-20-51 24 115,37 91,70
Шайба М-822-20-61 24 26,44 21,01
Комплект розхідних матеріалів 1 комплект 53 411,42

 

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