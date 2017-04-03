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Волинські дорожники викинули з торгів два дочірні підприємства «Автодоріг України» як пов’язані

03 Квітня 2017

Служба автомобільних доріг у Волинській області 28 березня за результатами тендеру замовила ТОВ «Колор С.І.М.» нанесення дорожньої розмітки за 3,05 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року на автодорогах державного значення наноситимуть горизонтальну розмітку товщиною 0,54 мм маркувальною машиною GRUN Combizet 2/A.

За кошторисом фарба «Сигнакул» коштує 28 450 грн., а розчинники для неї та імпортні світловідбивні скляні кульки – по 25 тис грн. за тонну.

Днями КП «Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг» Хмельницького міськвиконкому замовило іншому постачальнику австрійські кульки дещо дешевше – по 23 694 грн./т. Водночас у відкритих джерелах можна знайти значно дорожчу польську продукцію по 34 480 грн./т.

За даними джерела «Наших грошей» на митниці, торік улітку «Колор С.І.М.» експортував невелику партію фарби «Сигнакул» трохи дорожче – по 31 619 грн./т.

Гарантійний строк на розмітку фарбою становить 6 місяців, пластиком – 3 роки, полімерною стрічкою – 5 років. Функціональна довговічність постійної розмітки повинна бути не менше півроку, тимчасової – від одного до двох місяців.

На заробітну плату піде 57 тис грн., тобто менше двох відсотків від загальної суми контракту. На прибуток підрядника заплановано ще півтора відсотка – 45 тис грн.

Ціна угоди на 42% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 5,26 млн грн.

Допущеними до участі конкурентами були ТОВ «Євро-Дор-Буд», ТОВ «Транс Лайн Груп», ТОВ «Експодор» і ПП «Автомагістраль».

ДочП «Львівський дорсервіс» і ДочП «Волинський облавтодор», що належать ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» Державного агентства автомобільних доріг України, не допустили до аукціону через пов’язаність між собою. Причому сам замовник також підпорядкований Держагентству.

Фірма «Колор С.І.М.» (ТМ «Сигнакул», «Колорин») зареєстрована у Рівненській області на Віталія і Зою Іващуків. Усього з 2008 року вона виграла тендерів на 184,42 млн грн.

Нагадаємо, у вересні 2015 році Оболонське РУ МВС м.Києва розслідувало кримінальне провадження за фактом розкрадання бюджетних коштів при нанесенні фірмою дорожньої розмітки без світлоповертальних елементів на замовлення КК «Київавтодор» (деталі – у статі «Київавтодор». Небезпечно, зате дешево»). Відтоді інформація в судовому реєстрі не оновлювалась.

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