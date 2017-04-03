У «Борисполі» при Дихне привласнили 30 мільйонів на будівництві авіазаправки за 100 мільйонів – прокуратура

Прокуратура підозрює керівництво ТОВ «ТК Сервістех» та службовців держпідприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» у привласненні та розтраті державних коштів під час виконання договору про будівництва насосно-фільтраційної станції ЦЗС. Про це свідчить низка ухвал Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 22 березня.

30 грудня 2015 року аеропорт «Бориспіль» замовив «ТК Сервістех» будівництво насосно-фільтраційної станції ЦЗС за 96,65 млн грн. За даними слідства, того ж дня держпідприємство заплатило підконтрольній фірмі «ТК Сервістех» 28,67 млн грн. авансу. Після цього фірма під виглядом закупівлі обладнання до модульної насосно-фільтраційної станції ЦЗС перерахувало отриману суму ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн».

Як встановило слідство, «Альфа Трейд Юкрейн» з ознаками фіктивності має податковий борг і відсутня за місцем масової реєстрації юросіб. Директором фірми вказана студентка Київського національного педуніверситету Драгоманова, яка працює касиром у супермаркеті, і крім того є службовою особою ще 36 фірм, чию діяльність вивчали правоохоронці. Натомість, за інформацією прокуратури, студентка не створювала підприємства і не має до них відношення.

Слідство вважає, що директор та бухгалтер та «ТК Сервістех» за попередньою змовою з службовими особами ДП МА «Бориспіль» привласнили та розтратили державні кошти, обготівкувавши їх через «конвертаційний центр», який діє на території Київського регіону.

Проведення тендеру було розпочате у 2015 році, коли аеропорт «Бориспіль» очолював Євген Дихне. У грудні 2016 року конкурс з відбору генерального директора державного підприємства МА «Бориспіль» виграв екс-заступник міністра транспорту та екс-заступник мера Києва Павло Рябікін.

За даними прокуратури, для забезпечення інтересів підконтрольних фірм з використанням корупційних зв’язків в податковій, під виглядом оптимізації оподаткування та створення нових робочих місць, невстановлені особи зареєстрували та використовують на Київщині ряд підприємств, за допомогою яких здійснюються протиправні фінансові операції (весь перелік фірм нижче).

Бориспільська місцева прокуратура, яка розслідує кримінальне провадження № 42016111100000385, для з’ясування суми привласнених коштів, способів їх легалізації та осіб, які їх отримували, звернулася до суду з клопотанням надати доступ до відомостей про рух коштів по банківським рахункам фірм, задіяних в «конвертаційному центрі». Суд надав доступ.

ТОВ «ТК Сервістех» зареєстровано в Києві на Станислава Босих з Горлівки, киян Дмитра Романова і Олега Пазенка. Останній є керівником фірми. Пазенок також є власником ТОВ «Еліт груп» та ТОВ «Промислова компанія «Мітрас».

Фірми, задіяні в «конвертаційному центрі»:

ТОВ «М’ЯТА» (ЄДРПОУ 19140241), ТОВ «ФІРМА «КАЗНА» (ЄДРПОУ 21646284), ТОВ ВЕП «ЗОНД ХХІ» (ЄДРПОУ 25264906), ПП «ВК «ПОЛІГРАФСЕРВІС» (ЄДРПОУ 31120406), ТОВ «УКРПОЛІГРАФІЯ» (ЄДРПОУ 31403103), ТОВ «СЄМОЗ-КОМПАНІ ЛТД» (ЄДРПОУ 33445784), ПП «ФОРУМТРАНСБІЗНЕСПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 34184939); «ГРУПА ГЕПАРД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 34679928), ТОВ «СТИРОЛ КРЕДИТ» (ЄДРПОУ 35152122), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ЛІДЕР» (ЄДРПОУ 35579822), ПП «ЮЛЯНА» (ЄДРПОУ 36545024), ТОВ «ЛІМА» (ЄДРПОУ 36546178), ТОВ «ТРАНСМАШЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 36940987), ТОВ «ЕНЕРГОТРЕЙДМОНТАЖ» (37571123), ТОВ «ТЕА «ГЕРМЕС» (ЄДРПОУ 38069341), ПП «ЮВС-ТРАНС» (ЄДРПОУ 38177092), ТОВ «САЙТІКО» (ЄДРПОУ 38497994), ТОВ «ПЛАСТІКТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38529910), ТОВ «АГРО НИВА» (ЄДРПОУ 38534784), ТОВ «ДЕЛІВЕРІ» (ЄДРПОУ 38898864), ТОВ «ВІР-КОМ» (ЄДРПОУ 38938676), ТОВ «ГОЛДЕН ТРЕЙД СІСТЕМ» (38939528), ТОВ «ТЛС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39181010), ТОВ «МІРАДОНІ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39306602), ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ 39434558), ТОВ «РЕГУЛ-ТЕХНО СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39543900), ТОВ «ГЛОБАЛ ФІН АКТИВ» (ЄДРПОУ 39668135), ТОВ «КОМПАНІЯ «МАРТЕНС» (ЄДРПОУ 39670558), ТОВ «БРІДЖЕТ» (ЄДРПОУ 39865667), ТОВ «АГРО-ТРЕЙДІНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40106827), ТОВ «ОЛЕКСАНДРІНА КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 40113462), ТОВ «ДЕЛЬТА РІВЕРЗ ГРУП» (ЄДРПОУ 40124940), ТОВ «ЗЕРНОЕКСПО-МІКС» (ЄДРПОУ 40160884), ТОВ «ІНТЕР» (ЄДРПОУ 40411408), ТОВ «ДУОЛІНК» (ЄДРПОУ 40503524), ТОВ «БЕНІДОР» (ЄДРПОУ 40537669), ТОВ «РОЯЛ ГАРДЕН (ЄДРПОУ 40891653).

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