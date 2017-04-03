«Турбоатом» відписав російсько-українській фірмі 185 мільйонів на реконструкцію Канівської ГЕС

ПАТ «Турбоатом» 30 березня уклало угоду з ПАТ «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж» про інженерні та будівельні роботи на 185,28 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили демонтаж, монтаж, пусконалагоджування, завершення та введення в експлуатацію засобів виробництва двох блоків філії «Канівська ГЕС» ПАТ «Укргідроенерго», включаючи сім турбін, сім генераторів та вісім допоміжних систем гідроагрегатів №13-20.

Строк поставки і дії договору та решта деталей не вказані у звіті про його укладення.

Основними власниками «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж» є російське ВАТ «ОТЧПТ «Спецгiдроенергомонтаж», 66% акцій якого належать ліквідованому в лютому 2015 року російському ТОВ «Енергострой», та українці Сергій Поливаний і Юрій Ковальов.

Фірма входить у Консорціум «Науково-виробниче об’єднання «Укргідроенергобуд», якому «Укргідроенерго» у грудні за 496,62 млн грн. замовило будівництво першочергових об’єктів та споруд Канівської ГАЕС за суперзавищеними цінами. Консорціум очолює Валентина Зіміна, її заступником є В’ячеслав Павловський, який у 2008 р. займав цю посаду в ТОВ «Енергопром».

Довідково:

У листопаді 2016 року «Укргідроенерго» уклало загальну п’ятирічну угоду з «Турбоатомом» про реконструкцію семи гідроагрегатів Канівської ГЕС за 1,72 млрд грн. Тоді ж підписали перший договір на виготовлення і модернізацію обладнання одного з гідроагрегатів вартістю 59,48 млн грн.

Проект фінансується за рахунок коштів Європейського Банку Реконструкції та Розвитку.

За даними держкомпанії, нинішня друга черга реконструкції станції підвищить її встановлену потужність на 84 МВт.

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