Рідна фірма мера Кам’янки заробила вже 4 мільйони на мерських підрядах

Кам’янська міська рада (Черкаська обл) в особі міського голови Володимира Тірона уклала договір на основі переговорної процедури з ТОВ «Інтербудтехсервіс» на ремонт вулиці вартістю 1,45 млн грн.

Про це пише «Інфоміст» з посиланням на відповідну угоду в «Прозорро».

Документом передбачено провести капітальний ремонт вулиці Леніна (Героїв Майдану), Сама суми угоди нижча від очікуваної вартості на 3%.

На сьогодні директором «Інтербудтехсервіс» є Наталія Вікторівна Михайлова, а власниками чотири фізичних особи. Проте до обрання на посаду міського голови керівником та власником підприємства був Володимир Іванович Тірон. Саме підпис мера стоїть на угоді з «Інтербудтехсервіс».

Після місцевих виборів в жовтні 2015 року ТОВ «Інтербудтехсервіс» стало фактично монополістом на ринку робіт та послуг, пов’язаних з будівництвом в місті Камянка. За цей час з міського бюджету на рахунки приватників, згідно з даними порталу Spending.gov.ua, було перераховано близько 4 млн грн.

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