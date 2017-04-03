«Порошенківець» з Лозової купив найдорожчий Лесфаль у київської фірми з першостоличним корінням

03 Квітня 2017
Останніми місяцями Лесфаль для відновлення печінки по високій ціні ї найчастіше купували медичні установи з Маріуполя, але рекорд з дорожнечі поставили на Харківщині, де Лозівське територіальне медичне об’єднання придбало препарат у ТОВ «Аметрін ФК» по ціні 203,62 грн за упаковку.
Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
До огляду увійшли 43 угоди на купівлю Лесфалю (розчин для ін’єкцій 50мг/мл по 5мл в ампулах №5), укладені медичними з вересня по березень включно. Середня ціна склала 144,9 грн.
Найдешевше препарат купували Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни і Броварська районна лікарня за угодою з виробником ПАТ «Фармак» – 125,83 грн за упаковку.
«Фармак» належить Філі Жебрівській, сестрі донецького губернатора Павла Жебрівського.
Але значна кількість медустанов Донецької області купує лесфаль у дистрибутора ТОВ «Фрам ко», яким керує Андрій Миронюк, колишній комерційний директор ПрАТ «Фармацевтична компанія «Дарниця» народного депутата від БПП Гліба Загорія.
Дві маріупольські лікарні придбали у цієї фірми лесфаль значно дорожче від середньої ринкової ціни і зайняли два місця у трійці найдорожчих закупівель (див. таблицю).
Найвища ціна на Лесфаль виявилася у ТОВ «Аметрін ФК», яке продало Лесфаль Лозівському територіальному медичному об’єднанню по 203,62 грн за упаковку.
ТОВ «Аметрін ФК» зареєстровано у Києві, але його засновниками і кінцевими бенефіціарами вказані люди з реєстрацією на Харківщині Роман Зубар, Олена Третьяк і Костянтин Пилипчук. Останній також є керівником фірми. Олена Третьяк також є засновником і кінцевим бенефіціаром харківської компанії «Пральня Кристал», адреса реєстрації якої (вул. Юріївська,17) співпадає з фактичною адресою «Аметрін ФК».
Лозівське територіальне медичне об’єднання очолює Іван Жовтий. У 2010р. він обирався до Созівської райради від «Сильної України», а зараз є депутатом від БПП «Солідарність» і очолює постійну комісію райради з питань бюджету та спільної власності територіальних громад.
|Замовник
|Ціна з ПДВ,грн
|Продавець
|Дата договору
|КЗОЗ «Лозівське територіальне медичне об’єднання «
|203,62
|ТОВ «Аметрін ФК»
|2017-01-14
|КЗ «Маріупольська міська лікарня №2»
|203,25
|ТОВ «ФРАМ КО»
|2016-10-27
|КУ «Маріупольська міська лікарня № 4 ім.Мацука»
|202,70
|ТОВ «ФРАМ КО»
|2016-12-26
|ДУ»Територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України по Харківській області»
|188,54
|ТОВ «Аметрін ФК»
|2016-11-25
|КЗ Вишгородська центральна районна лікарня
|165,53
|ТОВ «Рецепти життя»
|2016-09-27
|КУ «Маріупольська міська лікарня №2»
|160,50
|ТОВ»ФРАМ КО»
|2016-12-30
|Полтавська обласна клінічна психіатрична лікарня ім. О.Ф. Мальцева
|154,91
|ПОКП «Полтавафарм»
|2016-11-17
|Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь»
|149,80
|ТОВ «Фармпланета»
|2016-12-19
|Середня
|144,90
|…КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова»
|127,11
|ТОВ «Фармпланета»
|2016-11-18
|ДП «Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни»
|125,83
|ПАТ «Фармак»
|2016-12-26
|Броварська центральна районна лікарня
|125,83
|ПАТ «Фармак»
|2016-10-04
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