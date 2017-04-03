«Порошенківець» з Лозової купив найдорожчий Лесфаль у київської фірми з першостоличним корінням

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Останніми місяцями Лесфаль для відновлення печінки по високій ціні ї найчастіше купували медичні установи з Маріуполя, але рекорд з дорожнечі поставили на Харківщині, де Лозівське територіальне медичне об’єднання придбало препарат у ТОВ «Аметрін ФК» по ціні 203,62 грн за упаковку.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

До огляду увійшли 43 угоди на купівлю Лесфалю (розчин для ін’єкцій 50мг/мл по 5мл в ампулах №5), укладені медичними з вересня по березень включно. Середня ціна склала 144,9 грн.

Найдешевше препарат купували Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни і Броварська районна лікарня за угодою з виробником ПАТ «Фармак» – 125,83 грн за упаковку.

«Фармак» належить Філі Жебрівській, сестрі донецького губернатора Павла Жебрівського.

Але значна кількість медустанов Донецької області купує лесфаль у дистрибутора ТОВ «Фрам ко», яким керує Андрій Миронюк, колишній комерційний директор ПрАТ «Фармацевтична компанія «Дарниця» народного депутата від БПП Гліба Загорія.

Дві маріупольські лікарні придбали у цієї фірми лесфаль значно дорожче від середньої ринкової ціни і зайняли два місця у трійці найдорожчих закупівель (див. таблицю).

Найвища ціна на Лесфаль виявилася у ТОВ «Аметрін ФК», яке продало Лесфаль Лозівському територіальному медичному об’єднанню по 203,62 грн за упаковку.

ТОВ «Аметрін ФК» зареєстровано у Києві, але його засновниками і кінцевими бенефіціарами вказані люди з реєстрацією на Харківщині Роман Зубар, Олена Третьяк і Костянтин Пилипчук. Останній також є керівником фірми. Олена Третьяк також є засновником і кінцевим бенефіціаром харківської компанії «Пральня Кристал», адреса реєстрації якої (вул. Юріївська,17) співпадає з фактичною адресою «Аметрін ФК».

Лозівське територіальне медичне об’єднання очолює Іван Жовтий. У 2010р. він обирався до Созівської райради від «Сильної України», а зараз є депутатом від БПП «Солідарність» і очолює постійну комісію райради з питань бюджету та спільної власності територіальних громад.

Замовник Ціна з ПДВ,грн Продавець Дата договору
КЗОЗ «Лозівське територіальне медичне об’єднання « 203,62 ТОВ «Аметрін ФК» 2017-01-14
КЗ «Маріупольська міська лікарня №2» 203,25 ТОВ «ФРАМ КО» 2016-10-27
КУ «Маріупольська міська лікарня № 4 ім.Мацука» 202,70 ТОВ «ФРАМ КО» 2016-12-26
ДУ»Територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України по Харківській області» 188,54 ТОВ «Аметрін ФК» 2016-11-25
КЗ Вишгородська центральна районна лікарня 165,53 ТОВ «Рецепти життя» 2016-09-27
КУ «Маріупольська міська лікарня №2» 160,50 ТОВ»ФРАМ КО» 2016-12-30
Полтавська обласна клінічна психіатрична лікарня ім. О.Ф. Мальцева 154,91 ПОКП «Полтавафарм» 2016-11-17
Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» 149,80 ТОВ «Фармпланета» 2016-12-19
Середня 144,90    
…КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова» 127,11 ТОВ «Фармпланета» 2016-11-18
ДП «Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни» 125,83 ПАТ «Фармак» 2016-12-26
Броварська центральна районна лікарня 125,83 ПАТ «Фармак» 2016-10-04

 

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