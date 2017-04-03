НАБУ розбирається з мільярдом, який «Краснолиманська» спустила на «Центренерго» через «прокладки» смотрящих від БПП

Детективи НАБУ розслідують факти зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» при закупівлі вугілля та постачання його ПАТ «Центренерго» (78,29% належить державі).

Про це прес-служба НАБУ повідомила «Нашим грошам» у відповідь на запит щодо обшуків на «Краснолиманській», які за даними ЗМІ були проведені на шахті минулого тижня.

Дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 («Зловживання владою або службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки»), ч. 3 ст. 209 («Легалізація та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі») Кримінального Кодексу України.

У фокусі розслідувачів — угоди на загальну суму понад 1,2 млрд грн. В ході досудового розслідування детективи Бюро викрили схеми, за якими приватні компанії-посередники закуповували вугілля в державного підприємства за цінами, що відрізнялися від ринкових, задля подальшого постачання його ПАТ «Центренерго». Але фактичне постачання здійснювалося напряму — від ДП до ПАТ «Центренерго».

Через такі дії суб’єкти підприємництва, що входять до сфери відання Міненерговугілля, у яких частка державної власності та корпоративних прав держави складає понад 50%, зазнали суттєвих збитків.

Розслідування за наведеними фактами детектив НАБУ розпочали в липні 2016 року. Досудове розслідування триває. Про підозру поки нікому не повідомлено.

Нагадаємо, 31 березня ЗМІ повідомили про обшуки НАБУ на «Краснолиманській». Неофіційно повідомлялось про те, що обшуки були пов’язані з фірмами «Дантрейд лтд» і «Торговий дім-ресурс», через які вугілля державної шахти поставлялось на державні ТЕС.

Про ці ж компанії згадувалось у повідомленні «Економічної правди» щодо обшуків у офісі нардепа Сергія Трегубенка (БПП) у бізнес-центрі «Парус» у грудні 2016 року.

Трегубенка раніше називали «смотрящим» за вугільною галуззю від групи бізнес-партнера президента Ігоря Кононенка (замголови фракції БПП). Однак минулої осені він втратив вплив на Міністерство енергетики після відставки з поста заступника глави відомства Дмитра Лабоженко. Після того новим «смотрящим» почали називати Віталія Кропачова, який взяв під контроль вуглезбагачувальні фабрики Олександра Януковича, але нібито не зміг перебрати контроль над «Краснолиманською».

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Tеги | Важливо, Вугілля, Енергетика, Корупція, НАБУ, Порошенко