НАБУ розбирається з мільярдом, який «Краснолиманська» спустила на «Центренерго» через «прокладки» смотрящих від БПП

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Детективи НАБУ розслідують факти зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» при закупівлі вугілля та постачання його ПАТ «Центренерго» (78,29% належить державі).

Про це прес-служба НАБУ повідомила «Нашим грошам» у відповідь на запит щодо обшуків на «Краснолиманській», які за даними ЗМІ були проведені на шахті минулого тижня.

Дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 («Зловживання владою або службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки»), ч. 3 ст. 209 («Легалізація та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі») Кримінального Кодексу України.

У фокусі розслідувачів — угоди на загальну суму понад 1,2 млрд грн. В ході досудового розслідування детективи Бюро викрили схеми, за якими приватні компанії-посередники закуповували вугілля в державного підприємства за цінами, що відрізнялися від ринкових, задля подальшого постачання його ПАТ «Центренерго». Але фактичне постачання здійснювалося напряму — від ДП до ПАТ «Центренерго».

Через такі дії суб’єкти підприємництва, що входять до сфери відання Міненерговугілля, у яких частка державної власності та корпоративних прав держави складає понад 50%, зазнали суттєвих збитків.

Розслідування за наведеними фактами детектив НАБУ розпочали в липні 2016 року. Досудове розслідування триває. Про підозру поки нікому не повідомлено.

Нагадаємо, 31 березня ЗМІ повідомили про обшуки НАБУ на «Краснолиманській». Неофіційно повідомлялось про те, що обшуки були пов’язані з фірмами «Дантрейд лтд» і «Торговий дім-ресурс», через які вугілля державної шахти поставлялось на державні ТЕС.

Про ці ж компанії згадувалось у повідомленні «Економічної правди» щодо обшуків у офісі нардепа Сергія Трегубенка (БПП) у бізнес-центрі «Парус» у грудні 2016 року.

Трегубенка раніше називали «смотрящим» за вугільною галуззю від групи бізнес-партнера президента Ігоря Кононенка (замголови фракції БПП). Однак минулої осені він втратив вплив на Міністерство енергетики після відставки з поста заступника глави відомства Дмитра Лабоженко. Після того новим «смотрящим» почали називати Віталія Кропачова, який взяв під контроль вуглезбагачувальні фабрики Олександра Януковича, але нібито не зміг перебрати контроль над «Краснолиманською».

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