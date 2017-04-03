Будівельники Труханова приховали кошторис ремонту Київської РДА під «Прозорий офіс» за 51 мільйон

Управління капітального будівництва Одеської міської ради 30 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Одесакомунекологія» капітальний ремонт будівлі Київської районної адміністрації за 51,04 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До літа 2018 року мають відремонтувати чотириповерхову будівлю по вул. Корольова, 9 (на фото) із розміщенням Центру надання соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс», який відкрився у лютому.

Виконають ремонтно-будівельні роботи, улаштують покрівлю, фасад, вентиляцію, опалення, зовнішнє освітлення, а також благоустроять і озеленять територію. Гарантійний термін становить три роки. Кошториси і підсумкова відомість ресурсів не опубліковані, тому ціни на матеріали неможливо порівняти з ринковими цінами на предмет завищення.

Субпідрядником залучать ТОВ «Пересувна механізована колона № 241» Дар’ї Ніколаєвої.

На заробітну плату піде 2,11 млн грн., тобто майже чотири відсотка від загальної суми контракту. На прибуток заплановано ще піввідсотка – 307 тис грн.

Цьогоріч передбачено фінансування у розмірі 24,02 млн грн., решта – у наступному році.

Ціна угоди на 0,04% нижча від очікуваної вартості, яка складала 51,05 млн грн.

ТОВ «Арт Проект-2010» пропонувало нижчу на 12% ціну, але його відхилили, оскільки:

надано нотаріально засвідчений договір оренди залучення техніки, при цьому тендерною документацією чітко передбачено нотаріально посвідчені договори оренди, у яких повинно бути визначено перелік технічної бази, яка залучається (від «Наших грошей»: у наданих договорах є перелік орендованої техніки);

розрахунок договірної ціни, локальні кошториси та відомості ресурсів завантажені через електронну систему у пошкодженому вигляді (від «Наших грошей»: документи не пошкоджені, кошторис у першому архіві розпаковується, якщо вказати шлях до розташування другого архіву; натомість переможець взагалі їх не завантажував);

статут підприємства скановано із завіреної печаткою і підписом копії, а не оригіналу;

протягом трьох робочих днів після аукціону не надіслано на електронну адресу замовника інформаційну модель договірної ціни та кошторисів, розрахованих у ПК АВК-5 або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним.

Дорожчим конкурентом було ТОВ «Строительная компания «Градо-Строй» Юрія Самойленка, яким керує Сергій Мішакін. Ця фірма відома тим, що її суперником на торгах неодноразово було ТОВ «Інвестиційна будівельно-виробнича компанія «Квадр» екс-мера Одеси Леоніда Чернєги (1991-1994 рр.) та його сина Олексія Чернєги.

Нагадаємо, поліція підозрює посадовців УКБ Одеської міськради у зловживанні службовим становищем при ухваленні рішення про результати торгів щодо ремонту школи, які пройшли з порушеннями, а переможцем став «СК «Градо-Строй».

«Одесакомунекологію» заснували Андрій Максімов, Сергій Максімов та Сергій Первак, а нині її переоформлено на Тетяну Щербакову. У 2012 році фірма розіграла тендер на добудову незавершеного житлового будинку за 20 млн грн. із вищезгаданою «ПМК № 241», власником якої незадовго до того був той самий Андрій Максімов.

Уся будівельна техніка нинішнього переможця орендована у ВККП «Вєлєс» Маріанни та Вадима Мілованова.

Усього з 2008 року «Одесакомунекологія» отримала держпідрядів на 310,76 млн грн.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Будівництво, Важливо