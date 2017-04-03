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«Адвоката» зі справи Онищенка залишили під вартою, зменшивши йому розмір застави

03 Квітня 2017

Слідчий суддя Солом’янського райсуду Києва Людмила Кізюн 31 березня залишила під вартою фігуранта справи Онищенка, зменшивши йому розмір застави з 5 млн грн до 3,2 млн грн. Про це повідомив журналіст «Наших грошей» із зали суду.

Олександру Сергієнку продовжено строк тримання під вартою до 28 травня включно із можливістю внесення застави у розмірі 3,2 млн грн. Нагадаємо, раніше визначений судом розмір застави для Сергієнка становив 5 млн грн.

За даними слідства, Сергієнко мав безпосереднє відношення до функціонування ряду підприємств, залучених до схеми. Так, він керував діями офіційних керівників компаній, «Карпатнадраінвест», Фірма «Хас», «Надра Геоцентр», «Нафтогаз Трейд», «Газтранспроект» та інших підконтрольних нардепу Олександру Онищенку підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності в частині юридичних питань, які виникають у процесі діяльності.

У ході засідання прокурори, зокрема, зачитали дані вилученого блокнота Сергієнка щодо сум хабарів, які мали передаватися на потреби функціонування схеми. Крім того, був зачитаний допит свідка, який розповів як Сергієнко просив його відмовитися від дачі показів у НАБУ і не впізнавати іншу підозрювану по справі – Мар’яну Гречанюк.

Строк запобіжного заходу Сергієнка збігав в суботу, 1 квітня.

Розгляд клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 31 березня про продовження тримання Сергієнка під вартою тривав понад шість годин. Призначене на 12 годину дня засідання розпочалося лише після 13:30 через запізнення двох адвокатів Сергієнка – Олексія Шевчука і Олександри Парамонової. Хоча третій адвокат Сергієнка Костянтин Глоба був в суді з 12:00.

Крім того, суд оголошував перерву, щоб на вимогу Сергієнка виключити зі стандартної пам’ятки про права слово «обвинувачений», яке було написано через косу риску разом із словом «підозрюваний», яким на сьогоднішній момент є Сергієнко.

Також суд розглядав клопотання про проведення засідання в закритому режимі – адвокати Сергієнка заявили його спеціально, щоб видалити із зали журналіста «Наших грошей», оскільки крім учасників процесу, журналіста, дружини Сергієнка і помічників вказаних адвокатів на той момент в судовій залі більше нікого не було. Суд відмовив адвокатам у цьому.

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