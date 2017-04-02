«Турбоатом» замовив харків’янам обладнання для Канівської ГЕС на 100 мільйонів

02 Квітня 2017
ПАТ «Турбоатом» 28 березня уклала угоду з ТОВ «НВП Енергорегулятор» про закупівлю допоміжних систем гідроагрегатів для гідротурбін на 100,37 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Замовили вісім систем регулювання по 7,70 млн грн. і дві маслонапірні установки по 9,29 млн грн. з обов’язковими інструментами та запчастинами, а також розробку проектної документації та шеф-нагляд за демонтажем і ремонтом. Обладнання призначене для гідротурбін станційний №13-20 філії «Канівська ГЕС» ПАТ «Укргідроенерго».
Договір діятиме до 15 листопада 2023 року.
Харківський «НВП Енергорегулятор» належить місцевим жителям Валерію Бездітку і Сергію Волошину. Підприємство зареєстроване по вул. Пожарського, 2/10 – за однією адресою з Інститутом проблем машинобудування ім. Підгорного НАНУ.
У 2010-2012 роках воно виграло два тендери нинішнього замовника щодо вузлів до турбін на 22,96 млн грн. Крім того, з 2014 року «Турбоатом» без торгів замовив фірмі товарів на 487 тис грн., а «Укргідроенерго» – послуг на 175 тис грн.
Держава володіє 75,22% акцій харківського «Турбоатома». Директором заводу є Віктор Субботін, власник «Мегабанку», екс-«регіонал», який у 2015 році балотувався до Харківської облради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».
Ще 13% акцій заводу має ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» ПЗНВІФ «Сьомий», що належить Максиму Маркову з Росії та кіпрській «Енерджі Стандард Фанд Менеджмент Лімітед» Леоніда Півоварова зі Швейцарії. Це юристи Костянтина Григоришина.
Довідково:
У листопаді 2016 року «Укргідроенерго» уклало загальну п’ятирічну угоду з «Турбоатомом» про реконструкцію семи гідроагрегатів Канівської ГЕС за 1,72 млрд грн. Тоді ж підписали перший договір на виготовлення і модернізацію обладнання одного з гідроагрегатів вартістю 59,48 млн грн.
Проект фінансується за рахунок коштів Європейського Банку Реконструкції та Розвитку.
За даними держкомпанії, нинішня друга черга реконструкції станції підвищить її встановлену потужність на 84 МВт.
|Найменування товару
|Одиниця виміру
|Кількість, од.
|Ціна, грн./од. з ПДВ
|Система регулювання, включаючи обов’язкові інструменти, як описано в ДТС TKNV-6102
|шт.
|8
|7 696 562
|Маслонапірна установка, включаючи обов’язкові інструменти, як описано в ДТС TKNV-6102
|шт.
|2
|9 285 986
|Обов’язкові запчастини для системи регулювання згідно ДТС TKNV-6102
|комплект
|1
|4 735 976
|Обов’язкові запчастини для маслонапірної згідно ДТС TKNV-6102
|комплект
|1
|3 555 409
|Розробка проектної документації системи регулювання та маслонапірної установки згідно ДТС TKNV-6102
|послуга
|1
|590 974
|Шеф-нагляд за демонтажем та ремонтом системи регулювання згідно СУКП TKNV-6001 та ДТС TKNV-6102
|послуга
|886 462
|Шеф-нагляд за демонтажем та ремонтом маслонапірної установки згідно СУКП TKNV-6001 та ДТС TKNV-6102
|послуга
|2 127 509
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