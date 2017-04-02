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«Турбоатом» замовив харків’янам обладнання для Канівської ГЕС на 100 мільйонів

02 Квітня 2017

ПАТ «Турбоатом» 28 березня уклала угоду з ТОВ «НВП Енергорегулятор» про закупівлю допоміжних систем гідроагрегатів для гідротурбін на 100,37 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили вісім систем регулювання по 7,70 млн грн. і дві маслонапірні установки по 9,29 млн грн. з обов’язковими інструментами та запчастинами, а також розробку проектної документації та шеф-нагляд за демонтажем і ремонтом. Обладнання призначене для гідротурбін станційний №13-20 філії «Канівська ГЕС» ПАТ «Укргідроенерго».

Договір діятиме до 15 листопада 2023 року.

Харківський «НВП Енергорегулятор» належить місцевим жителям Валерію Бездітку і Сергію Волошину. Підприємство зареєстроване по вул. Пожарського, 2/10 – за однією адресою з Інститутом проблем машинобудування ім. Підгорного НАНУ.

У 2010-2012 роках воно виграло два тендери нинішнього замовника щодо вузлів до турбін на 22,96 млн грн. Крім того, з 2014 року «Турбоатом» без торгів замовив фірмі товарів на 487 тис грн., а «Укргідроенерго» – послуг на 175 тис грн.

Держава володіє 75,22% акцій харківського «Турбоатома». Директором заводу є Віктор Субботін, власник «Мегабанку», екс-«регіонал», який у 2015 році балотувався до Харківської облради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

Ще 13% акцій заводу має ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» ПЗНВІФ «Сьомий», що належить Максиму Маркову з Росії та кіпрській «Енерджі Стандард Фанд Менеджмент Лімітед» Леоніда Півоварова зі Швейцарії. Це юристи Костянтина Григоришина.

Довідково:

У листопаді 2016 року «Укргідроенерго» уклало загальну п’ятирічну угоду з «Турбоатомом» про реконструкцію семи гідроагрегатів Канівської ГЕС за 1,72 млрд грн. Тоді ж підписали перший договір на виготовлення і модернізацію обладнання одного з гідроагрегатів вартістю 59,48 млн грн.

Проект фінансується за рахунок коштів Європейського Банку Реконструкції та Розвитку.

За даними держкомпанії, нинішня друга черга реконструкції станції підвищить її встановлену потужність на 84 МВт.

Найменування товару Одиниця виміру Кількість, од. Ціна, грн./од. з ПДВ
Система регулювання, включаючи обов’язкові інструменти, як описано в ДТС TKNV-6102 шт. 8 7 696 562
Маслонапірна установка, включаючи обов’язкові інструменти, як описано в ДТС TKNV-6102 шт. 2 9 285 986
Обов’язкові запчастини для системи регулювання згідно ДТС TKNV-6102 комплект 1 4 735 976
Обов’язкові запчастини для маслонапірної згідно ДТС TKNV-6102 комплект 1 3 555 409
Розробка проектної документації системи регулювання та маслонапірної установки згідно ДТС TKNV-6102 послуга 1 590 974
Шеф-нагляд за демонтажем та ремонтом системи регулювання згідно СУКП TKNV-6001 та ДТС TKNV-6102 послуга   886 462
Шеф-нагляд за демонтажем та ремонтом маслонапірної установки згідно СУКП TKNV-6001 та ДТС TKNV-6102 послуга   2 127 509

 

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