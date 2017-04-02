«Приватівська» фірма виграла більшість із 88 мільйонів на паливо для «Одесаобленерго»

ПАТ «Одесаобленерго» 23 березня за результатами тендеру уклало 11 угод про постачання паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 87,94 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч для РЕМів, центрального гаража і учбового центру замовили 1,72 млн л бензину А-92, 0,81 млн л бензину А-95 та 1,68 млн л дизельного палива, ціна яких не вказана.

ТОВ «Альянс Еволюшн» отримало замовлень на 76,03 млн грн. на паливо зі знижкою 0,10 коп. від відпускної ціни.

Ще 11,91 млн грн. заплатять ТОВ «Рітеїл Юкрейн» за паливо зі знижкою 0,30 коп. від відпускної ціни.

Фірми змагались між собою, а також із ПП «Окко-Бізнес Контракт» і ТОВ «Абсол Трейд».

Замовник оцінював пропозиції не лише за ціною (70 балів), а й за відстанню від АЗС до своїх об’єктів (30 балів), тому переможцями стали не найдешевші учасники, а найближчі.

Нині «Альянс Еволюшн» оформлено на п’ять офшорів: «Деззлінг Інвестментс Лімітед», «Делстанто Холдінгс Лтд», «Сенбіан Інвестмент Лімітед» ,«Найтентра Коммершіал Лімітед» і «Рівадж Лімітед».

Менеджером зі збуту в «Альянс Еволюшн» є Денис Садловський. Він же у вересні 2016 р. був прийнятий на аналогічну посаду у «приватівську» фірму ТОВ «Пром гарант плюс» з посадовим окладом 1450 грн. Раніше Садловський працював у ТОВ «ТД «Авіас» з групи Ігоря Коломойського.

За даними «Наші гроші. Львів», фірма «Альянс Еволюшн» була заснована у травні 2016 р. товариствами «Астронг люкс» і «Вертікс-Трейд». Обидва засновника створені 6 жовтня 2015 р. і прописані в одному офісі на вул. Зоологічній, 4-а у Києві. «Астронг люкс» записане на мешканця Запоріжжя Володимира Зарівного, а «Вертікс-Трейд» – на жительку Дніпра Вікторію Нагаєць.

25 січня цього року «Альянс Еволюшн» зі статутним капіталом 4 тис грн. переписали на дніпрянку Ірину Афоніну.

Афоніна також керує донецьким ПАТ «Ойлсервіс», засновниками якого є чотири кіпрські компанії: «Юнало Холдінгз Лтд», «Касерта Трейдінг Лімітед», «Мошона Інвестментс Лімітед» та «Дакстон Холдінгз Лімітед». Остання входить у перелік фірм-засновниць компаній, через які влітку 2014 р. з «Приватбанку» виводились кошти, отримані у якості кредитів банку. За даними податківців, офшор «Мошона Інвестментс Лімітед» теж пов’язаний із групою «Приват».

Усього з 23 січня цього року «Альянс Еволюшн» виграла тендерів на 424,77 млн грн.

Фірмою «Рітеїл Юкрейн» з Одещини керує Руслан Єганян, а засновником є кіпрська компанія «Неомір Інвестмент Лімітед».

Офшор «Neomir Investment Limited» є засновником ТОВ «Грінфорт-С», а також ТОВ «СК Петроліум» разом із ТОВ «Веста», записаним на кіпрську «Солкор Лімітед» («Solcor Limited»). Фірмами «Веста» і «СК Петроліум» керує Вероніка Маглиш – директор херсонського ТОВ «Южная Топливная Компания», яке належить тій самій «Весті».

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