Прокуратура не змогла довести в суді ефект від скасування харчового договору з «генерал-єнакієвською» фірмою

Суд відмовився скасувати угоди Управління соціального захисту населення Володимирецької райдержадміністрації та ТОВ «Транс Логістик Центр» щодо надання послуг їдалень на суму 13,65 млн грн.

Таке рішення прийняв Господарський суд Рівненської області.

В кінці літа 2016 року УСЗН Володимирецької РДА провело тендер на послуги у вересні-грудні з харчування школярів, потерпілих в наслідок Чорнобильської катастрофи. На тендер свої пропозиції подали 6 фірм та фізособа-підприємець. Конкурсний комітет відхилив дві пропозиції через різні помилки.

За результатами торгів було акцептовано пропозицію ТОВ «Віртуоз ЛТД», яка оцінила свої послуги в 13,10 млн грн. Після цього один з учасників подав позов до АМКУ, де встановили, що пропозиція переможця не відповідала кваліфікаційним вимогам.

В жовтні УСЗН Володимирецької РДА скасував результати тендеру і провів нові торги, після яких була акцептована пропозиція ТОВ «Комплекс Ріко» вартістю 13,65 млн грн. Але фірма у відведений строк не надіслала свою згоду на підписання угоду і конкурс на послуги з харчування було продовжено. Після цього переможцем було визнано «Транс Логістик Центр» з акцептованою ціною 18,77 млн грн. Через два тижні з фірмою уклали договір. Тоді ж було підписано додаткову угоду, де через зменшення обсягів закупівлі сума була знижена до 12,17 млн грн, а саму дію договору продовжили по лютий.

В цей час перший переможець торгів – «Віртуоз ЛТД» направив в АМКУ скаргу про порушення процедури торгів, але її було відхилено.

Прокуратура в своєму позові в суд заявила, що договір на харчування дітей-чорнобильців був укладений в період його оскарження. А відтак він є нікчемним і має бути визнаним недійсним.

Але суд встановив, в скарзі «Віртуоз ЛТД», яку воно направило в АМКУ, не наведені обґрунтування на порушення його прав та інтересів. Крім того, фірма у встановлений строк не оскаржила рішення про відхилення її пропозиції після того, як АМКУ визнав її такою, що не відповідала умовам торгів.

Суддя також вказав, що задоволення позову прокуратури не призведе до жодного економічного ефекту. Адже, якщо договір буде розірвано, то фірмі необхідно буде відшкодувати послуги, а ціни на них вже можуть зрости. Тому суд відмовив прокуратурі в задоволенні позову.

За даними «Прозорро», Володимирецька РДА проводить аукціон на послуги з харчування дітей-чорнобильців в поточном уроці, очікувана вартість 60,00 млн грн. «Один у часників аукціону – «Транс Логістик Центр».

Власником «Транс Логістик Центр» значиться Ганна Бутенко, яка була співзасновником ТОВ «Адмет-Груп». Ця фірма була пов’язана з оточенням екс-нардепа Юрія Іванющенка та офіцерами тилової служби Міноборони (див. Скандальні годувальники солдатів-2/2. «Генерал-Єнакіївські»). «Адмет груп» у грудні 2015 року було ліквідовано.

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