НОВИНИ

02.04.2017

«Приватівська» фірма виграла більшість із 88 мільйонів на паливо для «Одесаобленерго»

Прокуратура не змогла довести в суді ефект від скасування харчового договору з «генерал-єнакієвською» фірмою

Екс-голова «Автодоріг України» виграв у «труханівців» ще 74 мільйони «Київавтодору» помічника Пресмана

«Турбоатом» замовив харків’янам обладнання для Канівської ГЕС на 100 мільйонів

01.04.2017

ГПУ розслідує, як чернігівські геологи списали на металобрухт труб на 2 мільйони

Училище ім.Бубки буде вітамінізує вихованців Аевітом на третину дорожче

«Електроважмаш» замовив чеській фірмі харків’янок сталі на 12 мільйонів

31.03.2017

Дружина замголови АП по борговій схемі заволоділа елітним маєтком на Печерську (фото)

«Порошенківці» за 2 мільйони прямо зараз транслюють на «5 каналі» політ нового літака «Антонова»

Зміївська ТЕС «Центренерго» знайшла найдорожчий в Україні супрастин в «Своїй Аптеці»

Суд повернув військовим 30 тисяч гектарів рівненського полігону

Оточення екс-голови «Автодоріг України» отримає 410 мільйонів на трасу Київ-Чоп

Прокуратура перевіряє, як фірма «порошенківця» постачала одорант «Укртрангазу» вдвічі дорожче імпорту

Столична Нацгвардія купує димових гранат і газових патронів для розгону демонстрацій на 4,6 мільйона

Суд оштрафував на 25 тисяч чиновника «Укроборонлізингу», який за хабар допоміг підприємцям орендувати склад

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Екс-голова «Автодоріг України» виграв у «труханівців» ще 74 мільйони «Київавтодору» помічника Пресмана

02 Квітня 2017

КК «Київавтодор» 29 березня за результатами тендеру замовив ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» капітальний ремонт вул. Шептицького (Луначарського) у Дніпровському районі за 74,16 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До осені 2018 року мають відремонтувати вулицю від площі Куліша (Луначарського) до транспортної розв’язки на Лівобережній площі довжиною близько 1,3 км.

Відремонтують тріщини, влаштують двошарове покриття, проїзд, заїзди і тротуари, встановлять металеве пішохідне огородження та двостороннє металеве огородження, відремонтують існуючу колесовідбійну стрічку, нанесуть розмітку та відновлять газон. Кошториси і підсумкова відомість ресурсів не були опубліковані, тому ціни на матеріали неможливо порівняти з ринковими цінами на предмет завищення.

Гарантійний строк на гранітний бортовий камінь становить 15 років на люки, чавунні зливоприймальні решітки, бетонні опорні плити під люки, бетонні та залізобетонні бортові камені, оцинковане напрямне пішохідне огородження та оцинковані опори зовнішнього освітлення – 10 років, на покриття з асфальтобетону та плитки – 5 років, на горизонтальну розмітку двокомпонентним холодним пластиком – 1 рік.

На заробітну плату піде 2,11 млн грн., тобто трохи менше трьох відсотків від загальної суми контракту. На прибуток підрядника заплановано ще піввідсотка – 369 тис грн.

Цьогоріч передбачено фінансування в розмірі 47,30 млн грн., решта – у наступному році.

Ціна угоди майже на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 75,55 млн грн.

Раніше власником 84% акцій «БШБУ № 50» був громадянин Росії, ім’я котрого SMIDA не розкриває. Але у березні 2015 р. його частка зменшилась до 9,8%. Нині пакет у 74% належить гендиректору фірми Віктору Гавриленку. У 2002-2003 рр.. той очолював ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України».

Нагадаємо, у жовтні 2016 р. «Київавтодор» замовив фірмі капремонт вул. Лугової за 42,65 млн грн.

Єдиним конкурентом було одеське ПП «Київшляхбуд», засноване у 2009 р. під назвою ПП «Будівельна фірма «Югавтодор». Власником у 2009-2010 рр.. був Олексій Барбул, який у 2010 р. певний час очолював Управління дорожнього господарства Одеської міськради, а потім був заступником начальника. Його син Павло Барбул із березня 2016 р. очолює ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» із концерну «Укроборонпром» (детальніше – у статі «Збройні барони президента»).

Наразі засновником значиться вірґінський офшор «Соєр і Брантон ЛТД». На неї ж і депутата Одеської міськради Юрія Шумахера від партії «Довіряй ділам» Геннадія Труханова записане ТОВ «Інвестиційна група «Рост» Олександра Жукова (у стані припинення).

Незмінним директором «Київшляхбуду» з 2010 р. є Олександр Ращупкін, який раніше керував нині ліквідованим ТОВ «Пантеон-Юг». Засновником останнього свого часу був Михайло Старушкевич. Раніше тому належало одеське ТОВ «Південні фондові технології», чия назва співпадає із назвою російського ТОВ «Южные фондовые технологии» з групи «Рост». Зараз «Південні фондові технології» записані на Наталю Ганевич.

Нинішній керівник «Київавтодору» Олександр Густєлєв раніше був помічником екс-нардепа від Партії регіонів Олександра Пресмана (нині – група «Партія «Відродження»). Пресман в інтерв’ю не приховує дружні стосунки з мером Одеси Трухановим.

Нагадаємо, НАБУ розслідує можливу розтрату понад 800 млн грн. бюджетних коштів на тендерах Трухановим, посадовцями міськради, «Київшляхбуду», ТОВ «Ростдорстрой» та інших компаній.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Навіть якщо ви не бачите рішення АМКУ – завантажуйте документи в «Прозорро»
27 Березня 2017

Пенсійні виплати в Донецькій області цього року знов почали рости…
23 Березня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

02.04.2017

Одеса «Приватівська» фірма виграла більшість із 88 мільйонів на паливо для «Одесаобленерго»

Рівне Прокуратура не змогла довести в суді ефект від скасування харчового договору з «генерал-єнакієвською» фірмою

Київ Екс-голова «Автодоріг України» виграв у «труханівців» ще 74 мільйони «Київавтодору» помічника Пресмана

Харків «Турбоатом» замовив харків’янам обладнання для Канівської ГЕС на 100 мільйонів

01.04.2017

Чернігів ГПУ розслідує, як чернігівські геологи списали на металобрухт труб на 2 мільйони

Донецьк Училище ім.Бубки буде вітамінізує вихованців Аевітом на третину дорожче

31.03.2017

Київ Дружина замголови АП по борговій схемі заволоділа елітним маєтком на Печерську (фото)

Рівне Суд повернув військовим 30 тисяч гектарів рівненського полігону

Ужгород Оточення екс-голови «Автодоріг України» отримає 410 мільйонів на трасу Київ-Чоп

Київ Столична Нацгвардія купує димових гранат і газових патронів для розгону демонстрацій на 4,6 мільйона

Полтава Суд оштрафував на 25 тисяч чиновника «Укроборонлізингу», який за хабар допоміг підприємцям орендувати склад

30.03.2017

Дніпро Оточення Дробота натендерило на СхідГЗК вже півтора мільярди

Дніпро Сільрада купила позашляховик Nissan X-Trail за 800 тисяч

Одеса Оточення Труханова зберегло землю на березі моря через відсутність документу про берег моря

Донецьк Дилер «Південмашу» продав Донецькій ОДА тролейбусів для Маріуполя з Wi-Fi та відеонаглядом на 28 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ