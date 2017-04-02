Екс-голова «Автодоріг України» виграв у «труханівців» ще 74 мільйони «Київавтодору» помічника Пресмана

КК «Київавтодор» 29 березня за результатами тендеру замовив ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» капітальний ремонт вул. Шептицького (Луначарського) у Дніпровському районі за 74,16 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До осені 2018 року мають відремонтувати вулицю від площі Куліша (Луначарського) до транспортної розв’язки на Лівобережній площі довжиною близько 1,3 км.

Відремонтують тріщини, влаштують двошарове покриття, проїзд, заїзди і тротуари, встановлять металеве пішохідне огородження та двостороннє металеве огородження, відремонтують існуючу колесовідбійну стрічку, нанесуть розмітку та відновлять газон. Кошториси і підсумкова відомість ресурсів не були опубліковані, тому ціни на матеріали неможливо порівняти з ринковими цінами на предмет завищення.

Гарантійний строк на гранітний бортовий камінь становить 15 років на люки, чавунні зливоприймальні решітки, бетонні опорні плити під люки, бетонні та залізобетонні бортові камені, оцинковане напрямне пішохідне огородження та оцинковані опори зовнішнього освітлення – 10 років, на покриття з асфальтобетону та плитки – 5 років, на горизонтальну розмітку двокомпонентним холодним пластиком – 1 рік.

На заробітну плату піде 2,11 млн грн., тобто трохи менше трьох відсотків від загальної суми контракту. На прибуток підрядника заплановано ще піввідсотка – 369 тис грн.

Цьогоріч передбачено фінансування в розмірі 47,30 млн грн., решта – у наступному році.

Ціна угоди майже на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 75,55 млн грн.

Раніше власником 84% акцій «БШБУ № 50» був громадянин Росії, ім’я котрого SMIDA не розкриває. Але у березні 2015 р. його частка зменшилась до 9,8%. Нині пакет у 74% належить гендиректору фірми Віктору Гавриленку. У 2002-2003 рр.. той очолював ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України».

Нагадаємо, у жовтні 2016 р. «Київавтодор» замовив фірмі капремонт вул. Лугової за 42,65 млн грн.

Єдиним конкурентом було одеське ПП «Київшляхбуд», засноване у 2009 р. під назвою ПП «Будівельна фірма «Югавтодор». Власником у 2009-2010 рр.. був Олексій Барбул, який у 2010 р. певний час очолював Управління дорожнього господарства Одеської міськради, а потім був заступником начальника. Його син Павло Барбул із березня 2016 р. очолює ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» із концерну «Укроборонпром» (детальніше – у статі «Збройні барони президента»).

Наразі засновником значиться вірґінський офшор «Соєр і Брантон ЛТД». На неї ж і депутата Одеської міськради Юрія Шумахера від партії «Довіряй ділам» Геннадія Труханова записане ТОВ «Інвестиційна група «Рост» Олександра Жукова (у стані припинення).

Незмінним директором «Київшляхбуду» з 2010 р. є Олександр Ращупкін, який раніше керував нині ліквідованим ТОВ «Пантеон-Юг». Засновником останнього свого часу був Михайло Старушкевич. Раніше тому належало одеське ТОВ «Південні фондові технології», чия назва співпадає із назвою російського ТОВ «Южные фондовые технологии» з групи «Рост». Зараз «Південні фондові технології» записані на Наталю Ганевич.

Нинішній керівник «Київавтодору» Олександр Густєлєв раніше був помічником екс-нардепа від Партії регіонів Олександра Пресмана (нині – група «Партія «Відродження»). Пресман в інтерв’ю не приховує дружні стосунки з мером Одеси Трухановим.

Нагадаємо, НАБУ розслідує можливу розтрату понад 800 млн грн. бюджетних коштів на тендерах Трухановим, посадовцями міськради, «Київшляхбуду», ТОВ «Ростдорстрой» та інших компаній.

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