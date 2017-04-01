Училище ім.Бубки буде вітамінізує вихованців Аевітом на третину дорожче

01 Квітня 2017
Донецьке вище училище олімпійського резерву ім.С. Бубки купило Аевіт за рекордно високою ціною – по 96,46 грн за упаковку.
Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
Аевіт (капсули №50) купували 8 організацій та установ. У 5 випадках ціна коливалася від 59,31грн до 63,40грн за упаковку. За найменшою ціною (59,31грн за упаковку) препарат придбали три установи. Причому одна з них (Дніпропетровська установа виконання покарань управління №4) уклала угоду за найменшою ціною майже в той самий час, коли і училище ім.С. Бубки – у листопаді минулого року.
Донецьке вище училище олімпійського резерву ім.С. Бубки у вересні 2015р переїхало з окупованого Донецьку до українського Артемівська. Ним керує його директор з довоєнних часів Ігор Анушкевич.
|Замовник
|Ціна з ПДВ,грн
|Продавець
|Дата договору
|Донецьке вище училище олімпійського резерву ім. С.Бубки
|96,46
|ФОП Моргунова Інна В’ячеславівна
|2016-11-14
|КЗ»Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка»
|85,60
|ТОВ «Лек-Сервіс»
|2017-02-02
|ДЗ «УМЦР Матері та дитини МОЗ України»
|75,06
|ПП «САНА КО»
|2017-02-13
|Середня
|69,97
|Київський геріатричний пансіонат
|63,40
|ТОВ «МВВ-Інструментс», мережа аптек «Мировая Аптека»
|2016-12-08
|Центр медичної реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький»
|62,28
|ТОВ «БАДМ-Б»
|2017-02-09
|Дніпропетровська установа виконання покарань управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№4)
|59,31
|ТОВ «БаДМ»
|2016-11-04
|Дитяча клінічна лікарня №6 Шевченківського району м.Києва
|59,31
|ТОВ «БАДМ-Б»
|2016-08-10
|Шепетівська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Хмельницькій області (№ 98)
|59,31
|ТОВ «БаДМ»
|2016-09-27
Tеги | Медицина