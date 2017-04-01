Училище ім.Бубки буде вітамінізує вихованців Аевітом на третину дорожче

Донецьке вище училище олімпійського резерву ім.С. Бубки купило Аевіт за рекордно високою ціною – по 96,46 грн за упаковку.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Аевіт (капсули №50) купували 8 організацій та установ. У 5 випадках ціна коливалася від 59,31грн до 63,40грн за упаковку. За найменшою ціною (59,31грн за упаковку) препарат придбали три установи. Причому одна з них (Дніпропетровська установа виконання покарань управління №4) уклала угоду за найменшою ціною майже в той самий час, коли і училище ім.С. Бубки – у листопаді минулого року.

Донецьке вище училище олімпійського резерву ім.С. Бубки у вересні 2015р переїхало з окупованого Донецьку до українського Артемівська. Ним керує його директор з довоєнних часів Ігор Анушкевич.

Замовник Ціна з ПДВ,грн Продавець Дата договору Донецьке вище училище олімпійського резерву ім. С.Бубки 96,46 ФОП Моргунова Інна В’ячеславівна 2016-11-14 КЗ»Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка» 85,60 ТОВ «Лек-Сервіс» 2017-02-02 ДЗ «УМЦР Матері та дитини МОЗ України» 75,06 ПП «САНА КО» 2017-02-13 Середня 69,97 Київський геріатричний пансіонат 63,40 ТОВ «МВВ-Інструментс», мережа аптек «Мировая Аптека» 2016-12-08 Центр медичної реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький» 62,28 ТОВ «БАДМ-Б» 2017-02-09 Дніпропетровська установа виконання покарань управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№4) 59,31 ТОВ «БаДМ» 2016-11-04 Дитяча клінічна лікарня №6 Шевченківського району м.Києва 59,31 ТОВ «БАДМ-Б» 2016-08-10 Шепетівська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Хмельницькій області (№ 98) 59,31 ТОВ «БаДМ» 2016-09-27

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