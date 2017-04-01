ГПУ розслідує, як чернігівські геологи списали на металобрухт труб на 2 мільйони

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01 Квітня 2017

Генеральна прокуратура подозрює посадовців  ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» в нанесенні збитків підприємству на понад 2,3 млн грн.

Про це стало відомо з ухвали Печерського районного суду м. Києва, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження №42017000000000386 від 13.02.2017 року.

З матеріалів суду відомо, в червні минулого року «Чернігівнафтогазгеологія» та ТОВ «ВБ «Левадник» підписано договір оренди. За цим документом фірмі в користування були надані труби.

Пізніше учасники домовилися розірвати договір, «Левадник» повернув орендовані труби в належному стані.

Після цього комісія «Чернігівнафтогазгеологія» та «Прилуцької нафтогазорозвідувальної експедиції» відбракувала 248 труб та перевела їх в статус металобрухту, потім їх продали ТОВ «Єврометалресурс».

Слідство, яке проводили співробітники Служби безпеки України, встановило, що внаслідок рішення комісії «Чернігівнафтогазгеологія» було завдано збитків на понад 2,3 млн грн.

В суді слідчий клопотав про доступ до документі в «Чернігівнафтогазгеологія» про взаємовідносини держпідприємства з «Єврометалресурс» «ВБ «Левадник», а також до документів, на підставі яких відбулось списання труб. Суд це клопотання задовольнив.

Засновником «Левадника» є Олександр Левадний з Полтави. Там зареєстрована і фірма.

Власником «Єврометалресурс» є мешканець Чернігівської області Олександр Давидов.

«Прилуцька нафтогазорозвідувальної експедиція» – структурна частина ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія». Останню з листопада минулого року очолює Юрій Момот.

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