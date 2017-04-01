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«Електроважмаш» замовив чеській фірмі харків’янок сталі на 12 мільйонів

01 Квітня 2017

ДП «Електроважмаш» 20 і 28 лютого уклало дві угоди з компанією «Ksanko s.r.o.» (Чехія) про постачання сталі на загальну суму 424 тис євро, або 12,18 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч без відкритих торгів замовили 176 тис кг холоднокатаної електротехнічної сталі М270-50А, М800-100А за 320 тис євро. У звіті про укладення договору не вказано ціни окремих видів сталі.

Ще 104 тис євро дадуть за бандажне кільце 8ТХ.217.757 з корозійностійкої аустенітної сталі X8CrMnN18-18 виробництва компанії «Saarschmiede GmbH» (Німеччина). Єдиним конкурентом було харківське ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Системи автоматизації виробництва» Олександра Панченка. Обидва учасника жодного разу не знижували ціну під час аукціону.

Чеська «Ksanko s.r.o.» належить харків’янкам Дар’ї та Оксані Євдокімовим. Згідно статуту фірми, торік часткою Дар’ї Євдокімової володів Андрій Євдокімов – чоловік Оксани Євдокімової.

У 2014-2015 роках «Електроважмаш» уклав із фірмою чотири угоди про придбання датчиків, ізоляторів, пристроїв і лиття на загальну суму 1,41 млн євро.

Оксана Євдокімова також володіє харківським ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Хіменергомаш», яке з 2010 р. отримало підрядів на 30,36 млн грн., майже всі – у нинішнього замовника.

Крім того, раніше вона була засновницею ТОВ «Променергосервіс», а Андрій Євдокімов – засновником ТОВ «Світенергопром». У 2014 р. Господарський суд Харківської області визнав недійсним рішення АМКУ про те, що ці компанії спотворили результати тендеру заводу «Електроважмаш». Мова йшла про закупівлю продуктів нафтопереробки у 2012 р.

Фірма «Світенергопром» фігурувала у кримінальному провадженні №12015220000000157, порушенному міліцією 28.02.2015 за фактами розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами ДП «Завод «Електроважмаш». Фірму згадували у переліку «підприємств з ознаками фіктивності», яким держзавод у 2013-2014 році безпідставно перерахував 505 млн грн. В останнє «Світенергопром» згадувався у судовому реєстрі по цій справі у квітні 2016 року.

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