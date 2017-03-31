Зміївська ТЕС «Центренерго» знайшла найдорожчий в Україні супрастин в «Своїй Аптеці»

31 Березня 2017
Зміївська теплова електрична станція придбала антиалергійний супрастин у вигляді розчину для ін’єкцій за ціною, що більше ніж в півтора рази перевищує середню в Україні.
Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
До огляду увійшли 169 угод по закупівлі супрастину (розчин для ін’єкцій, 20мг/мл, амп. 1мл №5) закладами і установами в різних регіонах України за останні півроку. Середня ціна склала 75,33 грн. за упаковку.
Більше половини угод (95) було укладено за нижчою ціною. Найдешевше препарат обійшовся Центр первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району на Сумщині, який уклав угоду на купівлю хлоропіраміну (супрастину) по 29,70 грн за упаковку у ФОП Калашніков В.В. з Конотопу. Іншим медичним установам антиалергійний препарат обійшовся не дешевше 57,07 грн за упаковку.
За ціною, що більш ніж на чверть перевищувала середню, було укладено 5 угод. Дві з них установами з Луганської області, і по одній – з Києву, Чернігівщини та Харківщини.
Саме остання і стала рекордсменом з дорожнечі. Зміївська ТЕС уклала угоду з ТОВ «Своя аптека», на купівлю розчину супрастину за 116,31 грн за упаковку.
ТОВ «Своя Аптека» зареєстроване у Харкові. Його засновником і керівником жителька с.Писарівка Харківської області Ольга Семенькова.
Зміївська ТЕС розташована поблизу Харкова і входить до складу ПАТ «Центренерго» як відокремлений структурний підрозділ. 78,3% акцій ПАТ «Центренерго» належать державі.
Директором Зміївської ТЕС є Ігор Бабенко, який обійняв цю посаду за часів Януковича – у травні 2012р.
Раніше «Наші Гроші» писали про Топ-5 оборудок «Центренерго» після Майдану.
|Замовник
|Ціна з ПДВ,грн
|Продавець
|Дата договору
|Зміївська теплова електрична станція ПАТ «Центренерго»
|116,31
|ТОВ “СВОЯ АПТEКА”
|2016-12-16
|Замглайський дитячий будинок-інтернат
|102,07
|ТОВ Добрий Лікар
|2016-11-07
|Державний навчальний заклад «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою»
|97,89
|ПП Себ-Фармація
|2016-11-02
|Новопсковське РТМО
|97,01
|КП “Луганська обласна “Фармація Північ”
|2017-02-02
|КП “Марківське районне територіальне медичне об’єднання”…
|94,50
|КП «Луганська обласна Фармація – Північ» ВП ЦРА № 159
|2017-01-30
|Середня
|75,33
|…Волинська обласна клінічна лікарня
|63,39
|ТОВ Бадм
|2016-11-29
|КЗ “Центральна міська лікарня”
|57,07
|ТОВ Бадм
|2016-11-02
|Центр первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району
|29,70
|ФОП Калашніков В.В.
|2017-02-21
Tеги | Медицина