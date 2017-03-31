Зміївська ТЕС «Центренерго» знайшла найдорожчий в Україні супрастин в «Своїй Аптеці»

Зміївська теплова електрична станція придбала антиалергійний супрастин у вигляді розчину для ін’єкцій за ціною, що більше ніж в півтора рази перевищує середню в Україні.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

До огляду увійшли 169 угод по закупівлі супрастину (розчин для ін’єкцій, 20мг/мл, амп. 1мл №5) закладами і установами в різних регіонах України за останні півроку. Середня ціна склала 75,33 грн. за упаковку.

Більше половини угод (95) було укладено за нижчою ціною. Найдешевше препарат обійшовся Центр первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району на Сумщині, який уклав угоду на купівлю хлоропіраміну (супрастину) по 29,70 грн за упаковку у ФОП Калашніков В.В. з Конотопу. Іншим медичним установам антиалергійний препарат обійшовся не дешевше 57,07 грн за упаковку.

За ціною, що більш ніж на чверть перевищувала середню, було укладено 5 угод. Дві з них установами з Луганської області, і по одній – з Києву, Чернігівщини та Харківщини.

Саме остання і стала рекордсменом з дорожнечі. Зміївська ТЕС уклала угоду з ТОВ «Своя аптека», на купівлю розчину супрастину за 116,31 грн за упаковку.

ТОВ «Своя Аптека» зареєстроване у Харкові. Його засновником і керівником жителька с.Писарівка Харківської області Ольга Семенькова.

Зміївська ТЕС розташована поблизу Харкова і входить до складу ПАТ «Центренерго» як відокремлений структурний підрозділ. 78,3% акцій ПАТ «Центренерго» належать державі.

Директором Зміївської ТЕС є Ігор Бабенко, який обійняв цю посаду за часів Януковича – у травні 2012р.

Раніше «Наші Гроші» писали про Топ-5 оборудок «Центренерго» після Майдану.

Замовник Ціна з ПДВ,грн Продавець Дата договору Зміївська теплова електрична станція ПАТ «Центренерго» 116,31 ТОВ “СВОЯ АПТEКА” 2016-12-16 Замглайський дитячий будинок-інтернат 102,07 ТОВ Добрий Лікар 2016-11-07 Державний навчальний заклад «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» 97,89 ПП Себ-Фармація 2016-11-02 Новопсковське РТМО 97,01 КП “Луганська обласна “Фармація Північ” 2017-02-02 КП “Марківське районне територіальне медичне об’єднання”… 94,50 КП «Луганська обласна Фармація – Північ» ВП ЦРА № 159 2017-01-30 Середня 75,33 …Волинська обласна клінічна лікарня 63,39 ТОВ Бадм 2016-11-29 КЗ “Центральна міська лікарня” 57,07 ТОВ Бадм 2016-11-02 Центр первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району 29,70 ФОП Калашніков В.В. 2017-02-21

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